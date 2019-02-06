Итоги дня: «Перлы «легитимного», похудевшая субсидия и обвал «зеленого»

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Беглый президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию, в Украине официально запустили программы монетизации субсидий для населения страны, а украинские военные устроили боевикам настоящий ад, — такими были главные новости сегодня, 6 февраля.

Человек дня — Ольга Трофимцева, которую назначили исполняющей обязанности министра министра аграрной политики и продовольствия. Ольга Трофимцева была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции. Она заняла место ставленника Владимира Гройсмана Максима Мартынюка, информируют Экономические Новости.

Пресс-конференция Януковича

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Сегодня, 6 февраля, в российской столице беглый президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию на тему «Актуальные вопросы украинской политики». Он решил поговорить об аннексии крымского полуострова, предстоящих выборах, нынешнем президенте Петре Порошенко, о собственной жизни на территории Российской Федерации. Кроме того, Янукович пожаловался, что его «кинули, как лоха».

Запуск программы субсидии

В стране официально запустили программу монетизации субсидий для украинцев, которая предусматривает выдачу наличных «на руки» для оплаты услуг ЖКХ. Такое решение приняли в Кабинете министров Украины. Цель этой программы — экономия энергоресурсов и достижение энергонезависимости Украины.

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Субсидия уменьшается

За прошлый год в среднем субсидия стала скромнее на двести гривен. Кроме того, теперь вместо 6,537 млн домохозяйств субсидию получает 4,516 миллионов. В ЖКХ говорят, что причины этого — рост доходов, пенсионная реформа и рост соцстандартов. Кроме того, декларации украинцев начали более тщательно проверять.

Выборы-2019

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост главы государства Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко. На сегодня уже зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства. Всех кандидатов можно поделить на три группы.

Курсы доллара и евро рекордно дешевеют



Украинская гривня продолжает укрепляться. В среду, 6 февраля, американская валюта на межбанке побила рекорд дешевизны с июля прошлого года, а за неделю гривня укрепилась на 80 копеек. Курс опустился ниже психологической отметки в 26 гривен за один «зеленый». За долларом вниз покатился и евро.

Ryanair и Wizz Air дорожают

Любимые лоукостеры украинцев Ryanair и Wizz Air решили увеличить сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Теперь перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair обойдется в десять евро при оформлении во время покупки авиабилета и двенадцать — в последующее время. А вот минимальный багажный сбор Wizz Air увеличен с семи до девяти евро.

Погода в Украине: идет антициклон

Завтра, 7 февраля, практически всю страну накроет антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду. Температура не будет опускаться слишком низко, будет «топтаться» рядом с нулем. В украинской столице осадков синоптики не прогнозируют, ночная температура составит -2-5 градусов, днем — -1+1.