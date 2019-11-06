Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс

Главная » Политика » Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс

Закрыть Отправить

Приезд в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга вызвал много политического шума. Результаты этого визита оказались одновременно ожидаемыми и неожиданными, но, что важнее всего, более чем скромными.

Ожидаемость заключалась, прежде всего, в том, что партия Порошенко выступила с очередным трескучим заявлением на тему о необходимости срочнейшей подачи заявки. На это в партии Зеленского высказались в том смысле, что до НАТО нам еще, как до другой галактики, а заявку уже подавали, и потому довольно засыпать НАТО заявками, а то на нас смотрят как на прокаженных, информируют Экономические Новости.

Неожиданность же заключалась в том, что заявление комиссии Украина-НАТО вообще прозвучало, поскольку ранее, как известно, все совместные документы и многие действия Украины и НАТО блокировались Венгрией из-за недовольства Будапешта языковой политикой в Украине в отношении закарпатских венгров. Столтенберг увещевал Зеленского и вообще киевскую власть выполнять принятые в цивилизованном мире правила в отношении нацменьшинств и их языков. В частности, выполнять рекомендации Венецианской комиссии, контролирующей соблюдение демократических принципов, то есть в уважении языковых прав граждан никакой зрады нет. Кстати, это касается не только венгров.

А главное, не вникая в подробности, НАТО призывает выполнять Минские соглашения. Впрочем, здесь ничего нового.

Минные поля угрожают планете и Украине

Читайте: Вступление Украины в НАТО неизбежно. Главный катализатор – Владимир Путин, - Ганапольский

Высокий НАТОвский гость приезжал в Украину не просто так с визитом и даже не только для проведения заседания Комиссии Украина-НАТО, а еще и в рамках программы НАТО по противодействию минам. Проблема минных полей является очень и очень серьезной в глобальном измерении. После военных конфликтов в различных уголках земного шара остались огромные пространства, начиненные минами, на которых ежегодно погибают или становятся калеками многие тысячи людей. Карты минных полей как правило отсутствуют, для очистки этих огромных пространств необходимы столь же огромные финансовые и материально-технические ресурсы, а также множество специалистов. Не говоря уже о том, что такая работа сопряжена со значительной опасностью для саперов, занимающихся разминированием, но даже самая скрупулезная работа не дает стопроцентной гарантии, что в земле не останется часть смертоносной минной начинки.

В последнее время в мире неоднократно появляются инициативы о запрете мин, подписываются разного рода документы, которые чаще всего остаются декларациями. Мины продолжают использовать в вооруженных конфликтах, и на них продолжают погибать и калечиться люди.

В последние годы перечень заминированных регионов планеты пополнила Украина. В ходе конфликта на Донбассе значительные площади были заминированы. На этих минах уже погибли и стали инвалидами сотни людей. На разминирование, даже если война окончится, потребуются долгие годы и миллиарды денег. Поэтому программа по противодействию минам, в рамках которой в Украину приезжал генсек НАТО Йенс Столтенберг, к сожалению, имеет к Украине самое непосредственное отношение.

Читайте: Карпатский автобан может соединить Украину с Румынией

По крайней мере, начало визита проходило именно в этих рамках. 9 октября в Одессу прибыли минные тральщики стран-членов НАТО – Румынии, Италии, Испании и Болгарии, а 30 октября самолетом прилетели Столтенберг.и члены совета НАТО. Они приняли участие в работе Второй постоянной группы НАТО по противодействию минам, Столтенберг выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

Во время выступления он заявил, что Россия не имеет права влиять на решение Украины о вступлении в НАТО. «Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что РФ решает – должна быть Украина членом Альянса или нет. Россия не имеет права голоса», – отметил Столтенберг.

Однако когда дело дошло до конкретного ответа на вопрос о сроке возможного вступления Украины в НАТО, Столтенберг стал менее категоричным и пустился в расплывчатые высказывания.

«Моя точка зрения на вопрос членства Украины такая же, как и точка зрения НАТО. Мы приняли решение в Бухаресте на саммите НАТО в 2008 году. И там мы решили, что Украина станет членом НАТО. Это решение остается в силе. Мы повторяли это много раз. В то же время основное внимание сейчас уделяется реформам, а именно тому, как мы можем помочь вам в соблюдении стандартов НАТО, укрепить ваши институты обороны и безопасности», – заявил Столтенберг.

