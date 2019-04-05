Мы выбираем, нас выбирают: что обещают своим избирателям Зеленский и Порошенко

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До второго тура президентских выборов осталось меньше трех недель. За это время украинцы, которые ранее предпочли отдать свои голоса за других претендентов, либо просто не пришли на избирательные участки, должны определиться, кто из двух финалистов — действующий президент Петр Порошенко или лидер первого тура выборов шоумен Владимир Зеленский – им ближе по духу и политическим убеждениям.

Сегодня Украина стоит перед серьезными вызовами, требующих немедленных и решительных действий, поэтому от каждого из них избиратели хотят услышать ответы на три важных вопроса — как вернуть Крым и Донбасс и, таким образом, покончить с российской агрессией, как обеспечить экономический рост страны и благосостояние граждан, а также — каким образом искоренить коррупцию, парализовавшую всю систему управления страны. Возможно, что такие ответы будут услышаны во время будущих политических дебатов, формат и организация которых очень активно сейчас обсуждаются СМИ и социальными сетями. Пока ЦИК окончательно определяется со своей позицией по этому поводу, «Экономические Новости» (ЭН) предлагают посмотреть на основные предвыборные обещания лидеров президентской гонки.

Общие принципы

Предвыборная программа действующего президента Петра Порошенко называется «Большая страна свободных и счастливых людей». Общеполитические цели остаются неизменными — вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Если верить документу, то подавать заявку на вступление в ЕС будем в 2023 году. Тогда же планируется получить План действий касательно членства в НАТО. Однако в течении следующих пяти лет Украина должна успеть стать «лидером аграрного сектора в Европе», «одним из пяти новых глобальных лидеров IT-сектор», «региональным лидером индустриального развития», «транспортным хабом Восточной Европы», а также «одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом «Модная страна, которую открывает мир»».

Главное обещание Владимира Зеленского — не засиживаться на президентском посту слишком долго. «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего», – говорится в его программе под названием «Украина мечты». Он рассказывает, какой хотел бы видеть нашу страну в ближайшем будущем, «где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения», «где дороги есть, а дураков — нет», «где врачи и учителя получают реальную заработную плату, коррупционеры — реальные сроки, а бабушка — достойную пенсию, а не инфаркт от платежки за комуналку». В программе курс Украины в направлении НАТО упоминается как «гарантия нашей безопасности». Однако данный вопрос, по его мнению, нужно решать на всеукраинском референдуме.

Так, его первый законопроект будет называться «О народовластии», согласно которому основные вопросы будут выноситься на референдум, однако, закон о референдуме четко не прописан. Также Зеленский намерен лишить неприкосновенности президента, депутатов и судей, чего до сих пор так и не удалось сделать никому со времен независимости страны. Выборы в парламент и местные советы, по его убеждению, должны проходить по открытым спискам, а за «кнопкодавство» и «депутатские прогулы» — парламентарии автоматически будут лишаться мандата. Простые споры разрешает избранный народом мировой судья, а уголовные преступления подсудны присяжным.

О войне и мире

Проблему Донбасса и Крыма Порошенко предлагает и далее решать политико-дипломатическим путем. В этом отношении планирует обеспечивать единство проукраинской коалиции, использовать инструмент санкций и механизм международной миссии ООН. Также в планах — добиться возмещения убытков страной-агрессором за репрессии и издевательства над украинцами.

Безусловно, на стороне действующего гаранта Конституции — огромный опыт и отличные международные контакты, которые в данной ситуации играют в его пользу. Уж он не понаслышке знает, что реально можно сделать в нынешней ситуации, а что из заявленного окажется «мечтами». «Политико-дипломатическим путем сразу же после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированной территории Донбасса, через программу восстановления суверенитета Донбасса, через международную платформу, по обеспечению возвращения мы возвратим наших парней и девушек, которые абсолютно незаконно находятся в российских тюрьмах, мы возвратим украинских военных моряков, мы возвратим наших бойцов, которые находятся в подвалах оккупированного Донбасса», — заявил Порошенко после результатов первого тура. Напомним, что в 2014 году он уже обещал завершить войну на Донбассе «за две недели», но, как видим, задача оказалась намного сложнее.

В отличие от программы действующего президента, в предвыборной программе Зеленского вообще нет четкого упоминания о Крыме и Донбассе. Всю свою избирательную кампанию он старался аккуратно обходить и практически не комментировать вопрос войны и мира. С одной стороны, тема достаточно сложная, поэтому можно легко получить клише «пятой колонны» и «агента Кремля», с другой — просчитаться, переоценив возможности Украины. В его программе есть несколько абстрактных тезисов о том, как он планирует «завоевать мир». По убеждению новоиспеченного политика, перед гарантами по Будапештскому меморандуму (США, Великобритания, РФ) и партнерами по ЕС необходимо ставить вопрос поддержки Украины «в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб». Однако он четко декларирует, что «сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров».

