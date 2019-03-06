Хищение в «Укроборонпроме»: политическая технология или шанс на реформу

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Скандал вокруг закупок в ГК «Укроборонпром» продолжает будоражить общественность. Чтобы сохранить лицо перед своим избирателем в столь неприятной ситуации президенту Петру Порошенку даже пришлось уволить с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, а также объявить о начале реформирования концерна. Насколько благими окажутся намерения, кому выгодно распространять подобные компроматы за месяц до президентских выборов и как это отразиться на рейтингах главы государства разбирались «Экономические Новости».

Новая порция компромата

В понедельник вечером вышла очередная серия журналистских расследований «Наші гроші», посвященная злоупотреблениям в «Укроборонпроме» при осуществлении капитального ремонта двух самолетов Ан-26 для иностранного заказчика. Согласно информации, руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы получали «откаты» за поставку высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

«Сюжет относительно осуществления капитального ремонта двух самолетов АН-26 для нашего зарубежного партнера содержал абсолютно заангажированную, даже не журналистскую информацию, а вброс информации, что является в принципе информационным ударом по «Укроборонпрому». Это подтверждается тем, что для подготовки этого сюжета программа «Наші гроші» обратилась в ГК «Укроборонпром» для представления нашей позиции и дополнительной информации. И такая информация была вовремя предоставлена программе «Наші гроші». Но несмотря на это, она совершенно не была использована», – заявил первый замгенерального директора концерна Сергей Омельченко. Он отметил, что программа журналистских расследований распространила «неточные, недостоверные данные» относительно выполнения Украиной упомянутого международного контракта с использованием высотомеров.

Как известно, ранее, 25 февраля, в программе «Наші гроші» была озвучена информация о «многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривень» из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Позднее в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) сообщили, что фирмы, фигурирующие в расследовании, являются объектами расследований детективов бюро. Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился в НАБУ и Генпрокуратуру (ГПУ) с просьбой проверить данные факты. Он также попросил приостановить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО Украины и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на время проверки, что поддержал президент Петр Порошенко. Впоследствии в «Укроборонпром» сообщили, что директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А.Морозова» Алексей Бабич и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Сергей Филоненко также были отстранены от должностей. После того как дело приобрело широкий резонанс спустя шесть дней президент решил уволить Олега Гладковского. А также поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить заседание СНБО по вопросам реформирования «Укроборонпром». Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал иск в суд на журналистов проекта Bihus.Info Дениса Бигуса и Лесю Иванову.

Под пристальным прицелом

«Оборона, армия, защита страны – для меня это превыше всего. И за несколько лет ни одного раза я не позволил себе обращаться к руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) по вопросам какого-то конкретного расследования. Ни одного раза… Сегодня я это делаю в первый раз. Таково мое второе решение. Я публично обращаюсь к НАБУ с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над «i», – сказал президент Петр Порошенко. По его словам, «если кто-то виновен – то к ответственности». «А если кто-то честно работает на укрепление обороноспособности, то тем нужно дать возможность защитить свое честное имя», – продолжил Порошенко.

Материалы, приведенные в программе «Наші гроші», также передали в ведение временной следственной комиссии Верховной Рады (ВР), которая уже расследует факты хищений в вооруженных силах Украины и подрыв обороноспособности страны в период с 2004 по 2017 годы. Председатель комиссии Иван Винник ранее сообщил, что направит соответствующие запросы в ГПУ, военную прокуратуру, НАБУ, САП, «Укроборонпром», Минобороны, Госказначейскую службу и в другие органы власти, которые могут прямо или косвенно предоставить интересующие депутатов факты. Комиссия надеется получить ответы на запросы уже в скором времени.

