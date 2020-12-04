Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса

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В то время, когда тема брексита, то есть выхода Британии из Евросоюза, полностью не закрыта из-за отсутствия окончательного договора, на крайнем востоке ЕС назревает новая, все более непримиримая фронда в лице Польши и Венгрии, которые всего 16 лет назад вошли в Евросоюз. Ситуация складывается все более напряженная, хотя до выхода из ЕС дело еще не дошло, несмотря на то что в Польше уже пошли разговоры о "пол-экзите".

Кроме того, обострились отношения венгерской власти, в лице премьера страны Виктора Орбана с миллиардером Джорджем Соросом, который, несмотря на более чем преклонный 90-летний возраст, активно вмешивается в политику целого ряда стран, включая «новообращенную» периферию ЕС. В тоже время деятельность структур Сороса запрещена в Венгрии, то есть на исторической родине миллиардера, имеющего, мягко говоря, очень неоднозначную репутацию в мире, информируют Экономические Новости.

Напомним, что Джордж Сорос, он же Дьёрдь Шорош (György Soros), он же Дьёрдь Шварц (György Schwartz), родился в 1930 году в Будапеште, в Королевстве Венгрии. В этом «королевстве» не было никакого короля. Здесь правил родовой аристократ, вице-адмирал флота Австро-Венгрии, подавитель восстания в Которе (Черногория), а затем «его светлость регент Венгерского королевства» Миклош Хорти, витязь Надьбаньяи (венг. vitéz Nagybányai Horthy Miklós).

Самое забавное, что в 1989 году выпускник Будапештского университета Виктор Орбан получил стипендию Фонда Сороса и в течение года стажировался в Пембрук-колледже Оксфорда. Очевидно, сейчас, осознав «ошибку молодости», Орбан решил исправиться и прекратил бурную деятельность Сороса и его выкормышей на вверенной территории Венгерской республики. Словом, проблема «соросят», оказывается, существует отнюдь не только в Украине. Правда, Орбан и созданная им политическая система тоже верховенством права отнюдь не блещут, но это отдельная тема.

Кстати, к Украине «евро-буза» в исполнении Польши и Венгрии имеет непосредственное отношение. И дело не только в том, что все это происходит на наших западных границах, но и в том, что в ходе разборок наших соседей с Брюсселем и евробюрократией разыгрывается и украинская карта, о чем ниже.

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Jeszcze Polska nie zginęła! Isten, áldd meg a magyart!

Вынесенные в подзаголовок первые строки гимнов Польши и Венгрии характеризуют происходящее. Речь пока идет не о сепаратизме, но о существенной эмансипации указанных стран, которые в национально-культурном и политико-социальном плане всегда представляли определенную самость, не говоря уже о богатейшей истории национально-освободительного движения обоих народов.

После некоторой эйфории от вступления в Евросоюз наступило отрезвление, вызванное осознанием того, что не все так хорошо в «европейском королевстве», да и сама Европа за последние полтора десятка лет изменилась, причем далеко не всегда в лучшую сторону. Одна только эпопея с мигрантами чего стоит, не говоря уже о насаждении «ценностей» ЛБГТ, на дух не воспринимаемых в консервативном и религиозном польском обществе, для которого важнейшими ценностями до сих пор остаются семья и костёл.

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К тому же поводы для обострения отношений евробюрократии с «восточными окраинами» находятся постоянно, и часто эти поводы, кроме прочего, являются вполне меркантильными, то есть измеряемыми в денежных знаках.

В этот раз один из наиболее крупных скандалов в отношениях Венгрии и Польши с центром разгорелся во время утверждения семилетнего бюджета ЕС на сумму 2 трлн евро и фонда восстановления после эпидемии на сумму 750 млрд евро. Эти финансовые документы будут приниматься через пару недель, а сейчас идет согласование их проектов. При составлении этих проектов евробюрократы заявили, что выделяемые Польше и Венгрии бюджеты будут увязаны с уровнем демократичности и соблюдения принципа верховенства права в этих странах. Поскольку, по мнению Брюсселя, Польша и Венгрия в полной мере не соответствуют европейским представлениям о демократии и верховенстве права, предпринимается попытка их заставить этим представлениями соответствовать путем финансового «кнута и пряника»: дескать, исправитесь — добавим денег, не исправитесь — урежем «пайку». В частности, речь идет о внесении изменений в законодательство обеих стран, а также изменении политики в области независимости судебной власти, свободы СМИ, а также в вопросах отказа принимать мигрантов и ущемления прав сексуальных меньшинств.

