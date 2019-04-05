Brexit: Остров Невезения с видом на ГУЛАГ

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Ситуация вокруг выхода Британии из Евросоюза (brexit) становится все более запутанной и неопределенной. Намеченный на 29 марта выход не состоялся. Премьер Британии Тереза Мэй попросила у Евросоюза отсрочку, и Европа пошла навстречу, приняв сугубо политическое решение, поскольку правовых основ для этого не существует.

Однако возник следующий вопрос: отсрочка – это насколько? Варианты колеблются между Днем космонавтики 12 апреля и 22 мая, датой начала Войны Алой и Белой Роз в 1455 году во все той же Британии между двумя ветвями династии Плантагенетов – Ланкастеров и Йорков. Символичные, надо сказать, совпадения. Евросоюз готов протянуть руку помощи британскому премьеру и пойти еще дальше, дав отсрочку на год до апреля 2020 года, но выдвигает ряд требований к Британии. Вот это и есть проблема, поскольку все требования ЕС, равно как и все согласованные правительством Британии с Брюсселем планы выхода, британский парламент отвергает, не предлагая ничего взамен, информируют Экономические Новости.

Результатом может стать выход без каких-либо условий, который рискует превратиться в сваливание страны в глубочайший социально-экономический и политический кризис, от которого, кстати, континентальной Европе тоже не поздоровится.

Кризис будет усугубляться резкой изоляцией Острова с тяжелейшими последствиями для его жителей. В связи с этим вспоминается знаменитая песенка из «Бриллиантовой руки» под названием «Остров Невезения». Правда, в Британии культовая комедия Леонида Гайдая мало кому известна и понятна. Зато широко известен в свое время громко распиаренный «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Именно с ГУЛАГом многие британцы сравнивают свое Королевство после отделения от ЕС. Конечно, здесь они сильно «загнули», но что-то в этом есть…

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Действительно, существующая нормативная база ЕС не предполагает отсрочку в выходе согласно статье 50 Договора о ЕС. Решение об отсрочке, повторим, было не юридическим, а сугубо политическим. Предоставляя отсрочку, лидеры ЕС выдвинули Острову вполне разумное требование: время должно быть потрачено не на очередную порцию пустых споров-разговоров, а на выработку и принятие четкого плана выхода. Было также установлено, что если парламент Британии опять провалит план Мэй, согласованный с ЕС, то выход произойдет 12 апреля, и это будет так называемый «жесткий брексит» без плана. Если же план будет принят, то ЕС готов подождать до 22 мая, причем этот срок обусловлен проведением выборов в Европарламент, в котором британцы, в случае выхода, принимать участия не будут, то есть позднее 22 мая уже нельзя.

Пока что депутаты британского парламента с завидным упорством проваливают все предложения Терезы Мэй. Дело идет к жесткому сценарию выхода, когда бы он ни произошел.

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Позиция ЕС тоже двойственна. С одной стороны, в Евросоюзе нарастает усталость от Британии и ее метаний, а Германия и Франция объективно заинтересованы в выходе Острова из ЕС, чтобы усилить свои позиции, то есть чтобы Европа окончательно стала франко-германской, даже в большей степени сугубо германской. Но с другой стороны, в Европе, включая Германию и в Францию, всеми силами стараются избежать жесткого сценария брексита, то есть выхода без соглашения, поскольку это грозит огромными социально-экономическими и общественно-политическими проблемами не только Британии, но и континентальной Европе. Жесткий сценарий, без согласованного смягчающего плана, приведет к неизбежному разрыву хозяйственных связей, массовой миграции граждан ЕС из Великобритании. Придется создавать таможенные барьеры, о которых внутри Европы уже давно забыли. Все это сильно ударит по экономике ЕС, европейский рынок впервые за многие десятилетия существенно сузится, что сделает его менее привлекательным для инвестиций из других регионов планеты. Наконец, наряду с Францией, Британия является ядерной державой, что также немаловажно в нынешней непростой международной ситуации.

Складывается впечатление, что в Брюсселе хотели бы, чтобы Британия вообще отказалась от выхода. Именно так можно расценить тот факт, что председатель Совета ЕС Дональд Туск демонстративно поддержал шестимиллионную армию британцев, которые подписали петицию об остановке брексита. Туск вполне ясно дал понять, что Брюссель дает Британии отсрочку для того, чтобы растущее внутри Острова недовольство брекситом заставило правящие верхи Королевства пойти на пересмотр решения о выходе.