Скрыто от посторонних глаз

Не секрет, что «Укроборонпром» является одной из самых закрытых структур государственного сектора, так как получить информацию об объемах заключенных контрактов на поставку того или иного вооружения и военной техники практически не реально. Последний отчет о деятельности был обнародован по итогам 2016 года. К созданию концерна с целью объединения отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приложил руку теперь уже беглый президент Виктор Янукович. Все предприятия были разделены на пять условных дивизионов по направлениям деятельности. Такая структура сохранилась по сегодняшний день. В 2010 году в состав концерна был включен государственный монополист «Укрспецэкспорт» (с правом осуществлять экспорт и импорт продукции) и шесть его дочерних предприятий. Всего в концерн входят 134 предприятия ОПК. Правда, после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, контроль над некоторыми из них был утерян.

По словам бывшего министра обороны, кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, коррупция в украинской оборонке меньше, чем по стране в целом, но требует внимания и жестких мер, в том числе со стороны правоохранительных органов. «В интересах страны, в интересах поднятия доверия в целом – максимально быстрый ответ и быстрые посадки (причастных к коррупционным схемам в ОПК – ред.). Здесь нельзя обойтись разговорами», — отметил он. В то же время, по мнению политика, контроль над расходом средств в государственном концерне «Укроборонпром» осложняет то, что он не контролируется ни Минобороны Украины, ни каким-либо другим министерством или государственной комиссией. Кроме того, Анатолий Гриценко подчеркнул необходимость рассекречивания большей части Государственного оборонного заказа, что позволит контролировать закупки в оборонном секторе. По его словам, государственную тайну составляют лишь 5% документа – сведения, касающиеся новейших разработок, остальное «закрывают не от (Владимира) Путина, не от агрессора», а от общественного контроля с целью завышения цен.

Неотложные шаги для власти

«Невозможно долго скрывать, при любом режиме и президенте, миллиардные хищения. Мир стал насколько современным… Большие хищения всегда оставляют большие следы. Еще в 2016 -2017 годах было соответствующее распоряжение и в Генпрокуратуру переданы все необходимые доказательства, в том числе, распоряжение Госфинмониторинга. Вся эта информация имеется. Я уже не говорю о Нацбанке, который любые подобные контракты проверяет и пропускает через себя. Это только побочные учреждения, которые эти два-три года точно видели, что происходит. И то, что персонально за коррупцию в «Укроборонпроме» отвечает лично президент и его вертикаль, первый замсекретаря СНБО, тоже правда», — заявил «ЭН» экс-глава СБУ, кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко. По его словам, очевидно, что у нынешнего руководства страны отсутствует политическая воля не только наказать виновных, но и вернуть украденное государству. «Чего не было, но должно было быть сделано после появления скандальных материалов журналистского расследования? Во-первых, немедленное не просто отстранение от должности, а арест фигурантов производства, во –вторых, немедленная остановка и вскрытие офшоров, которые использовались для хищения денег, и третье – должны были быть немедленно переданы соответствующие запросы в правоохранительные органы тех стран, через банки которых выводились деньги с Украины. Это, как минимум, три вещи, которые необходимо было сделать в первый же день публикаций», — отметил Наливайченко. По его словам, до того, как принимать решения относительно возможной ликвидации концерна, о чем сейчас, в том числе ведутся разговоры, необходимо провести аудит. «Я бы не спешил с формальными выводами. Нужно расследовать, арестовать виновных и притянуть к ответственности. В самой системе «Укроборонпрома» и Вооруженных силах Украины провести аудит. То есть, проверку бюджетных средств, как использовали международную помощь. Напомню, только США в прошлом году выделили Украине 350 млн. долл. Вот на таких вопросах я бы сконцентрировался», — резюмировал он.