И то верно! Не с Москвой же им воевать за Крым и Донбасс вместо Украины! Впрочем, Столтенберг совершенно прав относительно реформ. От себя отметим, что особенно это касается коррупции и воровства, которые пронизали все государство и общество снизу доверху, включая оборону, армию в целом, военные заказы.

К тому же Столтенберг стыдливо обошел вниманием тот факт, что именно в 2008 году стараниями Германии и Франции евроатлантическая перспектива Украины была фактически похоронена. Это стало одной из важнейших причин агрессии Москвы, у которой оказались развязанными руки.

Напомнить это обстоятельство высокому гостю из НАТО никто не решился, да и некому, видимо, это было сделать. А надо было бы…

НАТО тоже хочет в Минск

А уже 31 октября в Киеве Столтенберг провел заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Зеленского. Генсек Альянса также выступил с речью в Верховной Раде, провел встречи с главой парламента и министром обороны.

Обращаясь к Зеленскому, НАТОвский гость начал с «пряника»: «Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения», – заявил Столтенберг, явно погорячившись.

Если рейтинг Зеленского хоть и снижается, но все еще остается высоким, то с доверием к правительству и парламенту, который это правительство сформировал, ситуация все более ухудшается. Причины очевидны и, как для нашего отечества, совершенно банальны: некомпетентность, коррупция, скандалы, лоббирование интересов отечественных олигархов и зарубежного капитала.

Затем Столтенберг перешел к более неприятным вещам, заявив о необходимости выполнения Минских соглашений по Донбассу.

Здесь случился интересный казус. Во время выступления Столтенберг в контексте выполнения Минска назвал только Москву и поприветствовал начало разведения войск, в частности, в районе Золотого. Особое ударение генсек Альянса сделал на том, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса и прекратить агрессию. Характерно, что о Крыме он ничего не сказал, из чего можно сделать вывод, что в обозримом будущем Запад едва ли будет серьезно поднимать вопрос об аннексии Крыма.

И только позднее на официальном сайте НАТО было опубликовано официальное заявление, из которого следует, что НАТО настаивает на выполнении Минска обеими сторонами, включая Украину.

Говоря о новых форматах сотрудничества НАТО с Украиной, Столтенберг заявил, в том числе, о возможности участия Украины в миссии НАТО в Ираке. При этом не совсем понятно, зачем Украине чужая война, если у нас есть своя, на своей земле…

НАТО и языковой вопрос

Сам факт проведения заседания Комиссии Украина-НАТО и публикации итоговых документов вызвали немалое удивление. Известно, что в последнее время из-за несогласия с политикой украинизации Венгрия, как и обещала, блокировала практически все мероприятия во взаимоотношениях Украины и НАТО. В НАТО формально все вопросы решаются консенсусом, и без согласия венгров многие вопросы стопорились. Но в этот раз все прошло, как «по маслу».

Из этого в СМИ последовал вывод о том, что украинская сторона в негласном режиме могла дать венграм некие гарантии о том, что меры по украинизации, в частности образования, в отношении закарпатских венгров будут пересмотрены в сторону смягчения.

Впрочем, возможен вариант, что на Венгрию просто надавили, поскольку надо было провести запланированное протокольное заседание Комиссии Украина-НАТО и выразить таким образом Украине поддержку, а заодно показать прочность позиций Альянса. Напомним, что как раз с прочностью позиций НАТО в настоящий момент имеются проблемы в свете достаточно неадекватных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Америка может выйти из НАТО. И хотя это пока что похоже на бред, но с Трампа станется, а авторитет и влияние НАТО подобные кульбиты явно не укрепляют уже хотя бы потому, что НАТО – это прежде всего США. Заявление же Трампа вызвано тем, что страны-члены НАТО тратят слишком мало средств на содержание Альянса, главная финансовая тяжесть лежит на Америке, и здесь Трамп где-то прав, но это другая тема. В случае же с Украиной, Альянсу следовало показать, что выполняется хотя бы тот перечень, мягко говоря, не слишком тесных контактов, который задекларирован, что НАТО Украину поддерживает пусть даже не на уровне ничего не меняющих в корне мероприятий, а больше в вербальной форме. Словом, показать, что НАТО имеет некое влияние на Украину. И если этому мешают «какие-то» венгры, то их могли просто поставить на место. Сие есть только предположения, но вполне правдоподобные.