К слову, еще до своего выдвижения в декабре прошлого года он говорил, что конфликт на Востоке Украины нельзя решить с позиции военной силы. По словам кандидата, поскольку речь идет о человеческих жизнях, то «придется договариваться с любой стороной, хоть с чертом лысым». На каких условиях он будет договариваться пока неясно. А уже после объявления результатов экзит-пола по результатам первого тура, Зеленский сообщил, что скажет российскому президенту Владимиру Путину при встрече: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» Говоря о Крыме уже без юмористического подтекста, лидер президентской гонки признался, что не знает, как решить этот вопрос. За неделю до голосования он сказал в интервью телеканалу ICTV: «Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России». Так или иначе, но очевидно, что кандидат в президенты четко понимает, что ключ к миру на Донбассе находится в Кремле.

Об экономике

Главным сдерживающим фактором развития отечественной экономики Порошенко называет бедность населения. «Мы должны сосредоточить социальную поддержку на самых необеспеченных слоях населения, как-то одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи», – говорится в его программе.

Для решения этой проблемы действующий президент уповает на аграрный сектор и IT-индустрию. Он хочет, чтобы в стране появились новые перерабатывающие предприятия и развивалась инфраструктура сельхозпродукции. IT-сектор кандидат планирует превратить в целую креативную индустрию. Отдельным приоритетом является поддержка украинской науки. При этом стратегическим планом является превращение страны в транспортно-логистический хаб Европы, для чего необходима модернизация транспортной инфраструктуры.

«Улучшение инфраструктуры станет толчком в том числе и для туристической отрасли, которая является мощным двигателем для местного развития. Без преувеличения, каждая община имеет возможность для создания уникального, привлекательного туристического маршрута — вокруг естественных приманок или уникальных исторических памятников. Мир только сейчас открывает для себя Украину, поэтому можем войти в десятку самых популярных культурно-туристических направлений в Европе», — говорится в его программном документе.

Отметим, что в отличие от своего конкурента, Петр Порошенко не готов открыть рынок земли. В его программе об этом ни слова.

Бизнесу Петр Порошенко обещает заменить налог на прибыль налогом на выведенный из страны капитал. А еще — поддерживать безопасность и защищать права собственности и инвестиций.

Представления о том, какой будет экономическая политика Зеленского, у общества пока довольно смутные. В своей предвыборной программе он обещает детенизацию экономики, свободу конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное кредитование и гарантии иностранным инвесторам. В частности, для бизнеса оговаривается единоразовая «нулевая декларация». «Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных», — говорится в документе. Такой шаг он называет «экономическим чистилищем».

Налог на прибыль собирается заменить налогом на выведенный капитал, кредитами на долгий срок и под низкий процент, начинающим предпринимателям — год льготного налогового обложения.

Кроме того, Зеленский обещает запустить прозрачный рынок земли и обещает, что Украина не только полностью обеспечит свои энергетические потребности из собственных источников, но и будет экспортировать энергию в Европу.

Также при рождении украинцу оформляется «экономический паспорт», который позволит накапливать «часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.)». В день совершеннолетия гражданин обналичивает счет и получает стартовый капитал. «Украинец должен стать основным акционером Украины!» – уверяет Зеленский.

О коррупции

В данном направлении действующий президент планирует завершить создание Высшего антикоррупционного суда (ВАС). Напомним, что данная судебная инстанция задумывалось как полностью независимый от украинской власти орган, который завершит этап формирования самостоятельной вертикали органов противодействия коррупции, в которую входят Нацагенство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Западные партнеры рассчитывали, что его работа начнется еще до выборов-2019, однако этот процесс всячески затягивался украинской властью. Хоть и с опозданием, но соответствующий закон о создании ВАС все же был принят парламентом в июне прошлого года. По имеющимся данным, для того, чтобы судебная инстанция начала рассматривать дела в высших эшелонах власти, необходимо еще около полугода. Также нынешний глава государства планирует вывести из тени госзакупки и ликвидировать коррупционные схемы. Правда, после недавнего скандала о коррупции в оборонном секторе, в частности вокруг закупок в ГК «Укроборонпром», ответственность за которую общество повесило лично на Порошенко, ему нужно доказать искренность таких намерений. Напомним, чтобы сохранить лицо перед своим избирателем в столь неприятной ситуации гаранту Конституции даже пришлось уволить с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, а также объявить о начале реформирования концерна.

Отсутствие политического опыта у Зеленского в этом отношении играет в его пользу, так как он не был замечен в каких-либо коррупционных скандалах, что позволяет свободно говорить на эту тему. Как свидетельствует формулировка его предвыборной программы, он не собирается бороться с коррупцией, а намерен «одержать победу над ней». Кандидат обещает, что «подозреваемый в коррупции не выйдет под залог», «осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности», а «обличитель коррупции находиться под защитой государства и будет получать материальное поощрение».

