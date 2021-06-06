Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

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Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной борьбе с олигархатом и их общественно-политическим и социально-экономическим влиянием.

Новоявленный проект норматива №5599 от 2 июня 2021 года имеет длинное и тенденциозное название: «Законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Много пиар-шума из-за ничего

В этом сочинении есть все, кроме реальной борьбы с олигархатом, прежде всего, с экономической основой олигархии в виде криминальных монополий, картельных сговоров, лоббизма, тотальной коррупции, отмывания денег, паразитирования на государственных компаниях и так далее.

Более того, по мнению целого ряда авторитетных юристов, в законодательстве Украины имеются все нормы, необходимые для борьбы с олигархией и ее влиянием, и вопрос стоит только в применении этих норм, фактически, в политической воле и банальной добросовестности, необходимых для такого применения. Это обстоятельство придает нормотворческим упражнениям Зеленского и компании на тему «борьбы с олигархией» еще большего сходства с пиар-шоу, каковым оно и является на самом деле.

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Вместо реальной борьбы с олигархатом обществу предлагается очередной перфоманс, который Зеленский устраивает для того, чтобы отвлечь внимание от того позорного факта, что ни одного предвыборного обещания он не выполнил — «эпоха бедности» не преодолена, никакого роста экономики и занятости не произошло от слова совсем, тарифы на коммуналку рвутся вверх, а к зиме в тарифной вакханалии может утонуть подавляющее большинство населения. При этом, насколько можно понять, Зеленский хочет пойти на второй срок, а еще больше его второго срока хочет его окружение, причем каденция уже подходит к экватору. В этих условиях Зе и Ко в привычной для себя манере пытаются раскрутить красочное шоу и переключить внимание на «борьбу с олигархами», которая таковой на самом деле не является.

Наконец, просматривается цель, не затрагивая основ олигархии и интересов олигархов, создать им некоторые неудобства с тем, чтобы заставить их пойти на определенные договоренности с властью, прежде всего, закулисные, что особо важно в преддверии следующих выборов.

Тем более что решаться вопрос о том, кто олигарх, а кто к таковым не относится, будет в излюбленной Зеленским внеправовой манере — на «междусобойчике», в который превратился совещательный орган СНБО, не утруждающий себя сколько-нибудь серьезными юридическими обоснованиями не только своих решений, но и своей бурной деятельности вообще.

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Кстати, именно на последнем заседании СНБО 4 июня стало еще более очевидным, что вся эта шумиха вокруг олигархов и олигархического закона преследует цели пиара. Имеется в виду тот факт, что после заседания Зеленский в своей излюбленной манере опубликовал на сей счет видео, а в ходе самого заседания объявил о готовности провести референдум на тему совершенно пустого закона об олигархах, хотя при этом всячески стопорятся попытки проведения референдума о продаже земли, хотя ранее Зеленский референдум по земле обещал.

Шумиха вокруг «референдума об олигархах» имеет место по причине того, что в Раде достаточного для прохождения норматива количества голосов найти не удастся по той очевидной причине, что значительная часть, если даже не подавляющее большинство депутатов так или иначе, тайно или явно связаны с тем или иным олигархическим кланом.

Например, лично автору этих строк, как говорят в Одессе, «дико интересно», как Зе-власть будет «деолигархизировать» олигарха Пинчука, который стоит за рядом депутатов Рады, а главное, близок в находящейся сейчас у власти Демократической партии США, лично вхож к Клинтонам и многим другим заокеанским персонажам, включая Сороса, а также имеет реноме этакого негласного «смотрящего» от Сороса и куратора так называемых соросят, да еще и имеет, к тому же, целый ряд СМИ, от нескольких телеканалов до интернет-сайтов и даже чудом сохранившихся еще печатных изданий.

Это еще одно свидетельство того, что шумиха вокруг борьбы с олигархами, включая референдум, проведение которого в Украине есть дело мутное, а имплементация результатов референдума и вовсе представляется таким себе сюрреализмом, является шоу с целью извлечения Зе-властью определенных политических и сугубо шкурных дивидендов, отвлечения внимания от вопиющих проблем, создания для внешнего управления картинки на тему «мы боремся с олигархами».

