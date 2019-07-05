Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа

Главная » Политика » Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа

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Россия полезла в еще одну страну, в Генштабе оценили наглое заявление Путина об Украине, а Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко, — такими были главные новости сегодня, 5 июля.

Человек дня — 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая впервые в карьере участвует в основной сетке Wimbledon, пробилась в 1/8 финала турнира, информируют Экономические Новости.

Скандал с новым главой Донецкой ОГА

Глава Украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на негатив в сети из-за назначения председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Последний является братом одного из боевиков так называемой ДНР, он родился в 1986 году в Донецкой области. Сам же Зеленский призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих. Он заявил, что Кириленко с братом не разговаривает по политически разногласиям.

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Реакция Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что Владимир Путин, обвинив Украину в конфликте в Керченском проливе, подтвердил продолжение агрессии на всех фронтах. «Это еще одно подтверждение того, что война продолжается на всех фронтах с применением различных методов, в том числе и циничных манипуляций». — заявил Хомчак.

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Новая жертва Путина

В Ливии арестовали двух граждан РФ за попытку повлиять на президентские выборы в стране. Задержанные, которые являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. намеревались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи – сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Информация с ноутбуков и карт памяти, изъятых у россиян при обыске, свидетельствует о том, что они работали на компанию, «специализирующуюся на оказании влияния на выборы в нескольких африканских странах».

Привет Путину

В Вашингтоне состоялся военный парад, что является очень редким явлением для Соединенных Штатов Америки. После того Зеленский призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих. Так как Трамп является человеком показушного типа, то эксперты считают, что с помощью парада он хотел во всей красе показать американскую силу Ирану, РФ , КНДР и НАТОвским партнерам. Так как это первый парад за много лет, мощь вооружения резко увеличилась.

Имущество Ющенко

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко. Сообщается, что речь идет об обвинении бывшего президента Украины в растрате 540 миллионов гривен.

Конец головки Балуха

Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку, так как российские власти выполнили его требование — допустили к нему украинского консула. Кроме того, Владимир Балух считает обмен единственным способом выйти из колонии живым.