Действительно, примерно 5,8 млн граждан Великобритании подписали петицию к властям о приостановке брексита, и это беспрецедентная в истории цифра. Но британские верхи игнорируют мнение граждан. Премьер Тереза дала понять, что пересмотра не будет, поскольку решение принято, при пересмотре Британия потеряет лицо, а проголосовавшие за выход граждане также будут выражать недовольство. В то же время в британском политическом классе существует большое количество противников брексита, и «голос улицы», в том числе в лице подписантов петиции, вскоре может стать востребованным.

Ситуация обостряется тем, что, повторим, Палата представителей британского парламента один за другим проваливает все предлагаемые правительством планы «мягкого» брексита. Глядя на это, в Евросоюзе уже заявляют, что наиболее вероятным сценарием является «жесткий» брексит с выходом страны 12 апреля. В ЕС также выражают сожаление, что парламент Британии не поддержал согласованный в прошлом году план выхода.

Чтобы обезопасить не только Британию, но и себя от жесткого сценария в ЕС уже предлагают Британии сделать отсрочку на год, выполнив при этом ряд условий. Одним из них является участие Британии в выборах в Европарламент 26 мая 2019 года. Вполне возможно, в Брюсселе все еще надеются, что за год мнения изменятся, и Британия откажется от выхода, чем избавит ЕС от множества проблем.

Однако пока что все идет к «жесткому» выходу 12 апреля, а потому следует вкратце взглянуть на угрозы, которые несет с собой такой сценарий.

В британских СМИ высказывается мнение, что такой выход приведет к затяжному политическому кризису, который повлечет кризис финансово-экономический, сопровождающийся падением фунта стерлингов и зарплат. Одним из проявлений политического кризиса станет отставка кабинета Терезы Мэй и досрочные выборы, в ходе которых правящие ныне консерваторы утратят власть, поскольку полностью себя дискредитировали.

Это очень плохо для Украины, поскольку нынешняя британская власть поддерживает Украину и выступает за санкции против Москвы, исходя, впрочем, больше из своих побуждений, например, в ответ на отравление Скрипалей.

К власти могут прийти лейбористы во главе с левым радикалом Джереми Корбином, который питает сентиментальные чувства к Москве. В этом случае Украина может утратить одного из своих важнейших западных сторонников, поддерживающих санкции против Кремля.

Впрочем, не факт, что грядущие выборы, к которым ведущие силы Британии уже начали подготовку, однозначно определят победителя. Есть мнение, что выборы не позволят создать устойчивое парламентское большинство и, соответственно, правительство. В результате Туманный Альбион будет втянут в череду выборов, коалициад и политических торгов, то есть Королевство ожидает все тот же острый и затяжной политический кризис. Бывший лидер консерваторов и министр иностранных дел Уильям Хейг предсказывает Британии самый затяжной конституционный кризис за 200 лет.

Возможен сценарий повторного референдума о выходе из ЕС. В этом вопросе мнения в Британии разделились примерно поровну. Противники брексита уповают на этот вариант в надежде остаться в ЕС. Противники брексита называют повторный референдум антидемократичным, настаивая на том, что его проведение еще сильнее расколет страну, поскольку последние опросы показали, что с момента проведения референдума в 2016 году соотношение сторонников и противников в обществе существенно не изменилось.

Вполне вероятный обвал финансовой системы ощутит весь Евросоюз, поскольку Британия является второй экономикой Европы, а Лондон пока еще остается одним из важнейших мировых финансовых центров. По прогнозам британских банкиров, сильно пострадает финансовая система, составляющая 80% экономики Острова.

Резкий разрыв связей из-за «жесткого» брексита приведет к задержкам грузов на границах, дефициту продуктов питания и медикаментов, росту инфляции, сокращению зарплат и пенсий, всплеску безработицы и преступности.

Возникновение погранично-таможенных барьеров между британской Северной Ирландией и Ирландской республикой может опять разрушить мир в Северной Ирландии, которого с огромным трудом удалось достичь только к 1990-м годам.

Есть мнение, что брексит станет «заразным», и вслед за Великобританией из Евросоюза начнут бежать другие недовольные. Впрочем, есть и обратное мнение о том, что огромные проблемы в связи с выходом Британии, особенно по «жесткому» сценарию, наоборот, умерят пыл «евросепаратистов».

К чему приведет брексит, а также по какому сценарию он произойдет и произойдет ли вообще, сможем увидеть скоро либо только через год, поскольку неопределенность остается.