Следует отметить, что в указанных вопросах политика Венгрии и Польши не слишком соответствует предписаниям евробюрократии. Об отношении к ЛБГТ сказано выше. Эти страны действительно отказываются принимать мигрантов в соответствии с теми квотами, которые Брюссель назначает каждой стране. Венгры изначально озабочены «чистотой нации». Примерно то же самое имеет место в Польше, где к тому же пребывает огромное число заробитчан, преимущественно из Украины, и это дает повод польским властям для отказа от приема беженцев из Африки и Азии под предлогом того, что Польша и так перегружена мигрантами. Конечно, здесь поляки лукавят, поскольку украинские мигранты поголовно работают, развивая польскую «господарку», а беженцев с Ближнего Востока придется содержать и иметь от них постоянную «головную боль» по примеру стран Старой Европы.

А вот что касается независимости судебной системы и давления на СМИ, то здесь претензии Брюсселя к Польше и Венгрии можно считать вполне обоснованными. Правда, на фоне углубляющегося кризиса капиталистической миросистемы сворачивание, например, стандартов свободы слова происходит повсеместно даже в так называемых развитых странах. Но ввиду местных консервативно-националистических особенностей в Польше и Венгрии это имеет куда боле серьезные формы и содержание

В ответ Варшава и Будапешт заявляют, что их пытаются «наказать деньгами» за проводимую ими излишне самостоятельную политику. В частности, речь идет о независимой экономической политике, в результате которой сейчас в Польше происходит быстрый рост промышленности, с перспективой превращения страны в ведущего промышленного производителя Европы, что очень многим не нравится в соседней Германии, где опасаются конкуренции.

Однако в Варшаве и в Будапеште отступать не намерены. Премьеры Венгрии Виктор Орбан и Польши Матеуш Моравецкий твердо заявили, что если ЕС будет и дальше настаивать на увязке экономики и идеологии, то они заблокируют принятие бюджета и плана помощи.

«Понты, разборки, наезды и предъявы»

Далее между ЕС и двумя странами начались процессы, которые можно лучше всего охарактеризовать с использованием блатного жаргона.

В польских медиа зазвучали призывы к выходу из ЕС. Трудно сказать, инспирированы ли эти заявления обладающей практически всей полнотой власти в стране правоконсервативной и ощутимо националистической политсилой «Право и Справедливость» (ПиС) во граве с Ярославом Качиньским, едва ли не самым влиятельным политиком современной Польши, консерватором и этаким «серым кардиналом», который, впрочем, недавно получил пост вице-премьера, курирующего силовой блок. Напомним, что Ярослав — брат-близнец Леха Качиньского, бывшего президента Польши, который погиб в результате таинственной авиакатастрофы под Смоленском.

Следует отметить, что фамилия Качиньских в Польше в определенной степени является сакрализованной. Достаточно сказать, что Лех Качиньский с супругой Марией захоронены в саркофаге в Вавельском соборе Кракова, где покоятся представители средневековой знати, включая особ королевских кровей из династий Пястов, Ягеллонов, Ваза, Гедиминовичей. В Вавеле также захоронены польские культурные символы — поэты Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий. Наконец, здесь же покоятся останки одного из создателей межвоенной Второй Речи Посполитой и первого главы этого государства, маршала и «пана коменданта» Юзефа Клеменса Пилсудского.

Эти подробности приведены к тому, что захоронение в этом пантеоне Леха Качиньского сильно повышает политические акции его брата и партии ПиС, которая заняла доминирующее положение в политике. Политика же эта достаточно евроскептическая, хотя об откровенных постановках вопроса о выходе Польши из ЕС со стороны ПиС вроде бы ничего не известно. Очевидно, в этой политсиле понимают, что многими нынешними социально-экономическими успехами Речь Посполитая обязана именно членству в ЕС.

