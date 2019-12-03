Итоги дня: Перезагрузка ГБР, «красные линии» для Зеленского и две жертвы Трампа

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Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР, в Германии задержали бывшего депутата Александра Онищенко, а три фракции сделали предупреждение Зеленскому перед «нормандией», — такими были главные новости сегодня, 3 декабря.

Человек дня — аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча» – награды лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football.»Золотой мяч» стал для легендарного футболиста уже шестым в его карьере, информируют Экономические Новости.

Перезагрузка ГБР

В ВРУ проголосовали во втором чтении за президентский законопроект, которым предусмотрено досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей. Перед началом голосования глава государства Владимир Зеленский заявил, что «правая рука» Трубы подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

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Задержание Онищенко

Немецкие правоохранители 29 ноября задержали бывшего нардепа Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Теперь в немецком суде должны решить, экстрадировать ли олигарха назад в Украину.

Предупреждение Зеленскому

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Политсилы бывшего президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и политика Святослава Вакарчука обозначили «красные линии» для Владимира Зеленского на переговорах в Нормандском формате. В частности, политики требуют, чтобы президент не шел на компромиссы по деоккупации и возвращению крымского полуострова, и не соглашался на прекращение международных судебных процессов против Российской Федерации. Также, политсилы подписали документ, в котором требуют, чтобы не было никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации, никаких компромиссов по поводу европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации.

Газовый договор

АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти через Украину, которая продолжает его действие на десять лет. Речь идёт о периоде с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Трамп на тропе войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил новую торговую войну двум странам G20 — Аргентине и Бразилии. Трамп объявил о введении пошлин на всю сталь и алюминий, поставляемые в Соединенные Штаты из Бразилии и Аргентины.

Спасение планеты

На Конференции ООН по климату в Мадриде Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш определил четкие задачи по спасению нашей планеты. В частности, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов.К 2050 году — достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году — ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию».

Антициклон Sarena

Уже завтра, 4 декабря, погода в Украине изменится — в страну придет антициклон Sarena, и снегопады уйдут за её границу.