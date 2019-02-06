Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов

Главная » Политика » Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов Смертельная схватка 2.0: Выборы-2019 в оценках экспертов

Закрыть Отправить

О том, каким технологиям решили отдать предпочтение основные лидеры президентской гонки в борьбе со своими оппонентами, смогут ли они подкрепить свой нынешний рейтинг реальным результатом, насколько сильным будет российское влияние на этот раз, какими критериями будет руководствоваться украинский избиратель в своем выборе, а также многое другое «Экономические Новости» спросили у руководителя Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко (В.Ф.), директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева (В.К.), а также директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы (В.Б.).

Начало интервью с политическими экспертами читайте в статье: Выборы-2019 в оценках экспертов: Если не Порошенко, то кто?

Ю.Тимошенко до сих пор удавалось удерживать лидерские позиции, очевидно, что она гарантировано попадает во второй тур выборов, однако насколько реальным будет возможность закрепить свой результат, учитывая тот факт, что в руках президента П.Порошенко находится административный ресурс?

В.Ф.: Я бы не преувеличивал роль административного ресурса. При Кучме, и частично при Януковиче он работал. Но, как мы знаем, это не помогло Виктору Федоровичу остаться при власти. Правда, там не в выборах было дело, а в Майдане. Но, тем не менее. Сейчас административный ресурс раздроблен. У Тимошенко, кстати говоря, благодаря победе ее партии в объединенных территориальных громадах во многих регионах хорошие позиции на местах. И там, пусть частично, пусть косвенно, но административный ресурс может быть на ее стороне. Второй фактор – мы же сейчас видим какая специфическая позиция министра внутренних дел А.Авакова. Он заявил, что его ведомство будет неким «контролером за честностью выборов». Судя по тому, что ни он, ни А.Яценюк не были на выдвижении Порошенко в президенты, похоже, что глава МВД будет играть роль нейтрального фактора, который может контролировать избирательный процесс, и это косвенно может помочь Тимошенко на выборах. Для Юлии Владимировны, мне кажется, сейчас важно несколько обновить кампанию, придать свежести, потому что и Порошенко приблизился, резко усилился Зеленский… Конечно, с точки зрения гибкости, опыта, силы команды, в том числе на уровне многих регионов, Тимошенко остается главным фаворитом. Но, тем не менее, нужен новый импульс ее кампании, чтоб гарантировать результат на финише.

Владимир Фесенко

В.К.: В руках Порошенко находится административный ресурс, а в руках Тимошенко – оппозиционный ресурс. Недовольство властью, разочарование тоже неплохой ресурс для того, чтоб сохранить лидерство. Тем более, что кампания ровная у Тимошенко. Тактика заключалась в том, чтоб сразу занять лидерскую позицию и не уступать ее на протяжении всей кампании. Хотя нужно искать дополнительные резервы на эти два месяца. Очевидно, будут агитационные поездки, еще какие-то задумки. Это было понятно по тому в какой форме произошло выдвижение Тимошенко. Мы стали свидетелями крутого мега-шоу. И пока ни Бойко, ни Вилкул, ни Порошенко по крутизне так и не перебили ту форму, которую предложила избирателю и своим сторонникам Тимошенко. Помпезность события свидетельствует о том, что она серьезный кандидат, с серьезной командой и серьезными намерениями. И у нее есть ресурс для победы. Важно, чтоб в победу верили, а не просто в рейтинги. И Тимошенко как раз тот политик, которая создает чувство уверенности в победе. Как и Порошенко, хотя по рейтингам он пока отстает. А вот у Зеленского хоть и высокий рейтинг, но есть сомнения в победе. Не все в наших условиях определяется социологическими рейтингами. Есть еще политическая тяжеловесность, ресурсность, поддержка элит, настроение в обществе и вера в победу в того или иного политика.