Посему думается, что прокачка темы выхода Польши из ЕС не есть дело рук правящая ПиС, а является «народным творчеством по инициативе на местах», тем более что правых консерваторов и евроскептиков в куда большей степени, чем ПиС, в Польше более чем достаточно. Возможно, это делается с молчаливого позволения правящей силы с целью поторговаться с ЕС, поскольку объективно выход из Евросоюза не в интересах не только Польши, но и самого Евпосоюза

В связи с этим в ЕС уже звучат стандартные с таких случаях обвинения в «связях с Москвой». Относительно Венгрии и персонально Орбана такие обвинения имеют основания, поскольку Венгрия достаточно тесно сотрудничает с Москвой по целому ряду проектов, в частности, по достройке на АЭС в Пакше двух атомных реакторов российского проекта ВВЭР-1200 в дополнение к уже имеющимся четырем реакторам ВВЭР-440. Кроме того, персонально Орбан не просто с удовольствием встречается с Путиным, но и, по слухам, поддерживает с ним достаточно дружеские отношения.

Обвинение же в «работе на Москву» польского руководства, в частности президента Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого и «серого кардинала» Ярослава Качиньского, вызывает смех, поскольку трудно сейчас в Европе найти что-либо более антироссийское, чем нынешнее руководство Польши.

Правда, обвинения в «промосковскости» прозвучали в исполнении Дональда Туска, этнического кашуба, бывшего премьера Польши, затем главы Европейского совета, а ныне — главы Европейской народной партии. Здесь просматриваются внутрипольские политические и личные разборки. Следует вспомнить, что правоконсервативная партия «Право и Справедливость» братьев Качиньских резко потеснила либеральную партию Туска «Гражданская платформа». Сам же Туск в последние годы «довольствовался» высокими должностями в европейских структурах, поскольку в родной Польше особого места ему не нашлось.

В связи с вполне уже возможной сменой власти в Америке Польшу и ее руководство ожидают сложные времена. Ранее в своих противостояниях с Брюсселем, они могли опираться на поддержку администрации Трампа, которого они, в свою очередь, откровенно поддерживали на выборах. Более того, в последние годы, особенно в связи с выходом Британии из ЕС, именно Польше играла в Евросоюзе роль чуть ли не самого главного «агента Вашингтона», а многие «проделки» при поддержке Белого Дома сходили Варшаве с рук. Теперь же ситуация может резко измениться, хотя наверняка сказать трудно. С одной стороны, Байден якобы будет всячески поддерживать единство ЕС и постарается прижать польскую фронду в Европе. С другой стороны, поляки за океаном опирались на «оба-партийный» республиканско-демократический консенсус, в том числе в Конгрессе, то есть польская фронда поддерживается обеими партиями, в частности, ввиду продвижения через Польшу интересов американских энергетических корпораций, прежде всего в вопросе поставок в Европу сланцевого газа, вытеснения с европейского газового рынка Москвы и вообще антимосковской политики, а потому Варшава и далее будет пользоваться в Штатах существенной поддержкой. Здесь, как говорится, время покажет…

Разыгрывается в этом конфликте и восточная, прежде всего украинская карта. И Польша, и Венгрия используют обострение своих отношений с Украиной из-за принятых у нас языковых законов в качестве аргумента на тему удерживания восточной границы ЕС, обеспечения порядка и спокойствия, надежной охраны границ и контроля над ситуацией в Украине. Но в вопросе урезания финансирования ЕС пока что этот аргумент вроде не воспринимает.

Премьер Польши Моравецкий апеллирует к другим странам ЕС. Дескать, сегодня Брюссель «обижает» Польшу и Венгрию, а завтра эта участь постигнет Болгарию, Словению, даже Испанию и Италию, то есть страны южной Европы, отношения которых с Брюсселем и Берлином становятся все более натянутыми.

Возможные варианты дальнейшего хода событий

Развязку этого увлекательного сюжета мы сможем увидеть очень скоро. На 8 декабря намечена встреча министров иностранных дел, на которой будет обсуждаться вопрос бюджета ЕС на 7 лет и фонда восстановления после эпидемии, а в середине декабря по этому вопросу должны быть приняты окончательные решения на саммите глав государств и правительств ЕС.

