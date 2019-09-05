Итоги дня: «Козырь Путина», хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала

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Суд отпустил боевика, который является свидетелем по сбитому Боингу, Европа разрешила ввозить украинские фрукты и овощи, а Нацсовет принял решение по каналу Медведчука, — такими были главные новости сегодня, 5 сентября.

Человек дня — 24-летний Герой Вооруженных сил Украины Андрей Проценко, который погиб в результате российской агрессии на Донбассе. Тело героя привезли на Винничину, которая является его малой родиной, в ночь на 5 сентября. Земляки со слезами на глазах встречали траурную колонну, стоя на коленях вдоль Гниванского шоссе с лампадками в руках. Проценко был убит снайперской пулей в шею во время передвижения к блокпосту на дежурство в районе Мариуполя, информируют Экономические Новости.

Цемах вышел на свободу

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Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха, которого давно хотел заполучить российский президент Владимир Путин. Это судебное решение, вызвавшее бурную реакцию у украинцев, окончательное и обжалованию не подлежит. Боевик должен приходить на вызовы к следователю, в суд и к прокурору, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы. Тем не менее, даже электронный браслет ему не положен. В чем важность этой новости и почему боевика считают «козырем Путина»? Дело в том, что Цемах есть среди лиц, которых РФ хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной, так как он является свидетелем по делу о сбитом малазийском Боинге. Некоторые украинцы считают это шаг сдачей интересов страны и «подарком Путину», другие говорят о том, что эта жертва достойна шанса вернуть наших политзаключенных из России.

Ранее сразу сорок евродепутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому, умоляя не обменивать Цемаха, который является важнейшим свидетелем. Позже в Нидерландах заявили о том, что «новости из Киева вызывают много вопросов».

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Снижение учетной ставки

Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября текущего года. Сегодня, 5 сентября Яков Смолий заявил о том, что Национальный Банк Украины продолжает цикл смягчения монетарной политики, так как видит тенденцию замедления инфляции до цели пять процентов.

ПЦУ против Филарета

Член Синода Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) обжалует решение суда, заблокировавшего ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Он заявил о том, что вердикт суда «вызывает определенные вопросы» и настаивает на том, что «ПЦУ в своих действиях по ликвидации УПЦ КП действует строго в правовом поле».

Овощи и фрукты вернулись в ЕС

Украинские аграрии выдохнули в облегчением: Еврокомиссия включила нашу страну в перечень экспортеров, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи на территорию Европейского союза в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции.

NewsOne без лицензии

Сегодня, 5 сентября, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении лицензии телеканала NewsOne. За это решение проголосовали все члены Нацсовета.Теперь дело за судом.

Погода в Украине: возвращение жары

Как и в прошлом году, осень не торопится вступать в свои права. Температура на Западе стране, в большинстве северных и Винницкой областях ночью опустится до восьми градусов, а днем прогреется до 25. На остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°, на юге будет вообще летние 30 градусов.