Впрочем, языковой вопрос в Украине НАТО действительно беспокоит, поскольку предыдущая власть явно заигралась с этой проблемой.

В частности, в указанном заявлении Альянса по результатам работы Комиссии Украина-НАТО отмечается: «Что касается Закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии», – говорится в документе.

Кстати, Венгрия могла отказаться от блокирования этого мероприятия именно затем, чтобы на высшем уровне НАТО прозвучали именно такие слова.

Правда, позднее стало известно, что премьер Венгрии Виктор Орбан, встречаясь, кстати, с Путиным, неожиданно заявил, что Украина согласилась выполнить 6 из 7 требований, и именно поэтому венгры разблокировали совместное заявление комиссии Украина-НАТО. Сам факт этого заявления у Путина вызывает вопросы, поскольку любые контакты Украины и НАТО являются для Москвы «красной тряпкой для быка». Особенно в исполнении Орбана, у которого «дружба» с Путиным, а Венгрия сейчас слишком сильно заинтересована в экономическом сотрудничестве с Кремлем, в частности по сооружению нового атомного энергоблока в кредит, чтобы вот так просто «огорчать» Путина заявлением о том, что именно Будапешт позволяет Украине контактировать с НАТО.

И все это, опять-таки, не исключает тот факт, что в НАТО вполне могли «подвести» венгров к занятию «конструктивной» позиции. Во всяком случае не следовало бы особо радоваться по поводу временной смены позиции Будапешта в угоду своим интересам, да еще с учетом того, что в вопросе фигурирует Путин.

Вполне возможно, налицо некая игра между НАТО, Кремлем и Будапештом, а Украина, как и водится, является здесь не субъектом, а объектом.

Официальной позиции Альянса по языковому вопросу вторит и сам Столтенберг: «Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии. От Украины зависит это решение и внедрение этих рекомендаций».

Зеленский вынужден был соглашаться: «В открытой дискуссии мы не обошли сложных вопросов… Относительно защиты прав национальных меньшинств мы заверили союзников, что Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона Украины «Об образовании», – отметил он.

Правда, не совсем понятно, что именно выполнила Украина. В 2017 году консультативный орган по конституционному праву «Европейская комиссия за демократию через право», известная как Венецианская комиссия, призвала увеличить переходный период перед окончательной украинизацией школ, предоставить более широкие льготы национальным меньшинствам, отменить полную украинизацию частных школ. Насколько известно, пока что Украина пошла только на продление до 2023 года переходного периода для нацменьшинств, которые говорят на языках Евросоюза. Очевидно, что это касается, прежде всего, закарпатских венгров, поскольку с поляками, румынами и другими меньшинствами вопрос так остро не стоял.

Остается невыясненным вопрос русского языка. Ведь если венгров в Украине около 150 тысяч, то русскоязычных граждан – плюс-минус половина населения, даже если так называемые патриоты, что называется, «из штанов повыскакивают». Игнорировать интересы такой массы граждан – это грубое нарушение базовых гражданских прав, на страже которых стоят не только Венецианка, но также все европейские и евроатлантические структуры, включая НАТО. При этом худший вариант состоит в том, что по факту главным защитником русско-культурного пласта, который в Украине имеет свои, часто совершенно отличные от России традиции и происхождение, выступают Москва и лично Путин. И это не говоря уже о нарушении Украиной Европейской хартии национальных меньшинств, хотя русскоязычные в Украине меньшинством не являются, в отличие от тех же венгров. Русскоязычные граждане Украины могут быть не меньшими патриотами, и уж во всяком случае, не обязаны доказывать кому-то свою лояльность.

