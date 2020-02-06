Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, «Дія» в действии и страсти в Раде

Главная » Политика » Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде

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Министерство цифровой трансформации представило свое мобильное приложение «Дія», американскому президенту удалось избежать импичмента, а в Раде пересмотрели сроки принятия закона о земле, — такими были главные новости сегодня, 6 февраля.

Человек дня — легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас. Сегодня стало известно о том, что один из самых известных актеров Голливуда, карьера которого длилась до 1996 года, ушел их жизни в возрасте 103 лет. Его первой работой на большом экране в далеком 1945 года стала роль в киноленте «Странная любовь Марты Айверс». Рассказывая о противоядии от старости, актёр делился секретом. Он повторял себе мудрость: «я должен расти и учиться дальше», информируют Экономические Новости.

Земельные дела в Раде

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Верховная Рада сможет проголосовать за закон об открытии рынка земли в течение двух месяцев, так как сейчас нужно рассмотреть слишком большое количество правок. Тем не менее, день в Раде выдался горячим. Утром там был замечен человек с оружием, что вызвало всеобщее возмущение. Также, из-за рынка земли сегодня блокировали трибуну и устраивали потасовки. Не обошлось и без первой крови: лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сломала Разумкову микрофон и поранила палец. Всего же, несмотря на все страсти, за день Верховная Рада успела рассмотреть 184 правки.

Кроме того, у Офиса президента и возле здания парламента проходили митинги против принятия рынка земли

Государство в смартфоне

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Сегодня, 6 февраля, Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение «Дія», которое должно существенно упростить жизнь. С его помощью можно будте пользоваться многими государственными услугами, используя смартфон. На презентации присутствовали президент Зеленский, премьер Гончарук и глава МВД Аваков. А вот куратором проекта стал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Сам идеолог проекта по диджитализации присутствовать на презентации не смог, так как находится в больнице в тяжелом состоянии.

Приложением уже можно пользоваться, вот только украинцев предупредили о большом количестве багов.

Новый губернатор Львовщины

Глава Украинского государства Владимир Зеленский сегодня в ходе визита во Львовскую область представил нового главу ОГА Максима Козицкого.

Импичмент Трампа не состоялся

Сенат США оправдал нынешнего президента Дональда Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, из-за которых палата представителей объявила ему импичмент. Конечно же, такой исход никого сильно не удивил: Республиканское большинство в Сенате не дало в обиду своего лидера.

Вот только на этом скандал не собирается утихать. Так, американский сайт сообщил о том, что Дональд Трамп пытался давить на Украину ещё задолго до этого лета. Его люди пытались повлиять на бывшего президента Петра Порошенко: тот должен был дать полезное для Трампа интервью в обмен на официальное приглашение, которое увеличило бы его шансы быть переизбранным. Таким образом, глава Белого дома хотел превратить Украину в свою личную дубинку.

Редкая космическая находка

Международная группа астрономов нашла древнюю мертвую галактику огромных размеров. Это очень важная и редкая находка не только из-за размеров, но и из-за возраста. Она существовала ещё тогда, когда Вселенной было 1,8 млрд лет.