«Мародерство на поверхности»

Кандидат в президенты Украины, который ранее представлял Киев в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины Роман Безсмертный также обращает внимание на то, что информация о происходящих злоупотреблениях в «Укроборонпроме» не новая и появилась более двух лет назад еще в газете «Зеркало недели», однако должной реакции со стороны власти тогда не последовало. «Ситуация выглядит очень некрасиво для государства в целом. Речь идет о том, что институционально система построена таким образом, что над ней абсолютно нет никакого публичного контроля. Несмотря на то, что выделяются бюджетные средства, правительство на ситуацию никак не влияет. Если взять все средства оборонного бюджета, за исключением удержания военнослужащих, все находится в руках президента. Таким образом, двойственность исполнительной власти уже породила то явление, с которым мы сегодня столкнулись. По сути, на поверхности существует мародерство, которое требовало еще два года назад соответствующих действий от президента и прокуратуры», — заявил «ЭН» политик. Он убежден, сейчас необходимо кардинально быстро принять несколько решений, которые бы могли спасти ситуацию в сфере оборонного сектора. «В частности, вернуть такую структуру как Министерство промышленной политики. Все что касается производства военной техники и т.д. должно находиться в оперативном управлении Кабмина. Далее — как можно скорее поменять целый ряд законов, касающиеся оборонных заказов, проблем компетентности в проблематике обороны правительства, секретариата СНБО, президента и т.д. Все интендантские функции должно сконцентрировать в себе Минобороны. Предприятия «Укрспецэкспорт» и «Укроборонпром» должны находиться в оперативном управлении Кабмина. Тогда можно будет говорить о том, что исполнительная система будет готова реализовывать государственную политику в вопросах обеспечения армии. Очевидно и то, что без цивильного контроля, который, в первую очередь, реализовывал бы парламент, тут не обойтись. Соответствующим комитетам ВР необходимо серьезно усилить контролирующую функцию относительно того как используются государственные средства», — заключил он.

В то же время, по словам Безсмертного, сегодня в связи с тем, что идет избирательный процесс, эти вещи приобрели совсем другое содержание. «Необходимо четко разграничивать атаку на конкретных лиц властной вертикали и атаку на государство в целом. Может так случиться, когда тема вбрасывается во время политически активного процесса, существует риск того, что ситуация станет неконтролированной. Мы находимся в состоянии, когда бездействие или неправильные действия президента могут довести ситуацию до такого накала, что разряжаться она будет только через улицу. Сегодня от президента, несмотря на то, что он не мог не знать о том, что происходит, требуются мужественные решения, которые касаются не только отстранения и наказания причастных к хищению, но вплоть до того, что ему необходимо сойти с избирательной дистанции и честно признаться, что он не смог проконтролировать этих людей», — резюмировал политик.

Удар в сердце патриотов

Руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев считает, что «вброс» компромата в публичный доступ очень серьезно ударит по рейтингам президента Петра Порошенко и его перспективах оказаться во втором туре президентской гонки. «Это очень сильный удар по Порошенко. Причем, в самое сердце его патриотического электората, его патриотического имиджа и позиционирования», — заявил «ЭН» эксперт. По его прогнозам, до завершения избирательной кампании скандал будет основной «сюжетной и компроматной линией выборов». «Думаю, что Порошенко будет терять, тем более, что пока Гладковский хоть и отбивается, но неэффективно. А то, что делают НАБУ и САП: они арестовывают экс-чиновников «Укроборонпрома», которые были 10 лет назад. Так что, это может стать убойным ударом по шансах Порошенко выйти во второй тур выборов», — сказал Карасев. По его словам, в данной ситуации расчет заказчиков скандала делался на то, что несмотря на несовершенство украинской судебной системы, которая годами расследует подобные дела, ответственные лица уже сейчас могли понесли ответственность. «Есть ответственный — президент. Он несет ответственность за это. И он ее понесет на выборах. Поэтому это и было сделано перед выборами. А виновных уже наказывает суд, но это долгая история. Эти процессы уже за пределами выборов. То есть, помимо того, что есть или будут виновные в суде, есть политическая ответственность за эту ситуацию. И на выборах она может проявиться не в лучшую сторону для президента», — резюмировал он.

