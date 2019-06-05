Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Главная » Политика » Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

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Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, — такими были главные новости сегодня, 5 мая.

Человек дня — певица Рианна, она же — Робин Рианна Фенти. Именно она, по версии Forbes, стала самой богатой в мире женщиной-музыкантом. И это удивительно, ведь её песни становятся суперхитами, бизнес развивается, а саму барбадосскую красотку называют слишком сексуальной для этой планеты. На сегодня её состояние оценили в 600 миллионов долларов, что больше, чем у столь знаменитых коллег по цеху, как Мадонна и Бейонсе!

Крах имперского проекта

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду,5 июня, заявил о том, что членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России. Также, по его словам, это, по словам главы государства, — мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве.

Санкциям быть

Постпреды стран Европейского союза сегодня, 5 июня, одобрили продление санкций против Российской Федерации за аннексию крымского полуострова до 23 июня 2020 года. Сейчас санкционный вопрос будут обсуждать в Комитете постоянных представителей государств, а затем санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.

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Новое перемирие

В Минске на встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны договорились подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения. Представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма уверен в том, что вопрос обмена удерживаемыми лицами будет решен.

Убийство ребенка: есть пять подозреваемых

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 5 мая, заявил, что в пятилетнего ребенка, получившего смертельные ранения в Переяслав-Хмельницком, стреляли из ружья, а среди подозреваемых, которых уже пятеро, есть женщина, которая спрятала оружие.

Кроме того, сегодня украинцы были возмущены заявлением жены подозреваемого полицейского, которая обвинила родителей мальчика, которого отпустили гулять в место стрельбы.

Отставка Авакова

А вот сам министр внутренних дел Арсен Аваков на брифнге в среду заявил о том, что не собирается писать заявление об отставке. Также, он считает, что и глава Нацполиции Сергей Князев не должен идти в отставку, так как «хорошо справляется со своими обязанностями».