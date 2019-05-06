Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с «Газпромом»

Главная » Политика » Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с "Газпромом" Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с "Газпромом"

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Петр Порошенко дал несколько советов Владимиру Зеленскому, Нафтогаз пожаловался Еврокомиссии на Газпром, а в России в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли люди, — такими были главные новости сегодня, 6 мая.

Человек дня — Меган Маркл, которая сегодня, 6 мая, родила сына. Сегодня в Виндзоре буквально за каждым шагом Меган Маркл и её мужа принца Гарри следили не только журналисты, но и тысячи поклонников королевской семьи, которые распивали шампанское и запускали в небо воздушные шары. Восьмой правнук королевы Елизаветы занял седьмое место в очереди на престол. Вес первенца — 3 кг и 260 гр, информируют Экономические Новости.

Советы Зеленскому

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В понедельник Петр Порошенко находился с рабочей поездкой на Донбассе, во время которой призвал новоизбранного лидера Владимира Зеленского не повторять ошибки бывших главнокомандующих и не подрывать боеспособность армии Украины.

Новый командующий ООС

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Также, во время поездки Петр Порошенко назначил нового командующего ООС. Сергея Наева на этой важной должности заменил Александр Сырский, экс-начальник штаба сектора «С» в период проведения АТО. Перед ним на сегодня лежит две главные целы. Это освобождение захваченных земель и восстановление суверенитета Украины над этими территориями. У Зеленского одобрили нового командира, хотя и заявили, что им непонятно, почему это кадровое назначение было сделано именно сейчас, после выборов.

Жалобы на «Газпром»

Сегодня,6 мая, стало известно о том, что «Нафтогаз Украины» подала жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» РФ. Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко назвал этот шаг новым фронтом в противостоянии с российским гигантом. Поясняя важность этой жалобы, он рассказал о том, если получится остановить антиконкурентные действия «Газпрома», то Украина сможет сохранить доходы от транзита газа.

Катастрофа в РФ

В результате авиакастрофы в Шереметьево, в РФ, погиб 41 человек, 37 — выжили. В самолет ударила молния, после чего Sukhoi Superjet 100 потерял радиосвязь и перешел в режим прямого управления. Пожар начался уже после посадки, точные причины пока что устанавливаются.

Погода в Украине

Завтра, 7 мая, на западе Украины мы ждем сильный дождь, а в Карпатах с мокрым снегом. В остальных регионах погода также подпортиться, стало известно о штормовом предупреждении. Учитывая, что весь май погода будет прохладной, украинцев интересует вопрос, когда в Украину придет жара. Синоптики отвечают: аномально высокая температура ожидается в июне. В первые два месяца градусники будут нагреваться до 33 градусов. А вот август будет довольно прохладным, потому постарайтесь наслаждаться летом в первые два месяца.