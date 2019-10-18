Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ «Нафтогаза» «Газпрому»

Главная » Политика » Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому" Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"

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В Нафтогазе ответили Газпрому, анонсировав иск на $11 млрд, Рада проголовала за бюджет, а в Киеве поймали «троещинского маньяка», — такими были главные новости сегодня, 18 октября.

Человек дня — Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который сегодня расплакался на саммите ЕС. «Это был мой последний европейский саммит», — сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за этот период участвовал почти в 150 саммитах. Отметим, что полномочия Юнкера истекают уже этой осенью, информируют Экономические Новости.



Ответ «Нафтогаза»

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины собирается предъявить Газпрому РФ исковые требования на сумму 11 млрд долларов. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, прокомментировав заявление главы Газпрома Алексея Миллера о том, что условием продления транзитного контракта с Украиной является отказ НАКа от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Новый иск станет компенсацией за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

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Новый бюджет

Верховная Рада Украины, сегодня, 18 октября, в первом чтении приняла проект бюджета на 2020 год.В бюджете заложен курс доллара на 2020 год в размере 28,2 гривни за доллар. Вот так выглядят основные показатели, заложенные в главном финансовом документе:

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ВВП, миллиардов гривен: 4551,7

Рост ВВП, %: 3,3

Доходы, млрд грн: 1079,5

Расходы бюджета, млрд грн: 1170

Дефицит бюджета, %: 2,09

Госдолг, % ВВП: 54,1

Платежи по госдолгу, млрд грн: 438,1

Инфляция, %: 6

Средняя зарплата, грн: 12043

Минимальная зарплата, грн: 4723

Минимальная пенсия, грн: 1769

Максимальная пенсия, грн: 17690

Задержание «троещинского маньяка»

В полиции Киева подтвердили задержание мужчины, который подозревается в нападении на лиц мужского пола и одном убийстве, которого уже окрестили «троещинским маньяком». Нападавшим на людей мужчиной оказался уже судимый житель Киева, которого недавно выписали из психоневрологического диспансера.

Шифры Разумкова

Украинские журналисты обратили внимание на то, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук перед началом голосования подают «слугам народа» условные знаки. Благодаря этим шифрам в партии знают, как нужно голосовать. Итак, речь идёт о двух простых фразах «Прошу определяться и голосовать» и «Прошу поддержать и голосовать». Первую используют, если «слугам народа» не нужно голосовать, вторая — значит, что нужно нажать «зеленой кнопки».

Остановка гиганта

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе «В.А.Т.-Прилуки» в Черниговской области. Речь идет о самом большом производителе сигарет в стране. Кроме того, табачная фабрика «В.А.Т.-Прилуки» является одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и заплатила в 2018 году 16,05 млрд грн налогов.

Погода в Украине: Когда закончиться бебье лето

Гидрометцентр Украины прогнозирует постепенное понижение температуры на всей территории страны. К следующим выходным 26-27 октября температура воздуха понизится в среднем на пять градусов.Так что пока рано говорить о конце золотой поры: бабье лето продлится ещё минимум неделю. Отметим, из-за аномальной для этой поры температуры в Киеве неожиданно расцвели сакуры.