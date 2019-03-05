Итоги дня: Газовый план «Б» Украины, главные должники и новые проблемы крымских оккупантов

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В столице убит свидетель по делу «бриллиантовых прокуроров», в Минюсте назвали главных зарплатных должников страны, а Украина готовит газовый «план Б», — такими были главные новости сегодня, 5 марта.

Человек дня — 24-летний норвежец Густав Магнар Витзе, которого признали самым молодым и успешным миллиардером планеты. На счету парня, который владеет почти половиной Salmar ASA (крупнейший производитель лосося), суммарно хранится три миллиарда долларов, информируют Экономические Новости.

Кроме того, в обновленном рейтинге богачей от Forbes, оказались 7 украинцев. Самый богатый, традиционно, — Ринат Ахметов, который оказался на 272-м месте. Кроме того, в «золотом» списке на почетных местах оказались Константин Жеваго, Юрий Косюк, Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Вадим Новинский.

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Главные должники страны

В Минюсте назвали главных должников страны. В «черной» тройке оказались «Футбольный клуб» Металлист «(долг более 117 миллионов ​​гривен), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (74,6 миллионов гривен) и ЧАО» Азовобщемаш «(25,3 миллионов гривен).

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Убийство свидетеля

Сегодня стало известно о том, что в столице убили свидетеля в деле «бриллиантовых прокуроров». Речь идет о собственнике ювелирного завода «Агат» Сергее Киселеве.

План «Б»

Киев планирует заключить новое соглашение по европейским правилам по поводу транзита газа из РФ с 1 января 2020 года, после завершения текущего контракта. Это, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль – «план А».Вместе с тем, Украина и её партнеры усвоили уроки прошлых лет, потому готовят и запасной, кризисный план.

Бюджетный рост

Фискалы похвастались: поступления от налоговых платежей в фонд государственного бюджета за период с января по февраль выросли на 7,8 процентов – до 129,8 млрд гривен.

Очередное ЧП оккупантов

Керченский мост продолжает приносить оккупантам много трудностей. На сей раз головная боль в том, что на строительстве повредили водопроводные трубы. Раньше так же на этом участке повредили газопровод, и была проведена соответствующая замена газовых сетей. Сейчас придется в менять водопровод.