В.Б.: Не всегда тот, кто по опросам проигрывает второй тур потом проигрывает выборы. Многое будет зависеть от того, как эти кандидаты проведут свою избирательную кампанию. В Украине очень эмоциональный и чувствительный фон и серьезные ошибки могут стоить тех процентов, которые сделают невозможным победу того или иного претендента.

Какие старые и новые технологии используют и будут применять кандидаты в нынешней избирательной гонке?

В.Ф.: Перефразирую известное выражение. Старая испытанная технология лучше двух новых. Активная масштабная реклама (телевизионная, наружная) на президентских выборах очень эффективно работает. Если тебя нет в телевизоре – ты не заметен избирателю. Поэтому этот фактор очень важен. Во-вторых, активная работа в полях. Много слухов о возможных попытках подкупов избирателей, прямого подкупа или через «гречку». Сработают они или нет – вопрос открытый. Обычно это хорошо работает на выборах в мажоритарных округах и на местных выборах. На выборах общенациональных – президентских, парламентских – работает гораздо слабее. Слишком дорогое удовольствие. Но, тем не менее, слухов много об этом. Из новых технологий я бы обратил внимание на то, что будут активно использоваться социальные сети. То есть, работа с большими данными «big data», с полевыми группами избирателей в интернете. Наиболее креативно на этом направлении пока работает Зеленский. Он и в телепространстве хорошо представлен и очень активен в интернете. Кстати, в марте будет третий сезон «Слуги народа». Вот вам еще одна политическая технология.

В.К.: Технологий очень много, так как технологических носителей много: «боты», «фабрики ботов», разного рода схемы второго тура, те же шоу, те же «или я или Путин»… Просто калейдоскоп самых разнообразных технологических примочек. Поэтому нет смысла останавливаться на чем-то одном. Будем дальше наблюдать. Ведь скоро начнется уже двухмесячный агитационный период избирательный кампании.

Вадим Карасев

В.Б.: Все зависит от того, что мы подразумеваем под словом «технология». Например, эпатажное выдвижение и спич Зеленского – это тоже определенная технология. На самом деле будут использоваться все ведомые и неведомые до ныне технологии на выборах, включая подкуп избирателей, наличие технических кандидатов, чтобы были квоты в избирательных участках и можно было фальсифицировать результат и многое другое.

Какими критериями, по Вашему мнению, будут руководствоваться украинцы при выборе президента? Программы кандидатов, ТВ-ролики, мнения друзей, соцсети?

В.Ф.: Разными критериями. Тут настроения будут влиять. Программы мало кто читает, даже не все эксперты. Будут обращать внимание на лозунги. Тимошенко обещает в два раза снизить цену на газ. Конечно, это будет привлекать внимание многих избирателей. А поскольку она была дважды премьером и, вроде, свои обещания выполняла, то к ней доверие будет больше, чем, например, к Каплину, который обещает снизить цену на газ в четыре раза. С другой стороны, Зеленский играет на креативности и недоверии к традиционным лидерам. Тут он использует эмоцию позитива на контрасте с депрессией и негативом, который доминирует у многих политиков. Порошенко играет на эмоции страха, пугая «если не он, то Путин». Избиратели второго или третьего эшелона. Приведу пример Бессмертного. Он менее заметен, я упоминал его. У него нет широкой аудитории, только создает свою партию. Но он был переговорщиком в Минске. У него есть серьезная позиция по урегулированию конфликта на Донбассе. И, судя по опросам, даже на Востоке, хотя это и не его регион, он вызывает интерес. Все зависит от того насколько эффективно будет проведена избирательная кампания. Это я бы особо подчеркнул. Сила сигнала, точное попадание в ожидание и настроение своих, а не всех абстрактных, избирателей. У Гриценко неплохой потенциал, но очень слабая избирательная кампания, из-за этого рейтинги просели. А у Зеленского прямо противоположная ситуация: относительно недорогая кампания, но он очень эффективно ее проводит.