Здесь обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Нельзя сказать, что проблема олигархата менее важна и опасна, чем проблема продажи земли иностранцам и вообще вся эта так называемая земельная реформа, включая экспроприацию земли у мелких собственников под видом так называемой консолидации, о чем уже приходилось неоднократно писать, включая последний материал на эту тему «Украинская земля: экспроприация паев и шевченковские «Гайдамаки» в перспективе».

О том, что «борьба с олигархами» служит хорошей ширмой для отвлечения внимания от других проблем, а часто от явно «шкурных делишек», красноречиво свидетельствует следующий пост в соцсетях, который даже комментировать не надо.

«Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект 5309, которым разрешила выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера. Стоимость работ уже сейчас оценивают минимум в 85 млрд гривен, которые теперь готовы к распилу.

Также «Слуги» проголосовали законопроект №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование, в котором предусмотрели, в частности, возможность переписывать имущество на родственников и не нести никакой ответственности.

Но у нас борьба с олигархами, не отвлекайтесь».

Точно так же, потешная борьба с олигархами с целью не победить олигархию, а приручить ее в своих целях и интересах, является отвлечением и от земельного вопроса накануне старта так называемого «рынка земли» с 1 июля 2021 года.

Что же касается собственно олигархии и борьбы с ней, то шоу, которое устраивает в этом вопросе Зе-власть, — это, еще раз повторим, «ни о чем».

Во-первых, повторим, законодательство Украины располагает достаточным количеством юридических инструментов, которые позволяют, как минимум в теории, бороться с засильем олигархов, но для этого отсутствует политическая воля власти, которая сама по себе выражает интересы олигархического класса. Например, можно вспомнить, хотя бы антимонопольное законодательство, которое у нас в принципе не работает вместе с таким же неработающим Антимонопольным комитетом. Поэтому полностью отсутствует смысл в каких-то особых «законах об олигархах».

Во-вторых, что еще важнее, государство в Украине представляет собой не широко разрекламированную демократию, не какой-нибудь там «общественный договор» в стиле старины Жан-Жака Руссо, а, прежде всего, так называемую олигополию, то есть некую противоречивую совокупность интересов олигархических группировок.

Более того государство в Украине является скорее политической организацией экономически господствующего класса олигархов и бюрократии, и основной задачей государства является подавление, экспроприация и эксплуатация остального народонаселения в интересах указанного господствующего класса, интересы которого государство выражает, более того, государство срослось с олигархией. Уже хотя бы по этой причине весь этот потешный пиар на тему «борьбы с олигархами» является не более чем сотрясения воздуха, ибо указанная борьба, если о ней говорить серьезно, а не в стиле шоу и шуточек «95-го квартала», означала бы коренное революционное переустройство общества. Сверху или снизу — это уже другой вопрос. Но в любом случае, написание потешных «законов о деолигархизации», чтобы попиариться перед грядущими выборами, для отвлечения внимания от вопиющих социально-экономических проблем, а также чтобы сделать олигархов посговорчивее в личных целях и под давлением внешнего управления — все это с реальной деолигархизацией не имеет ничего общего от слова совсем.

Кстати, давление извне, очевидно, также играет в этом спектакле немаловажную роль. Очевидно, что отечественных олигархов пытаются «подвинуть» для захода в Украину транснационального капитала. Но сильно «давить олигархов» Зе-власть явно не собирается, намереваясь, повторим, с ними договориться в своих интересах, а потому рождаются разного рода «законы о борьбе с олигархами», которые олигархам не особо страшны.

О чем поется в этой песне

Суть же предлагаемого законопроекта вкратце такова.

Предлагается установить действие этого закона в течение 10 лет, а вступить в силу он должен через полгода после его принятия.

Норматив законодательно вводит понятие олигарха. Это лицо, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни. Более конкретно: это лицо участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, является конечным бенефициаром (или контролером) субъекта хозяйствования, а также является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке, в течение одного года подряд поддерживая или усиливая это положение. Кроме того, подтвержденная стоимость активов лица должна превышать один миллион прожиточных минимумов, что на сегодня составляет 2 миллиарда 189 миллионов гривен или около 80 млн долларов.

Все 100 наиболее богатых бизнесменов Украины из списка Форбс сейчас последнему критерию соответствуют, поскольку долларовый эквивалент из состояний превышает указанную сумму.

Правда, вызывает вопросы критерий «подтвержденности » стоимости активов, которые часто записаны на подставных лиц, родственников, оффшорки и так далее.