«Честные чиновники получат гарантированные достойные заработные платы, открытые конкурсы на должности, высокий социальный статус и государственное страхование… Моя цель — полная открытость деятельности власти, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона», — говориться в программе.

О социальной жизни

В вопросах социальной сферы оба кандидата солидарны в своих желания улучшить жизнь каждого украинца. Порошенко планирует завершить начатую медицинскую реформу, отремонтировать больницы по всей стране, а также увеличить соцвыплаты и пенсии. Напомним, что обещания по последнему пункту были выполнены как раз за месяц до дня голосования. «Рост зарплат позволит постоянно повышать также и пенсии, обеспечив их достойный уровень. Мы увеличим объемы помощи при рождении и уходе за ребенком, особенно тем семьям, которые воспитывают трех и более детей», — сказано в программе. Сферу образования президент обещает подогнать под европейские стандарты, а также повысить зарплаты учителям и преподавателям.

По убеждению Зеленского больницы и школы должны быть оборудованы по последнему слову техники, а профессии врача и учителя должны стать престижными. Вводится медицинское страхование, которое государство оплачивает малообеспеченным, а ежегодный медосмотр — бесплатен и обязателен для всех.

Он хочет, чтобы у частных и государственных учреждений образования были одинаковые права. Планирует также открыть украинский рынок для иностранных вузов. Для талантливых школьников будут выдавать сертификат, который позволит продолжить обучение в выбранном вузе. В программе кандидата прописан переход от солидарной пенсионной системы к накопительной, которая уже долгие годы откладывалась в стране. Молодежи будут предоставляться специальные условия по ипотеке, а льготы и субсидии заменят живыми деньгами. «Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу уехать» мы должны заменить «хочу вернуться», – предлагает он.

Экспертное мнение

Несмотря на то, что наполнение предвыборной программы Порошенко является более осмысленным и предметным в отличие от Зеленского, у многих может возникнуть закономерный вопрос: что мешало гаранту Конституции начать воплощать эти планы в жизнь более качественно во время его первой каденции, и не останутся ли эти обещания на бумаге во второй раз. С другой стороны, очень сложно анализировать предвыборную программу Зеленского — за все хорошее против всего плохого и его личность как политика, потому что на сегодняшний момент у него нет состояния «политической субъектности».

«Он в политике никогда не был, не занимал представительских должностей, не работал в органах госуправления и местного самоуправления. Поэтому говорить о том, что он является субъектом политики, мы не можем. Его старт достаточно размытый. Программа не является четко артикулированной, нет идеологической и внятной геополитической позиции. В ней очень много «белых пятен». Программа направлена на то, чтоб привлечь в качестве сторонников как можно большую часть электората. Такая программа, которая должна понравиться и тем, и другим. И четкой линии мы пока не видим. Возможно, она кристаллизируется в дальнейшем. Возможно, мы действительно услышим презентацию команды, что задекларировано и требуют от Зеленского. Но пока данных для анализа очень мало», — заявила политолог Анна Малкина.

О будущих дебатах

Будем надеятся, что ответы на многие вопросы украинцы смогут получить во время будущих политических дебатов этих кандидатов, которые обещают быть нестандартными. Такая возможность сегодня очень активно обсуждается.

Напомним, что после обнародования экзит-полов по результатам первого тура выборов, занявший второе место Порошенко вызвал на дебаты своего оппонента. Зеленский согласился, правда, предложил тому дебатировать на стадионе НСК «Олимпийский» и потребовал ответа в течение 24 часов. «Стадион, так стадион», — ответил Порошенко. В видеообращении, обнародованном в соцсетях в ночь на 4 апреля, гарант Конституции заявил, что готов пристать на его условия, хотя закон прописывает другие правила. По законодательству, дебаты должны состояться 19 апреля — в последнюю пятницу перед днем повторного голосования на базе Национальной общественной телерадиокомпании. В пресс-службе Зеленского отметили, что проведение встречи кандидатов на стадионе НСК «Олимпийский» не противоречит нормам закона.

В ответ на следующее предложение команды Зеленского — взять арбитром и гарантом честных правил на дебатах Юлию Тимошенко — действующий президент ответил новым видеообращением.

Проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» обойдется бюджету Украины в сумму от 120 до 240 тысяч гривень. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от БПП Ольга Червакова.

Между тем, точная дата проведения дебатов пока неизвестна, так как в Центризбиркоме должны определиться будет ли это реальными дебатами или все же агитацией кандидатов в президенты.

В свою очередь советник президента Ростислав Павленко высказался за проведение дебатов в несколько раундов: на НСК Олимпийский (не указав дату) и 19 апреля на базе Национальной общественной телерадиокомпании.