Здесь следует учесть некоторые особенности принятия решений в ЕС. Часть решений принимается квалифицированным большинством – не менее 55% стран, или 15 из 27 стран, представляющих не менее 65% населения Евросоюза. Но часть особенно важных вопросов – консенсусом, то есть такие решения должны поддержать все страны без исключения.

В вопросе соответствия ситуации в Польше и Венгрии критериям верховенства права в Европейском совете будет голосование квалифицированным большинством. Ожидается, что это голосование будет не в пользу Польши и Венгрии. Но в этом случае, поляки и венгры угрожают заветировать принятие решения по бюджету ЕС и фонду помощи, когда обязателен консенсус.

В Брюсселе и Берлине демонстрируют уверенность, что Венгрия и Польша на это не пойдут. Будапешт и Варшава демонстрируют готовность идти до конца. Словом, «замес» может выйти знатный… И похоже, он уже начинается…

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 декабря предложила властям Венгрии и Польши обратиться в суд ЕС, если, по их мнению, бюджет составлен с нарушением их прав и законных интересов. В то же время председатель Еврокомиссии обвинила Варшаву и Будапешт в блокировке принятия антикризисного бюджета Евросоюза в то время, когда «миллионы европейцев отчаянно ждут помощи, потому что мы находимся в глубоком кризисе»

А буквально вслед за этим через издание Politico имел место «слив», целью которого, надо полагать, было последнее китайское предупреждение «евро-бузотерам». Суть информации со ссылкой на анонимные источники в Еврокомиссии состоит в том, что ЕК запустит фонд ЕС по восстановлению экономики в 750 миллиардов евро без Польши и Венгрии, если на следующей неделе заседание совета по вопросам бюджета зайдет в тупик.

Не вдаваясь в излишние подробности, это может быть либо распределение средств на основе межправительственных договоров или на основе расширенного сотрудничества. Последнее означает, что в программе будут принимать участие 25 стран вместо 27. Соответственно, оставшиеся 2 страны ничего получать из фонда не будут. Кстати, фонд помощи от пандемии на сумму 750 млрд евро является частью более широкой программы на сумму 1,8 трлн евро. Но оставшиеся 2 страны смогут подключиться к программе позднее, очевидно, выполнив некие условия, возможно, более жесткие, чем сейчас. Подобные возможности на случай, если страны ЕС не могут выработать консолидированное решение, в законодательстве Евросоюза предусмотрены.

О том, как будут принимать бюджет на семь лет, пока информации нет, но думается, что и здесь могут найтись варианты, как это сделать в обход Польши и Венгрии.

Не будем вдаваться в подробности о том, насколько разрушительно это может повлиять на Евросоюз, в котором проблем хватает и без того.

Орбан против Сороса: «Я коррупционер?! — Сам ты коррупционер!»

«Разборки» Орбана и Сороса через СМИ, хоть и представляют собой этакую склоку, но имеют существенное значение для актуальной европейской политики, Поэтому уделим им внимание, тем более что в них есть интереснейшие детали и характеристики.

В подконтрольном медиа-ресурсе Project Syndicate Сорос самолично выразил следующее мнение о действиях премьера Виктора Орбана и Ярослава Качиньского:

«Они знают, что грубо нарушают закон, и не хотят расплачиваться за последствия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и в меньшей степени фактический правитель Польши Ярослав Качиньский выступают не столько против абстрактной концепции верховенства закона. Для них принцип верховенства закона кладет предел их личной и политической коррупции».

Сорос обвинил их в том, что они пошл и на указанный шаг в разгар эпидемии и кризиса в связи с эпидемией.

Ситуация с бюджетом не является тупиковой, поскольку, в случае отсутствия соглашения по новому бюджету, старый бюджет, истекающий в конце 2020 года, будет продлеваться ежегодно.

Позиционируя себя как сторонника ЕС в виде открытого общества, построенного на верховенстве закона, Сорос говорит о возможностях обойти вето. Речь идет о принятом недавно условии, по которому финансирование ЕС можно получать исключительно при соблюдении принципа верховенства закона. Таким образом, если следовать этой норме, то Польша и Венгрия из нового бюджета Евросоюза не получат никаких выплат до тех пор, пока не устранят недостатки.