Список первых семи наиболее богатых выглядит следующим образом:

— Ринат Ахметов — $7,6 млрд,

— Виктор Пинчук — $2,5 млрд,

— Константин Жеваго — $2,4 млрд.

— Игорь Коломойский — $1,8 млрд,

— Геннадий Боголюбов — $1,7 млрд,

— Петр Порошенко — $1,6 млрд,

— Вадим Новинский — $1,4 млрд.

Под участием в политической жизни понимается занятие определенной должности в исполнительной власти от президента и премьера до замминистра, главы СБУ, НАБУ, Нацбанка, Генпрокуратуры. НКРЭКУ, а также наличие статуса народного депутата и должностей в Раде. Кроме того, это связанные с ними лица, в том числе, через долю в предприятиях, а также главы политических партий и лица, финансирующие политическую деятельность.

Критерием для отнесения к разряду олигархов также является влияние на СМИ либо напрямую как владелец или бенефициар, либо в роли так называемого контролера. Последнее понятие вводится законопроектом и является весьма мутным, что позволяет им манипулировать и отнести в числу олигархов кого угодно.

Для тех, кому олигархи могут продать или передать в управление СМИ, вводится понятие лица с «безупречной деловой репутацией», каковое понятие в применении к отечественному «элитняку» и вовсе вызывает смех.

К таким лицам относятся те, кто обладает следующими «положительными качествами»:

— не имеет судимости;

— не был под санкциями Украины или Запада, в том числе за терроризм;

— не лишался права занимать определенные должности по решению суда;

— вовремя платил налоги (общая сумма неуплаты должна быть ниже 100 размеров минимальной месячной заработной платы или эквиваленту этой суммы в иностранной валюте);

— не покупал СМИ за средства непонятного происхождения или существенно ниже рыночной стоимости;

— не попадался на системных нарушениях законов о СМИ, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя СМИ будет устанавливаться Нацсоветом по ТВ и радиовещанию.

Обращает на себя внимание совершенно непрозрачный механизм «приобщения к сомну олигархов» по излюбленной Зе-властью процедуре, то есть решением СНБО.

Представление о «присвоении высокого звания олигарха» могут подать Кабмин, Нацбанк, СБУ, Антимонопольный комитет или любой член СНБО. СНБО рассматривает представление и принимает решение о включении гражданина имярек в специальный реестр (еще одно новшество!) олигархов, каковое решение своим указом утверждает Зеленский.

О выдаче новоиспеченному олигарху специального документа, нагрудного или иного знака, свидетельствующего, что он олигарх, не говорится, но можно пофантазировать.

Реестр олигархов ведет СНБО, который вносит в реестр или исключает из него на основании своих решений. Там будут указаны имена олигархов, причины попадания в реестр и связанные с ними лица.

Специальный «орган по делам олигархов» создаваться не будет, как уверил в присущей ему манере секретарь СНБО Данилов. Как говорится, и на том спасибо…

На тех, кто в результате описанного «балагана» получил статус олигарха, накладывается ряд ограничений, откровенно говоря, не слишком обременительных и поражающих в правах.

Во-первых, запрещается делать взносы, непосредственно или опосредованно, в поддержку политических партий. Это «страшное» поражение в правах откровенно смешит, потому что олигархи никогда в открытом режиме не давали средства на политическую деятельность, а опосредованные пути настолько запутаны, что уличить в этом очень сложно, поэтому они как финансировали тех или иных политиканов, так и будут делать это дальше.

Во-вторых, олигархам запрещается участвовать в «большой приватизации». Но «большая приватизация», за редким исключение, уже давно окончена, олигархи уже давно в явном виде в этом не участвуют, а для манипулирования активами пользуются оффшорами и другими способами. Иными словами, если некий олигарх захочет что-либо купить в ходе распродажи остатков бывшей общенародной собственности, он сможет это сделать так, чтобы формально не светиться.

Кроме того, наряду с чиновниками и депутатами, олигархи должны будут подавать имущественные декларации. Что они и сейчас уже давно делают, и у них для этого ест ь высокооплачиваемые команды юристов и аудиторов. Так что и здесь никакой трагедии для олигархов не ожидается.