Всего этого генсек НАТО не сказал, но, очевидно, подразумевал. Деление Украины по языковому признаку продуцирует раскол. Ни о каком членстве Украины в НАТО не может быть речи, если этот раскол будет подогреваться и углубляться стараниями разного рода оголтелого элемента и властей, которые воровство и коррупцию прикрывают патриотическими воплями.

Ритуальные танцы вокруг НАТО

Визит высокого НАТОвского гостя и заседание Комиссии Украина-НАТО сопровождались ритуальными танцами вокруг этого вопроса.

Фракция Порошенко выступила с требованием в очередной раз подать заявку на вступление в НАТО. О желании побороться с коррупцией и воровством среди персонажей бывшей власти, включая лично Порошенко, во фракции ничего не сообщали, хотя это является одной из главных причин того, что Украине не «светит» не только НАТО, но и вообще ничего не светит.

Есть и другие проблемы. Например, аннексия Крыма и конфликт на Донбассе. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, что заявления о «заявках в НАТО» являются не просто дешевым популизмом, а отвлечением внимания от все тех же коррупции и воровства, от шквала уголовных дел в отношении Порошенко и его подельников, наживавшихся, в том числе, на войне и армии. Не говоря уже о том, что такие заявления звучат просто глупо.

Справедливо обвинив Порошенко и его фракцию в популизме, во фракции «Слуга народа» и в правительстве заметили, что торопиться со вступлением в НАТО не следует, как не следует подавать и заявку. Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что заявка на получение Плана действий по членству подаваться не будет, поскольку это вопрос технический, а не политический. В свою очередь, министр обороны Андрей Загороднюк и замминистра иностранных дел Егор Божок заявили, что в правительстве считают действительной заявку, поданную в 2008 году, и повторная подача лишена смысла.

Наконец, отрицательно высказался глава парламентского комитета по иностранным делам, депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко. Несмотря на скандальность этого персонажа, позиция его является в целом разумной. По мнению Яременко, Украине рано говорить о членстве в НАТО, поскольку не выполнен целый раз требований и стандартов Альянса.

А именно, не приняты законы об СБУ и разведке, которые удовлетворили бы НАТО. Кроме того, не выполнен целый ряд других пунктов плана по реформированию сектора безопасности, по укреплению демократии, по проведению реформ в экономике, в судебной и правоохранительной системах. Словом, в ближайшие годы предметный разговор о вступлении в НАТО невозможен в принципе. Не говоря уже о том, что в НАТО действует принцип «realpolitik», а потому там просто не собираются дразнить Москву, которая не потерпит Украину в НАТО, нравится это кому-то или нет.

Много вопросов вызывает задекларированный переход Украины на технические стандарты НАТО в области вооружений, в частности, в вопросе калибров боеприпасов. Ситуация обостряется войной и перманентными взрывами складов с боеприпасами, вследствие чего даже необъятные запасы снарядов и патронов советского производства неуклонно тают. К тому же, вследствие сепаратизма и агрессии, Украина утратила производство патронов в Луганске.

Что касается патронов, то наметилась нехватка калибра 5,45 мм для облегченного оружия, а потому приходится возвращаться к оружию под патрон 7,62 мм, которого на складах пока еще предостаточно.

Поэтому планы по переходу Украины на натовский патрон 5,56 мм выглядят не более чем декларации. В то же время очевидно, что Украина должна строить новый патронный завод, и если такое строительство начнется, то опять-таки возникнет вопрос, под какой именно патрон его создавать. Если Украина стремится в НАТО, то логично было бы устанавливать оборудование по производству патронов натовского калибра или – что еще лучше – позволяющее производить патроны натовских и советских калибров. Но проблема в том, что оружия под натовский калибр в Украине очень мало, а переход на такое вооружение будет стоить колоссальных денег и продлится очень долго, что недопустимо во время войны.

То же самое можно сказать и о производстве снарядов. Некоторые виды новых вооружений, в частности танки и бронетранспортеры уже производятся с орудиями под натовские калибры. Но они находят довольно ограниченное применение и больше идут на экспорт. В то же время, на вооружении стоит огромное количество советских образцов. В условиях войны испытывается потребность, прежде всего, в боеприпасах советского калибра. Поэтому логично устанавливать новые линии, которые позволяли бы производить снаряды как под советский, так и под натовский калибры.