В.К.: Все вместе. Программы не всегда читают даже в развитых демократиях. Вы думаете, что избиратели сидят и перечитывают программы всех кандидатов? А если пятьдесят кандидатов? Вы представляете пятьдесят программ прочитать? Программы читают эксперты, журналисты, потом анализируют и доносят избирателю какие-то ключевые месседжи. Главное – не перейти грань, за которой выборы перестанут быть демократическим выбором каждого из нас. А станут выбором либо ресурсов, либо админресурса, либо денег, либо обманных спекулятивных и манипулятивных технологий и т.д. И чтоб в погоне за победой некоторые кандидаты не «перегнули палку» и не привели к деградации и моральной дисквалификации выборных процедур и электоральной демократии в Украине.

В.Б.: Судя по результатам, которые показала социология касательно Зеленского, о чтении программ речь вообще не идет. Хотелось бы, чтобы украинцы оценивали политика все же не эмоциями. Необходимо, чтобы избирательная кампания была содержательной. Как будут вести кампанию кандидаты, так и будут реагировать избиратели. Конечно, проще всего апеллировать к эмоциям, вести кампанию красиво по форме, а не по содержанию и рассчитывать на что-то существенное. Но, надеюсь, это не пройдет.

Виталий Бала

Ваши прогнозы на второй тур выборов?

В.Ф.: Пока могу сказать одно. Исходя из последних тенденций за победу на выборах будет бороться большая тройка Порошенко – Зеленский –Тимошенко. Именно такой расклад. Много будет зависеть от того, кто именно будет во втором туре. Сейчас я бы не стал однозначно говорить, кто победит на выборах. На мой взгляд, несколько больше шансов на выход во второй тур у Тимошенко и Зеленского. Но и Порошенко прибавил, поэтому однозначно сказать невозможно, кто именно окажется во втором туре.

В.К.: Во второй тур, скорее всего, выйдут Порошенко и Тимошенко. Хотя уже придумали новую манипулятивную фишку, что выйдет Порошенко и Зеленский. Но это из той серии, чтобы убедить избирателя, что Тимошенко не является лидером гонки и, таким образом, посеять сомнения в ее успехе, чтобы избиратели, которые колеблются голосовали за действующего президента. Такая схема навязывается на Банковой. Но это больше технологическая схема, нежели результат реальной социологии.

В.Б.: Во второй тур пройдут Тимошенко и Порошенко.

Может ли неудовлетворительный результат пророссийского кандидата на выборах привести к разрастанию вооруженного конфликта на Донбассе, развалу Украины или очередному Майдану? Какими будут отношения с Россией?

В.Ф.: В команде пророссийского кандидата точно понимают, что у него нет шансов выиграть. Там ставка не на победу в президентских выборах, а на то, чтобы был хороший результат, который потом можно конвертировать на парламентских выборах. Где может быть обострение или эскалация конфликта? Поймите правильно. Этого может и не быть. Но риск несколько выше в случае победы Порошенко. Москва не любит Порошенко, не хочет его, и тут его политтехнологи правы, предложив подобный лозунг. У Путина хотят отстранение Порошенко от власти, его ухода. Это не значит, что они поддерживают другого кандидата, кроме Бойко, но их нелюбовь к Порошенко настолько велика, что в случае его победы я не исключаю, что может быть дальнейшее ухудшение двухсторонних отношений или эскалация конфликта на Донбассе.

В.К.: Очередного Майдана не будет. Пророссийский кандидат и так не побеждает. Ситуация может быть такова. Либо найдется разрешение и частичная нормализация отношений с Россией, либо то, что уже названо «холодным миром». Резких движений или изменений я не вижу в этом направлении. Об изменениях можно будет говорить ближе к парламентским выборам. Важен момент, какая будет конфигурация в парламенте.

В.Б.: По большому счету, когда Россия захочет развязать широкомасштабную войну против Украины, тогда это и случится. Но все станет понятнее после парламентских выборов.

Первую часть интервью читайте здесь