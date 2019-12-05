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Итоги дня: Призрак «стены», мир Епифания с Филаретом и первая кровь «Слуги народа»

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У Зеленского рассказали, когда готовы отгородить Россию стеной, Епифаний рассказал о расколе и нынешних отношениях с Филаретом, а в Раде нардепы подрались за честь женщины, — такими были главные новости сегодня, 5 декабря.

Итоги дня: Призрак стены, мир Епифания с Филаретом и первая кровь Слуги народа

Человек дня — чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко, который получил награду от Всемирной боксерской организации в Токио, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Призрак «стены», мир Епифания с Филаретом и первая кровь «Слуги народа»
Церковные дела

Итоги дня: Призрак «стены», мир Епифания с Филаретом и первая кровь «Слуги народа»

Синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета должность в ПЦУ, учитывая его былые заслуги. Также, ранее митрополит Епифаний заявил о том, что Почетный патриарх Филарет самоизолировался после того, как Украина получил Томос, но в ПЦУ всё ещё надеются на его возвращение. По его словам, они были единомышленниками до 15 декабря, но затем оказалось, что у Филарета было другое видение развития Украинской православной церкви.

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Дуэль нардепов

Итоги дня: Призрак «стены», мир Епифания с Филаретом и первая кровь «Слуги народа»

Во время пленарного заседания ВРУ в четверг, 5 декабря, случилась потасовка между народными депутатами, а успокоить их старался спикер парламента Дмитрий Разумков. В чём причина драки? Cherchez la femme… Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что конфликт между её коллегами возник из-за нее. Якобы Бужанский потребовал у Лероса извиниться перед ней за нецензурную лексику во внутреннем чате фракции.

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Яременко остаётся

ВРУ на заседании сегодня, 5 декабря, не сумела найти достаточно голосов, чтобы сменить главу парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко.

Закрытая Россия

В МИД Украины подготовили на рассмотрение правительства предложения об отмене возможности пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Стена на Донбассе

Итоги дня: Призрак «стены», мир Епифания с Филаретом и первая кровь «Слуги народа»

Сегодня, 5 декабря, помощник президента Украины Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой», заявил о том, что Украина готова «построить стену» на Донбассе в случае, если мирные переговоры с РФ потерпят фиаско. По его словам, «план Б» заключается в том, чтобы «построить стену и жить дальше».

Пожарная тревога

После страшной трагедии, которая вчера произошла в Одессе, президент Украины Владимир Зеленский поручил КМУ и местным властям провести детальную проверку состояния противопожарной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей. На выполнение задач глава государства выделил месяц. Отметим, сейчас в Одессе 14 человек остаются пропавшими без вести.

Помощь США

Президент США Дональд Трамп выступит за выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности и обороны. Деньги американский лидер будет предлагать в проекте бюджета на 2021 финансовый год.Источник в Пентагоне сообщил о том, что речь идет, среди прочего, о противотанковых ракетах Javelin.

Импичмент Трампа

Итоги дня: Призрак «стены», мир Епифания с Филаретом и первая кровь «Слуги народа»

А вот у самого Дональда дела идут не очень хорошо. Так, удебная коллегия Палаты представителей Конгресса США может проголосовать за объявление импичмента главы Белого дома уже до 12 декабря. Сегодня спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила председателю судебной палаты Джерри Надлеру подготовить статьи официального обвинения по делу об импичменте президента и считает, что доказательство насобирало уже достаточно.

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Автор: Инна Погрибная
05.12.2019 21:00:45
Посещений: 62
Инна Погрибная

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