Ответственность за жесткое проведение в жизнь этого решения Сорос возложил на еврочиновников и лично на канцлера Германии Ангелу Меркель, намекая таким образом на то, «кто в доме хозяин».

Имея венгерское происхождение, Сорос следующим образом охарактеризовал ситуацию в этой стране и роль в этом премьера Орбана:

«Орбан построил тщательно продуманную клептократическую систему, чтобы слепо грабить страну…

Трудно оценить, насколько он обогатил свою семью и друзей, но многие из них стали чрезвычайно богатыми. Орбан сейчас использует новую волну COVID-19, чтобы внести поправки в Конституцию Венгрии и закон о выборах и закрепиться на посту пожизненного премьер-министра конституционными средствами. Это трагедия для венгерского народа».

Как бы ни относиться к Соросу, но кое в чем он совершенно прав, прежде всего в том, что Орбан всеми силами стремится закрепиться во власти на долгие годы.

Ответ Орбана, который ранее запретил деятельность структур Сороса в Венгрии, не заставил себя ждать. В эфире одной из радиостанций Орбан заявил, что не отбрасывает возможности урегулировать конфликт с ЕС путем переговоров.

«Переговоры – это способ урегулирования споров в ЕС. Бюджетные дебаты, которые ведутся на лезвии ножа, не редкость в истории ЕС, что, конечно же, возникает из необходимости согласования интересов 27 государств-членов», — заявил Орбан, но добавил, что «приемлемо только такое решение, которое было бы действительно законным, а не политическим».

Говоря о Соросе, Орбан назвал его одним из наиболее коррумпированных людей в мировой политике, который платит многим политикам:

«Больше всего он развращает бюрократов в Брюсселе, которые шантажируют и угрожают Венгрии… В настоящее время с помощью Сороса они хотят создать механизмы, которые могли бы заставить Венгрию снести ограждение или впустить мигрантов простым большинством или двумя третями голосов. Венгрия отвергает такие требования».

Но на этом премьер Венгрии Виктор Орбан не остановился и разразился в адрес Сороса весьма нелестным текстом на своем англоязычном сайте. Текст этот под названием «Европа не должна поддаваться сети Сороса. Ответ на статью Джорджа Сороса» представляется весьма интересным, а потому приводим здесь его перевод:

«Многие считают, что премьер-министр страны не должен вступать в спор с Джорджем Соросом. Их рассуждения сводятся к тому, что Сорос – это экономический преступник, потому что он заработал свои деньги на спекуляциях, разрушавших жизни миллионов людей, и даже шантажируя целые национальные экономики. Точно так, как правительства не должны вести переговоры с террористами, говорят они, премьер-министры также не должны вести дебаты с экономическими преступниками.

Однако теперь я вынужден это сделать, потому что в статье, опубликованной на веб-сайте Project Syndicate 18 ноября, спекулянт и миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос выдал открытые команды лидерам Европейского союза. В своей статье он поручает им сурово наказать те государства-члены, которые не хотят стать частью объединяющейся Европейской империи под знаменем глобального «Открытого общества».

На протяжении всей истории сила Европы всегда исходила от ее народов. Европейские народы, хотя и разного происхождения, были связаны общими корнями нашей веры. Основой наших сообществ была европейская модель семьи, сама основанная на иудеохристианских традициях. Именно христианская свобода обеспечивала свободу мысли и культуры, создавала благоприятную конкуренцию между народами континента. Эта великолепная смесь контрастов сделала Европу ведущей мировой державой на протяжении веков истории.

Все попытки объединить Европу под эгидой империй потерпели неудачу. Таким образом, исторический опыт говорит нам, что Европа снова станет великой, если ее народы снова станут великими будут сопротивляться всем формам имперских амбиций.

Великие силы вновь движутся к уничтожению народов Европы и объединению континента под эгидой глобальной империи. Сеть Сороса, которая сплелась через бюрократию Европы и ее политическую элиту, в течение многих лет работала над тем, чтобы сделать Европу континентом иммигрантов. Сегодня сеть Сороса, которая продвигает глобальное «Открытое общество» и стремится упразднить национальные структуры, является самой большой угрозой, с которой сталкиваются государства Европейского союза. Цели сети очевидны: создание полиэтничных мультикультурных «открытых обществ» путем ускорения миграции и демонтажа национального процесса принятия решений, отдавая его в руки глобальной элиты.

