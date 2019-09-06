Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко

Главная » Политика » Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко

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Международные резервы Украины превысили 22 миллиарда долларов, генпрокурор Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей, Александр Лукашенко сделал сенсационное предложение Украине и России, такими были новости сегодня, 6 сентября.

Человек дня — Виталий Касько, которого сегодня, 6 сентября, Генпрокурор Руслан Рябошанка назвали первым заместителем генерального прокурора. В 2014 году Виталий был назначен заместителем генерального прокурора Украины, когда ведомством руководил Олег Махницкий, и оставался на этой должности после назначения главой ГПУ Виталия Яремы, далее — Виктора Шокина, информируют Экономические Новости.

Увольнение прокуроров

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей. В частности, без работы остались прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей».

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Освобождение свидетеля трагедии Боинга

В пятницу стало известно о том, что суд освободил от тюремного заключения и приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего боевика «ДНР», который обломки сбитого самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

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Олимпийское предложение Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за проведение Олимпийских игр совместно с одной из соседских стран. Он заявил о том, что его стране непросто соревноваться с гигантами, но объединившись с соседями, могли бы принять летнюю Олимпиаду. У них якобы есть те объекты, которых не хватает стране Лукашенко.

Рост международных резервов

По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины составляли 22,015 миллиардо долларов — за месяц они выросли на 175 миллионов долларов.

Увольнение кондукторов

КП «Киевпастранс» сокращает должности кондукторов. Причина — переход на автоматизированную систему оплаты проезда, которая начнет работать уже с начала жтого ноября. В результате этого 1100 человек вынуждены будут искать новую работу. В КП рассказали о том, что о сокращении людей предупредили в установленном законодательством порядке и выплатят выходное пособие.