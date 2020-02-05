Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию

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Украинским министрам урезали зарплаты, в маршрутках могут запретить шансон, а известный украинский артист решил покинуть сцену, — такими были главные новости сегодня, 5 февраля.

Человек дня — Желько Марчек, которого сегодня, 5 февраля, правительство назначило исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества «Украинская железная дорога». Новый руководитель получил образование в Словении, он — дипломированный экономист. Почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald’s, и принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании «Новая Почта, информируют Экономические Новости.

Зарплаты министров

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Кабинет министров Украины решил привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате в стране. Отныне зарплаты членов КМУ и депутатов с учетом всех выплат и премий не будут превышать 100 тысяч гривен. Заоблачные доходы чиновникам стали топ-темой начала года в обществе. Министров и руководителей госпредприятий ругали за прибыль, которую просто смешно и печально сравнивать с зарплатами большинства жителей страны.

Перепись населения: скандал с Дубилетом

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который оказался в эпицентре обсуждений сегодня, отрицает фальсификации оценки численности населения, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов.

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Победа Украины

Всемирная торговая организация удовлетворила апелляцию Украины в деле о поставках железнодорожных вагонов в РФ. Апелляционный орган ВТО признал, что Москва применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими.

Обыски на канале

В помещении студии Александра Дубинского на телеканале «1+1» в Киеве сегодня сотрудники СБУ проводили обыски. В СБУ сообщили, что следственные действия происходят по решению суда и что никакого вмешательства в работу ТВ-канала не происходит.

Бой акустическому насилию

Народные депутаты предложили запретить открытую трансляции в автобусах музыки и фильмов. Законопроект, предложенный Вятровычем, который поддержали 15 нардепов, запрещает транслировать в автобусе музыку, звук фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. Передача звука позволена только через индивидуальные наушники пассажиров, а на салон только при нерегулярных перевозках по соглашению всех пассажиров.

Сашко Положинский покидает сцену

Известный украинский музыкант, фронтмен группы «Тартак» Александр Положинский, который на протяжении многих лет радовал публику своим творчеством, рассказал, что прекращает творческую карьеру.»Я понял, что больше не могу. Это были прекрасные годы. Мы подарили много прекрасных моментов. Прошу воздержаться от публичных вопросов. Спасибо за вашу любовь и поддержку!» – рассказал артист, рассказывая о столь важном повороте в своей жизни.

Снежный апокалипсис

Сегодня в Украину с серьезным опозданием пришла зима — циклон Петра засыпал страну. Так, на Ивано-Франковщине в горных районах Прикарпатья выпало 1,2 метра снега. В ближайшие дни, обещают синоптики, и далее будет холодно и снежно.