Страсти вокруг ГБР: почему уволили Трубу и кто станет его преемником

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Верховная Рада (ВР) приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон о Государственном бюро расследований (ГБР), который предусматривает увольнение директора ГБР Романа Трубы и двух его заместителей.

Президент Владимир Зеленский получил формальные полномочия проводить конкурс на должность директора правоохранительного ведомства и впоследствии назначить его победителя. Одна из поправок в документе касается расследования преступлений против участников Революции Достоинства, информируют Экономические Новости.

Когда в Украине создавали ГБР, то обещали аналог ФБР. Ведомство сразу получило в свое распоряжение массу серьезных функций, в частности, возможность расследовать преступления высших государственных чиновников и правоохранителей. Но в итоге его деятельность запомнилась лишь сомнительными политическими делами, поэтому ГБР решили перезагрузить. Так, в поддержку изменений к действующему закону о ГБР, который принимался еще во время президентства Петра Порошенко, высказались 250 народных депутатов. Из них 224 депутата от «Слуги народа», 18 — депутатов «Голоса», еще пять — внефракционных, два депутата из Оппоплатформы «За жизнь» (ОПЗЖ) и еще один — от группы «За будущее».

По словам главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, главная цель законопроекта — повысить независимость ГБР, но при этом глава государства получает законные полномочия назначать и увольнять его директора. Он назвал несколько ключевых изменений в законопроекте. Так, ГБР сделали правоохранительным органом. Раньше бюро находилось в статусе органа центральной власти с подчинением вертикали правительству и должно было согласовывать свои правовые акты с Кабмином. Также ГБР переформатируется от коллегиального органа в ведомство с единоличным управлением. «Директору ГБР предоставляются полномочия единолично принимать решения и нести всю полноту ответственности за результаты деятельности бюро», — заявил парламентарий, представляя законопроект с трибуны парламента.

Кроме того, продолжил он, усиливается контрольная функция парламента. «ВР, в частности, по результатам рассмотрения отчета директора ГБР за календарный год может признать работу органа неудовлетворительной, что может стать основанием для его освобождения от этой должности», — говорит Монастырский.

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Следователи Генпрокуратуры, которые вели «дела Майдана» могут вне конкурса попасть в ГБР для продолжения следственных действий, куда в ноябре передали расследования о расстреле протестующих. В законе предусмотрено создание управления в ГБР по делам Майдана. Такая поправка была внесена с целью обеспечения «непрерывности» их расследования.

Среди других новшеств: директора ГБР могут уволить за нарушение профессиональной этики, если такие факты зафиксирует дисциплинарная комиссия. Этические нормы утверждает Совет общественного контроля при ГБР. Закон также уточняет систему ГБР, порядок утверждения организационной структуры органа, порядок образования его территориальных управлений. Согласно документу, меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР — предполагается, что их будет определять Кабмин по представлению директора ГБР (сегодня предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР составляет 1500 человек).

Примечательно, что в первоначальной версии документа, освобождение директора ГБР и его заместителей не предусматривалось. Эта поправка появилась между первым и вторым чтением. Почему только сейчас решили пойти на такие крайние меры глава профильного комитета Монастырский объяснил тем, что данная поправка появилась, как логичное решение по изменению статуса ведомства. «Это другой объем полномочий. Поэтому нужно выбрать нового директора», — сказал он.

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По информации источников, у директора ГБР Романа Трубы действовала договоренность с Офисом президента об эффективной работе «в делах Порошенко». Но результаты деятельности, очевидно, не слишком удовлетворили Банковую, поэтому от него решили избавиться. Так, руководитель ГБР в последнее время неоднократно становился фигурантом скандалов. Последний и, пожалуй, самый громкий — история с прослушкой его кабинета. Труба рассказал, что нашел «жучок» в своем кабинете еще в сентябре, но вероятные записи «всплыли» только в ноябре. Содержание опубликованных записей ставит под большое сомнение независимость ГБР. Например, в разговоре с человеком по имени Андрей Иосифович (так же зовут главу Офиса Президента Андрея Богдана) обсуждается вызов экс-президента Петра Порошенко на допрос. Труба игнорировал и не комментировал этот скандал. Но после этой утечки шансы быть уволенным значительно увеличились.

Следующую порцию пленок обнародовали как раз в день голосования за закон накануне. С утра президент Владимир Зеленский написал в Фейсбук о задержании правоохранительными органами «правой руки» Трубы на взятке в $ 150 000. «Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся», — заявил президент.

