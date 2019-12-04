Итоги дня: Кадровый день, решение Конгресса против РФ и санкционная месть Украины

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Конгресс США принял резолюцию о недопущении РФ на саммиты Большой семерки, Кабмин подсчитал прибыль от введения рынка земли, а Украина продлила санкции против России, — такими были главные новости сегодня, 4 декабря.

Человек дня — 13-летняя украинская шахматистка Анастасия Дубовик, которая выиграла чемпионат Европы по блицу в категории до 14 лет. Чемпионат, на котором юной украинке удалось избежать поражений, проходил в Таллине, информируют Экономические Новости.

Кадровый день

Кабинет министров Украины сегодня, 4 декабря, уволил 6 чиновников, только двое их них ушли по собственному желанию. Елена Зеркаль и Олег Петренко изъявили желание уволиться. Кроме того, Билана Сергея уволили с должности заместителя главы Государственной фискальной службы, Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда, Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения Климовича Ярослава попросили уйти с должности главы правления НАК «Надра Украины».

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Санкции Украины

КМУ продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года. В ответ на это пресс-секретарь премьер-министра Российской Федерации Олег Осипов заявил, что в России примут зеркальные меры

Решение Конгресса по России

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Россия опять получит приглашение на саммиты большой «семерки» только после того как станет «уважать территориальную целостность соседей». Резолюцию об этом и принял Конгресс США. В ней говорится чётко: «Россия сможет вновь присоединиться к G7 только, когда она «прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире».

Прибыль от земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в среду, 4 декабря, заявил о том, что открытие рынка сельскохозяйственных земель за три месяца 2020 года принесет в бюджет страны около девяти миллиардов гривен доходов. Глава ведомства отметил, что рост ВВП должен составить примерно 0,23%. Ещё через год такой рост в правительстве ожидают на уровне 30 миллиардов гривен, плюс 0,83% ВПП.

Казахстан не признает аннексию

Президент Казахстана Токаев заявил о том, что не считает действия России в Крыму аннексией, и вообще считает это слово слишком тяжелым. Конечно, украинская сторона не могла не отреагировать на подобное. В МИД Украины собираются объявить демарш казахстанской стороне. Во внешнеполитическом ведомстве Украины сослались на подписанный в 1994 году в договор о дружбе и сотрудничестве, в соответствии с которым должны соблюдаться принципы взаимного доверия, государственного суверенитета, нормы международного права.

Пожар в Одессе

Среда принесла страшные новости из Одессы — горел дом-памятник архитектуры на Троицкой, 25. Во время пожара погибла семнадцатилетняя студентка. Сейчас сотрудники Института морской биологии НАН Украины разыскивают директора учреждения доктора биологических наук Бориса Александрова 1958 года рождения и сотрудницу ИМБ кандидата биологических наук Галину Иванович 1954 г.р. Также, всё ещё нет информации и о других людях, которые находились в институте.