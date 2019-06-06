Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Главная » Политика » Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

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Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш», — такими были главные новости сегодня, 6 мая.

Человек дня . Сегодняшний день — это день всех честных журналистов, которые, рискую жизнью, меняют этот мир, ищут справедливости и честности, информируют Экономические Новости.

Решения Рады

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Верховная Рада Украины сегодня, 6 мая, не поддержала увольнении председателя Службы безопасности Василия Грицака. Кроме того, на заседании в четверг нардепы не поддержали проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.

Новый статус Украины

В Конгресс США внесен законопроект H.R.3047 – «Об оказании поддержки Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для других целей». Проект, представленный республиканцем Майклом Макколом — важнейший для нашей страны. Поскольку предполагает предоставление нашей стране статуса «главного союзника США вне НАТО».

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Убийство Гандзюк: суд вынес приговор

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука — на шесть лет тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор — 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года. Также, всех обвиняемых обязали уплатить 50 тысяч гривен на покрытие судебных издержек. Подозреваемый в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владимир Васянович заявил, что хотел проучить «сепаратистку», но «все должно было быть не так».

Полномочия НАБУ ограничили

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Соответствующее решение было принято по конституционной жалобе АО «Запорожский завод ферросплавов» во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС.

Новая молитва

Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш», который был издан еще в 1975 году. В новой редакции слова молитвы «Отче наш» «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».