«Хайпы» сменяются «хайпами»

Военный эксперт Алексей Арестович убежден, что скандал вокруг закупок в «Укроборонпром» – не более чем предвыборная технология и по завершению избирательной кампании уже не будет иметь такого резонанса. «Донецкий бизнес что-то там «впарил», потом выдал это за расследование. Само расследование «шито белыми нитками» и построено на данных, которые подлежат еще проверке и вызывают определенные сомнения по поводу достоверности», — сказал «ЭН» эксперт. По его словам, разбираться в этом должны правоохранительные органы и отрабатывать версию все-таки как «медийная предвыборная технология». «Очень опосредованное отношение имеет это журналистское расследование к реальному положению дел в «Укроборонпроме», который далеко не блестящий, в том числе и в коррупционном смысле. Но крутится это чисто как предвыборная технология. И отрабатывается в ответ президентским пулом. В конце концов, в эти дни она будет сведена к противостоянию двух молодых людей: Дениса Бигуса и Игоря Гладковского, которые обмениваются роликами в интернете и количеством просмотров. Вот и все. Порошенко дал соответствующее распоряжение, создана временная комиссия в ВР. НАБУ активно задействованы и все остальные. Так что ждем пока разберутся», — сказал Арестович. Он также не исключает, что скандал в скором времени утихнет. «Это все сойдет «на нет» в течении трех-пяти дней. Потому что «хайпы» (от англ.hype – шумиха, ажиотаж — ред.) в течении двух – трех дней больше не живут и заменяться очередным каким-то «хайпом». А НАБУ, прокуратура будут долго с этим возиться и дадут через год ответ, когда он будет нам совершенно не интересен», — подчеркнул Алексей Арестович.

Аудит как панацея

«Мы же понимаем, что расследование ни в Генпрокуратуре, ни в НАБУ ни к чему не приведет. Если какие-то нарушения зафиксированы и носят социально – резонансный характер, они просто переводится в режим «хронического расследования». Понятно, что от этих расследований никакого результата не будет. По крайней мере до тех пор, пока не сменится власть», — сказал «ЭН» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. По его словам, на сегодня остается неясным, кто заказал журналистское расследование, и кто держит «руку на пульсе» для того, чтоб это расследование «не затухло». «Мы видим выброс скандальной информации, причем вполне объективной, накануне выборов, что, в первую очередь, бьёт по позициям президента и его окружению. Кто этим воспользуется на сегодняшний день трудно сказать, потому что не понятно в какую сторону может повернуться расследование. Вброс компромата продолжается, но окончательного аккорда нет», — считает Толстов. Эксперт также считает, что заявления о реформировании «Укроборонпрома» не более чем «декларация о намерениях». «Необходимо понимать есть ли концепция реформы, в чем она заключается. Пока на сегодня это сугубо декларация. Очевидно, что речь идет о кадровой перестановке части руководства. Или, возможно, будут какие-то действия в плане укрепления внутреннего аудита. Это только мои предположения. Никакой конкретики на этот счет нет. При желании во всех таких вертикально-интегрированных комплексах можно поставить чёткую службу внутреннего аудита и контроля использования финансовых ресурсов. Эта практика отработана в мировых корпорациях. Всюду, где есть возможность незаконного и ненормативного использования денежных средств, есть служба внутреннего аудита, внутреннего финансового контроля, которая в принципе достаточно легко и эффективно справляется с этими задачами. Потому что любая корпорация объективно заинтересована в том, чтобы ее средства не разбазаривались налево и расходовались эффективно. Это принцип бизнеса. Но, такой структуры в «Укроборонпроме» на сегодня нет», — резюмировал он.

Отметим, тендер на проведение международного аудита деятельности «Укроборонпрома» несколько раз продлевался, а условия каждый раз менялись. Общая стоимость консалтинговых услуг в рамках аудита оценивается в 130 млн грн. Срок предоставления консалтинговых услуг – до 30 июня 2020 года.