Европейский союз страдает от многочисленных бедствий: начиная с 2008 года – от экономического кризиса, невиданного для многих поколений; с 2015 года – от миграционного кризиса; а в 2020 году – от разрушительной глобальной пандемии. Европа все еще не оправилась от своих предыдущих кризисов, и поэтому последствия пандемии коронавируса могут привести к еще большим бедствиям. Признаки этого уже налицо: в ряде стран государственный долг, уровень безработицы и общая экономическая ситуация достигли критических уровней. Потребность в европейской солидарности, в том, чтобы европейские нации объединились, чтобы помочь друг другу, никогда не была так велика.

Во время всех этих кризисов этот спекулянт, называющий себя филантропом, не считался с интересами народов Европы, а действовал в своих интересах. Памятно, как он атаковал венгерский форинт и крупнейший банк Венгрии во время экономического кризиса, как он планировал ускорить, распределить и финансировать переселение иммигрантов во время миграционного кризиса; а теперь он предлагает, чтобы государства-члены наказывали друг друга, вместо того чтобы принять солидарность и взаимную помощь.

Сеть, возглавляемая Джорджем Соросом, теперь отбросила все сомнения, которые у нее могли быть по поводу открытого вмешательства. Он хочет оказать большее давление на национальные государства, чем когда-либо прежде. Он настраивает народы Европы друг против друга. Операционная система его сети представляет собой лабиринт и присутствует в различных сферах общественной жизни. На зарплате у Джорджа Сороса находится длинный список политиков, журналистов, судей, чиновников и политических агитаторов, маскирующихся под членов организаций гражданского общества. И хотя миллиардер обвиняет всех своих врагов в коррупции, он сам является самым коррумпированным человеком в мире. Он платит и покупает всех, кого может, а те, кого он не может подкупить, будут оклеветаны, унижены, запуганы и уничтожены сетью с помощью ее грозного оружия – батальонов левых СМИ.

Многие высокопоставленные бюрократы ЕС работают с сетью Сороса, чтобы создать единую империю. Они хотят построить институциональную систему, которая под эгидой «Открытого общества» стремится навязать единый образ мышления, единую культуру и единую социальную модель свободным и независимым народам Европы. Они стремятся отменить право каждого народа решать свою собственную судьбу. Это также является целью их предложения о «верховенстве права», которое фактически признает не верховенство права, а силу. Честнее было бы назвать это «правилом большинства».

Различия между нами очевидны. Сорос хочет «Открытого общества», а мы хотим безопасного общества. По его мнению, демократия может быть только либеральной, в то время как мы думаем, что она может быть христианской. По его словам, свобода может служить только самореализации, в то время как мы верим, что свобода также может быть использована для того, чтобы следовать учению Христа, служить своей стране и защищать свои семьи. Основой христианской свободы является свобода выбора. Теперь она находится под угрозой.

Мы в восточной части ЕС очень хорошо знаем, что значит быть свободными. История народов Центральной Европы была беспощадной борьбой за свободу против великих империй, повторяющейся битвой за наше право решать наши собственные судьбы. У нас есть горький опыт из первых рук, что каждое имперское усилие приносит порабощение. Здесь еще немало представителей поколения борцов за свободу в бывшем Восточном блоке, от Эстонии до Словении, от Дрездена до Софии, которые лично помнят, каково это выступать против тирании, господства над человеком в его коммунистической версии: запугивания, материального и морального разорения, физического и психического насилия. Мы больше не хотим этого.

Западные лидеры, прожившие всю свою жизнь в мире унаследованной свободы и верховенства закона, должны теперь прислушиваться к тем, кто боролся за свободу и кто, основываясь на своем личном жизненном опыте, может отличить верховенство закона от тирании или господства над человеком. Такие западные лидеры должны признать, что в ХХI веке мы не откажемся от свободы, за которую боролись в конце ХХ века.

Битва за и против новой брюссельской империи еще не решена. Брюссель, похоже, поддается, но многие национальные государства продолжают сопротивляться. Если мы хотим сохранить нашу свободу, Европа не должна поддаваться сети Сороса».

Как говорится, комментарии излишни…