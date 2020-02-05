Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?

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Вчера Верховная Рада (ВР) предварительно одобрила законопроект № 1017 относительно уменьшения конституционного состава народных депутатов до 300 человек и закрепление пропорциональной избирательной системы. Соответствующее решение поддержали 236 парламентария.

Так, законопроектом предлагается: уменьшить состав народных депутатов Украины до 300; исключить из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, что осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины; ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком; изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах, информируют Экономические Новости.

Представляя законопроект в Раде, представитель Президента в Конституционном Суде Украины (КСУ) Федор Вениславский напомнил, что многие политические силы, которые ныне представлены в парламенте, идя на выборы, декларировали намерения относительно сокращения количества народных депутатов, а также критиковали существующую в Украине избирательную систему именно в части мажоритарной составляющей. «Как показывает практика проведения выборов, именно мажоритарная составляющая избирательной системы является наиболее коррупционно опасной, именно из-за фактов массового подкупа избирателей отдельные кандидаты очень часто становились депутатами», — заявил он.

«Можно по-разному относиться к всеукраинскому референдуму по народной инициативе 16 апреля 2000, но народ Украины сказал свое слово, что он хочет видеть в парламенте именно 300 народных депутатов. И потому принятием этого закона мы фактически имплементируем волю украинского народа, которая была высказана на свободном всеукраинском референдуме и которую никто на сегодняшний день не поставил под сомнение», — отметил Вениславский.

В тоже время не все в Раде разделяли подобный оптимизм относительно таких кардинальных изменений. «А чего 300? Я предлагаю двигаться дальше: правильная цифра, которую должен предложить «Слуга народа» — это 95, чтобы был уже «Квартал 95» здесь в зале, чтобы полностью соответствовало и количество депутатов сути того, что здесь происходит», — в свою очередь возразил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По его словам, проблема не в количестве депутатов, а в качестве. «Может, проблема в том, что среди депутатов от «Слуги народа» есть человек, который насиловал несовершеннолетнюю? И нам Зеленский обещал, что этого человека не будет в парламенте, заберут мандат. Покажите мне парламент, где или на 300, или на 500 человек в зале сидит насильник несовершеннолетней? А в украинском парламенте — пожалуйста. И это вы его сюда завели, «слуги народа» и Зеленский. В нашем парламенте депутат, предлагает продать собаку за газ, в нашем парламенте депутат, который предлагает «снимать» девушек прямо из сессионного зала ВР. И все это мы имеем от одной фракции…», — возмутился он.

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По его словам, если нынешнее руководство страны действительно хочет уменьшить расходы государства на этот орган, то предложил поддержать его законопроект об уменьшении зарплат народным депутатам. «Я внес законопроект — средняя зарплата по стране. Давайте, поддержите! И сейчас уменьшим расходы. Не когда-то там, для следующего парламента, а здесь и сегодня уменьшим расходы на ВР. Парламентаризма в Украине нет, вы превратили парламент в нотариальную контору, которая штампует все, что заносят «Шариковы» с Банковой. Все, что бы вам не занесли, вы ставите штамп. В таком случае нам и 300, и, может, даже и 95 не нужно. А нужен один человек, который будет просто ставить печать на все решения Зеленского», — резюмировал он.

Депутат от группы «Довіра» Павел Бакунец считает сокращение депутатского корпуса нецелесообразным. «На самом деле все страны Европы, имеют и меньшее количество населения, имеют большую численность народных депутатов в их парламентах. Так, в соседней Польше в Сейме есть 460 депутатов и еще 100 — в Сенате в Польше. Почему же эти развитые страны не уменьшают количества представителей народа в их парламентах? А это потому, что сокращение количества депутатов будет означать, что обычному гражданину будет тяжелее достучаться до своего избранника в парламенте. После сокращения количества народных депутатов людям без больших средств или без поддержки власти будет труднее пробиться к этому основному парламенту нашей страны. Также уменьшение количества депутатов ухудшит качественную работу наших комитетов. Подчеркиваю, если мы сократим количество народных депутатов, тем самым мы ограничим наших жителей возможности обращаться к своему представителю в парламенте», — заявил он.

В свою очередь коллега от партии «Голос» Олег Макаров обратил внимание на предостережения, на которых настаивал КС. В частности, исключение из части первой статьи 76 Конституции Украины положения «на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования» может предоставить возможность на законодательном уровне закрепить любые основы выборов народных депутатов Украины, кроме тех, что сейчас указаны. В шести статьях Конституции относительно выборов, указано, что «выборы проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования». Это касается и выборов Президента, это касается выборов парламента Крыма, это касается местных выборов. И именно из статьи о выборах в ВР это положение исключается.