Любопытно, но если поначалу ходили слухи, что олигархам будет запрещено владеть СМИ, то в поданном в Раде проекте такого требования нет.

Если кому-то «надоело быть олигархом», то для этого нужно, чтобы такое лицо перестало удовлетворять двум из указанных выше условий причисления к числу олигархов.

В частности, можно продать СМИ, но продать связанному лицу не получится, поскольку эти лица тоже будут находиться в реестре СНБО. Продать же можно будет, как сказано выше, «лицу с безупречной репутацией».

Если олигарх имярек снял с себя два признака олигарха, то он подает заявку в СНБО, после рассмотрения которой статус олигарха может быть снят.

Подобные упражнения уже послужили поводом для многочисленных саркастических высказываний в соцсетях, например, в исполнении Сергея Бочкарева:

«В порядке практического применения закона о деолигархизации президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов). Вносить и выносить из списка будут решением СНБО.

Стоит сразу же сориентировать «столпов отечества» относительно расценок на спонсорские взносы. За которые будут включать в этот список (в порядке реализации личных «понтов»), а за сколько — исключать (типа, перевоспитался и стал «порядочным гражданином»).

И можно ли будет то и другое оформлять подарочным купоном на день рождения.

А то «список Форбс» до этого носил слишком неформальный характер».

К тому же, как мы видим, норматив не предусматривает обязанность для олигархов продавать медиа, как и другие активы.

Собственно, это нормотворческое сочинение вообще никого ни к ему не обязывает!

Иными словами, статус олигарха носителю этого звания слишком больших проблем создавать не будет, по крайней, в соответствии с обсуждаемым законопроектом. И если реноме олигарха не сильно мешает, то с этим можно жить долго и счастливо. Более того, некоторые олигархи получили возможность заявить о своей значимости и поэксплуатировать в своих интересах неадекватную затею Зе-власти.

Об этом свидетельствует и реакция некоторых олигархов на законопроект.

Олигарх № 1 Ахметов через свою пресс-службу высказался в том смысле, что будет крайне удивлен, если увидит себя в списке олигархов, поскольку считает себя не олигархом, а инвестором. Хорошо, хоть не очередной реинкарнацией Будды Просветленного… А еще вспомнилась давнишняя 1990-х годов реклама МММ в лице Лёни Голубкова: «Я — не халявщик, я — инвестор…»

В окружении Порошенко ожидаемо заявили, что законопроект об олигархах направлен, прежде всего, против Порошенко лично, но не против «настоящих олигархов», а Порошенко, дескать, олигархом не является, а наоборот, является патриотом и так далее… Словом, у Порошенко появилась лишняя возможность напомнить о себе.

Наиболее креативной была реакция Коломойского, известного любовью к разного рода «приколам». Он заявил, что к получению официального статуса олигарха морально готов, как и готов в этом случае носить на костюме клеймо «олигарх». Кроме того, Коломойский заявил, что одному ему в этом списке будет неуютно, а потому хотелось бы увидеть там еще несколько «братьев по несчастью», чтобы скучно не было.

Есть в законопроекте еще одна интересная особенность. Чиновникам от высшего уровня и до заместителей глав райгосадминистраций после каждого непубличного контакта с олигархами и связанными лицами, внесенными в реестр, придется подавать декларацию. Конечно, подобные контакты особо приветствовать не следует, но такая норма вызывает вопросы в смысле ее адекватности.

В сети уже появились шуточки о том, что теперь каждому олигарху необходимо ввести прошитый и пронумерованный «журнал посещения олигарха» установленного образца для фиксации посетителей с последующей отчетностью раз в квартал, надо полагать, в СНБО. Также появилось предложение о том, что в офисе каждого олигарха должна на видном месте находиться «книга жалоб и предложений», как в советском гастрономе.

* * *

Подводя итоги, еще раз отметим, что налицо не борьба с олигархами, а ее имитация с целью пиара, игры на внешнюю публику, отвлечения внимания от вопиющих проблем, максимум, склонения олигархов в некоему сотрудничеству с Зе-властью, причем истинные цели такого сотрудничества вызывают много вопросов.

Реально же не уничтожается, а остается неприкосновенной экономическая база олигархии в виде монополий, возможной коррупции, влияния в госкорпорациях, а также не уничтожается основа теневого политического влияния олигархов.

Собственно, это все, что надо знать об этом законопроекте.