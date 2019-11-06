Итоги дня: Условия «Газпрома», зарплатные ожидания и истерика боевков на Донбассе

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Российский «Газпром» озвучил два условия для продолжения транзита газа через Украину, в КМУ рассказали о росте зарплат украинцев в ближайшие три года, а украинские военные поведали, как доводят боевиков до истерики, — такими были главные новости сегодня, 6 ноября.

Человек дня — 34-летний адвокат Алексей Кучер, которого назначили новым главой Харьковской области сегодня, 6 ноября. Своими приоритетами Кучер назвал привлечение инвестиций, решение проблем экологии и борьбу с коррупцией в регионе, граничащем с Российской Федерацией. До последнего времени Кучер был депутатом от «Слуги народа», ранее — работал юристом. Журналисты связывают нового главу Харьковщины с Вадимом Слюсаревым, бывшим пограничником и бывшим помощником Артема Пшонки, сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки. В свою очередь, сам Алексей Кучер эту информацию называет провокационной, информируют Экономические Новости.

Условия России

В российском «Газпроме» озвучили два условия для продолжения транзита голубого топлива в Европу через ГТС Украины после 2019 года. В частности, речь идёт о восстановлении прямых закупок российского газа. Также, в российской компании повторили любимую мантру о необходимости взаимотказа от претензий и о прекращении судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Зарплатный прогноз

Глава Минэкономики Тимофей Милованов озвучил планы правительства по росту заработных плат украинцев в ближайшие три года. Так, в новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты примерно на две тысячи гривен каждый год с 2020 по 2022 год. Таким образом, в 2022 году среднестатистический украинец будет получать 16 047 гривен в месяц.

Государство в смартфоне

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что правительство предусмотрело в проект государственного бюджета Украины на 2020 год достаточно средств для финансирования «государства в смартфоне». Более того, по словам главы правительства, отдельные его элементы появятся уже в этом году.

Троллинг ВСУ

Один из защитников рассказал о том, что бойцы ВСУ дразнят террористов «Л/ДНР», заставляя их слушать главную песню страны: «Мы включаем им каждое утро в 6 часов гимн Украины. У нас так заведено. Мы себе купили специальную колонку для этого. Включаем им», — рассказал на странице в социальной сети украинский боец. Таким образом, украинские военные доводят боевиков до настоящей истерики.

Въезд запрещен

Молодую российскую актрису Маргариту Аброськину не пустили в Украину из-за нарушения законодательства: ранее она незаконно посетила аннексированный Крым. На оккупированный остров россиянка ездила в 2018 году и теперь ей три года запрещено находиться на территории Украины. Актриса Аброськина известна по сериалам «Проспект обороны», «Обратный отсчет», «Свои» и т.д. В текущем году это уже 43-й случай, когда деятелям культуры запрещают находиться на территории Украинского государства, и 915-й – в целом для граждан других стран.