В частности, такая линия в 2017 году была закуплена в Южной Корее и установлена на кузнечно-механическом заводе в городе Вишневом под Киевом. Обошлось оборудование в 1,5 млрд гривен. Линия позволяет производить снаряды в диапазоне калибров от 100 до 155 мм. Таким образом, есть возможность производить дефицитные снаряды 152 мм для буксируемого орудия «Гиацинт», 100 мм снаряды для противотанкового орудия «рапира», а также боеприпасы 155 мм натовского калибра. Но опять-таки, как и в случае со стрелковым оружием, перевод на натовский калибр огромного орудийного парка страны – это сложный и длительный процесс, который потребует колоссальных средств, которых просто нет, и не будет.

При этом наличие или отсутствие, например, вооружений натовского калибра при всей желательности для дальнейшего взаимодействия, является далеко не самым важным условием вступления в НАТО. Напомним, что целый ряд бывших соцстран, например, соседняя Польша были приняты в НАТО в 1999 году с вооружениями советских образцов и калибров.

Иными словами, если есть политическая воля и желание, в НАТО можно вступить вне зависимости от наличествующих калибров патронов и старядов.

Что нужно армии? Вооруженные силы испытывают недостаток снайперских патронов калибра 12,7 мм и, в некоторой степени, калибра 5,45 мм. Первую проблему ныне решают за счет закупки ограниченных партий патронов западного производства – благо, в условиях позиционной войны их не так много нужно. А вторую – за счет перехода на автоматы калибра 7,62 мм, которых на складах достаточно много, впрочем, как и патронов к ним.

Проблему с 30-мм гранатами для автоматических гранатометов «Пламя», которая тоже существовала после двух лет войны, решили за счет принятия на вооружение гранатомета УАГ-40 производства «Кузницы на Рыбальском». Параллельно было развернуто совместное с «Импульсом» производство широкой номенклатуры 40-мм гранат.

Еще одну серьезную «прореху» с реактивными гранатами для РПГ-7 пока не закрыли, и стране приходится тратить сотни тысяч долларов для закупки в Болгарии подобных боеприпасов для нужд группировки на Донбассе и подготовки в тылу личного состава.

Сколько оно стоит? По самым скромным оценкам, при заявленных объемах производства (18 тыс. штук в год) стоимость одного 152-мм снаряда для «Гиацинта» будет составлять $1000. Для сравнения: танковый снаряд обходится казне в $500, а закупка одной гранаты для РПГ в Болгарии – $200-$300. Производство термобарических или кассетных боеприпасов, а также боевых частей к ракетам разного назначения обходится в разы дороже.

В такой ситуации необходимым условием для развития этого направления в Украине является привлечение внешних займов и средств. Ведь вполне очевидно, что бюджетных средств просто не хватит.

Есть и другой аспект – для того, чтобы снаряды не были в полном смысле этого слова «золотыми», необходимо максимально загружать линию производства. А столько снарядов невоюющей стране (а война на Донбассе рано или поздно закончится) просто не нужно.

Единственным реальным выходом в этой ситуации остается экспорт, тем более, что стране все еще удается удерживать свои позиции на мировом рынке вооружений. Правда, пока это практически одни лишь поставки достаточно дорогих противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним. Но и этих связей пока достаточно, просто необходимо постепенно разворачивать ситуацию в нужном нам русле.

Чего ожидать дальше? За последние три года производство боеприпасов в Украине прошло огромный путь. Однако хватает как проблем, так и перспективных наработок. Например, активно ведутся работы по созданию модернизированного варианта 122-мм снаряда для РСЗО «Град». Хотя на складах еще достаточно советского запаса, однако дальнейшее развитие реактивных систем как класса возможно только за счет использования снарядов с увеличенной дальностью поражения целей.

Рано или поздно государство вернется к планам постройки завода по производству патронов. Надеемся, к тому времени военные уже окончательно определятся с калибром, который им нужен. Причем, судя по тенденции (например, заявленный переход в артиллерии на НАТОвскую номенклатуру 90-105-155 мм), основным для ВСУ будет калибр патронов 5,56 мм. Его выпуск и придется оперативно налаживать