Как сообщалось, НАБУ провело обыски в связи с возможными злоупотреблениями в ГБР. Обыски, в частности, проводятся по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $ 150 тыс., половину из которых получил Щербина за закрытие уголовного производства в отношении коммерческого предприятия, расследуемого территориальным управлением ГБР в Киеве. Кроме того, на причастность к возможному совершению этого преступления проверяют и директора ГБР Романа Трубу.

Сам Труба после принятия законопроекта поблагодарил следователей и пожелал им оставаться профессионалами. «Украина более 20 лет ждала ГБР, и только через год — без всякой поддержки, в условиях правового хаоса, вопреки, а не благодаря многим процессам, мы создали и запустили в работу центральный аппарат и семь территориальных управлений. За год — более 30 000 уголовных производств. Половина из них – по правоохранителям. 150 — по чиновникам, включая пятого президента Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии произошли. Я благодарю команду, следователям желаю оставаться профессиональными и верными своим принципам», — сказал он.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв считает, что очередная порция скандальных «записей Трубы» была обнародована не случайно в день голосования. «Сегодня, прямо в день рассмотрения поправок к закону о ДБР, была слита новая порция так называемых «записей Трубы», «прослушки» из кабинета директора ДБР. Из разговоров на «записях» складывается впечатление, что Офис Президента внимательно следит за всеми делами как НАБУ, так и ДБР и, где это необходимо, подсказывает желательный вектор расследования», — написал он в Фейсбук. По его словам, и НАБУ, и ДБР создавались как независимые правоохранительные органы, но оказалось, «что наша коррупционно-правовая система где кнутом, где пряником способна перемолоть все ростки изменений». «Руководители НАБУ и ДБР сами оказались под подозрениями, а независимые структуры с помощью законодательных поправок загоняют в «сервисный» формат правоохранительных органов. Финальным штрихом к этому и стало голосование в Раде по закону о ДБР, которое открыло легальный контроль власти над силовыми структурами», — добавил он.

Наиболее вероятным претендентом на должность исполняющего обязанности директора ГБР является Виктор Трепак. Он — отставной генерал и бывший заместитель председателя СБУ, который предоставил огласки черной бухгалтерии Партии регионов, на основании которой затем был раскручен скандал против тогдашнего соратника Трампа Пола Манафорта. Трепак считается близким к западным структурам и демократической части американского истеблишмента, которые не сильно приветствуют уголовное преследование Петра Порошенко. Недавно генпрокурор Руслан Рябошапка назначил его своим заместителем.

Среди возможных претендентов называют еще двоих: заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова, а также председателя комитета ВР по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову. Не исключают также и кандидатуру председателя правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского. Отвечая на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на конкурс, депутат сказал: «Посмотрим … нужно дождаться старта конкурса». При этом добавил, что назначенный временный директор ведомства сможет принять участие в основном конкурсе.

Согласно закону, в состав конкурсной комиссии входят: три человека, определенные Президентом Украины; три человека, определенные ВР по представлению профильного комитета, к предмету ведения которого относятся организация и деятельность органов досудебного расследования; три человека, определенные Кабмином на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины. В законе отмечается, что Министерство иностранных дел Украины определяет перечень таких международных организаций не позднее чем за три месяца до окончания срока полномочий директора ГБР.

Между тем, три парламентские фракции «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос» — недовольны тем, как Владимир Зеленский предлагает формировать конкурсную комиссию. «Мы имеем большинство от представителей монобольшинства. Шесть человек — трое от Верховной Рады и трое от Администрации президента — это не сбалансированная конкурсная комиссия, потому что это все будут представители от одной партии», — заявила депутат от фракции «Голос» Александра Устинова во время обсуждения законопроекта. По ее словам, ее фракция будет добиваться того, чтобы среди трех представителей ВР в конкурсную комиссию попали не только представители власти. В обратном случае, есть опасность, что конкурс на должность директора ГБР станет фикцией, а назначение состоится исключительно по политическим мотивам.

Согласно закону, президент должен назначить исполняющего обязанности директора ГБР и провести в 90-дневный срок конкурс на постоянного руководителя. Закон вступает в силу сразу, как только его подпишут сначала спикер ВР Дмитрий Разумков, а затем и сам Владимир Зеленский.