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«В статье 17 «Переходных положений»: после вступления в силу ВР, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины. Что это значит? Что согласно Конституции, статьи 90, полномочия ВР прекращаются в день открытия первого заседания ВР нового созыва. А согласно изменений в Конституцию, которые нам предлагаются, полномочия ВР продолжаются до новых выборов. Скажите мне, пожалуйста, до объявления выборов, до первого тура голосования или в какой-то другой даты? Это является угрозой по непрерывности власти в Украине. В ситуации, в которой находится сейчас Украина, мы не можем рисковать таким положением, мы не можем допускать прерывание власти, мы должны выполнять статью 90 Конституции», — добавил он.

В ответ на это депутат от «Слуги народа» Ольга Совгир пояснила, что позволило КС дать заключение о том, что законопроект соответствует Конституции Украины. «Возможно, мало кто присутствующих в зале об этом слышал, но есть научно доказанная формула, она называется формула Таагепера и Шугарта, или «кубического корня», согласно которой при численности населения в государстве, на сегодня примерно равен 37 млн. граждан, количество народных депутатов, количество парламентариев должно составлять 300, максимум 320 народных депутатов. Это теория конституционного права. Это базовые вещи», — сказала она. А также зачитала вывод Венецианской комиссии по данному поводу, что «количество членов парламента не регулируется никак на уровне международных стандартов. Не предусмотрено никакой общепринятой формулы соотношения между количеством мандатов и численностью населения». «Таким образом, все, что говорится сейчас в зале, это манипуляция. В прошлом году Италия при росте численности населения за последние 10 лет на 8 млн. уменьшила количество своих парламентариев из 945 до 600. Может ли считаться опыт Италии опытом демократической страны? Думаю, да. То же самое в Литве. В прошлом году Литва уменьшила количество депутатов по сравнению с тем, который существовал ранее. По пропорциональной избирательной системе. Если брать государства ЕС, которые, я думаю, для Украины являются образцом и примером, то практически во всех государствах ЕС именно пропорциональная система закреплена на общенациональном уровне для выборов парламентариев», — добавила она.

Между тем в партии «Оппоплатформа – За жизнь» решили поддержать законопроект с расчетом на скорое изменение власти в стране. «Мы поддерживаем законопроект, потому что считаем, что то, что сегодня происходит на законодательном уровне, это прямое нарушение Конституции. Мы считаем, что сегодняшняя власть должна отойти, потому что она обманула людей. Они все обещали улучшение жизни, уменьшение тарифов. Они обещали, что люди будут жить лучше и придет мир в страну, они это нарушили. И мы считаем, что этот законопроект приблизит нас к смене власти, и мы будем голосовать за то, чтобы он был принят, а люди избрали новую власть, которая не будет их обманывать», — заявил ее лидер Юрий Бойко.

Комментируя принятый за основу законопроект, политический консультант Руслан Бортник на своей странице в Facebook написал следующее: «Количество депутатов, безусловно, необходимо сокращать, но в Конституции Украины нельзя закреплять конкретную цифру количества депутатов, поскольку она всегда будет взята с «воздуха». Почему 300, а не 280, 315 или 999, никто не сможет обосновать. Любая из этих цифр в разный период времени может быть и большой, и маленькой».

По его словам, в Конституции необходимо закреплять норму представительства: например, 1 депутат от 100 тыс. избирателей (приблизительно такой она и была в 1996 году, когда принималась Конституция). Конкретное количество депутатов может определять ЦИК каждый раз в преддверии выборов исходя из демографических данных: будет количество населения украинцев расти — будет расти и количество депутатов, будет уменьшаться — так уменьшаться (может случиться, что скоро депутатов в Украине может остаться и 220-250).

«Закрепление пропорциональной системы в Конституции также контрпродуктивно. Прежде всего, пропорциональных вариаций выборов существует более 40 моделей. Это не остановит переписывание законов «под выборы». Во-вторых, в нашей стране уже использовались все избирательные системы (и пропорциональная в 2006, 2007 году, и «открытые списки» в 2015-м), и это не дало и не могло дать ожидаемого антикоррупционного эффекта», — считает эксперт. Бортник уверен, что проблема не в системе выборов, а в правопорядке — работе правоохранительной и судебной систем. «Более того, принимая каждое изменение в Конституцию, мы должны помнить о Крыме и Донбассе — насколько это согласуется с концепцией реинтеграции и международными соглашениями? Не придется ли потом снова «в мыле» менять Конституцию? Ну, и последнее. Если действительно хотите, чтобы эти нововведения заработали, необходимо начинать с себя — с IX созыва парламента, а не менять законодательство для «потомков», — добавил он.

Напомним, 17 декабря Конституционный суд признал законопроект соответствующим статьям 157, 158 Конституции Украины, но с оговорками. Согласно нормам законопроекта, изменения следует внести также в ряд других статей, где говорится о численности депутатов.

Законопроект № 1017 вскоре будет передан в профильный комитет на доработку перед вторым чтением.