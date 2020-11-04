Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?

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В Верховной Раде (ВР) могут отказаться рассматривать президентский законопроект №4288 о роспуске Конституционного Суда Украины (КСУ), который недавно признал неконституционной норму закона об электронном декларировании лиц и ликвидировал уголовною ответственность за неправдивую информацию в декларациях. Радикальность президентского варианта выхода из кризиса поддерживают только «Слуги народа» (СН). Однако не факт, что документ наберет достаточное количество голосов. Помимо того, что партия в последнее время редко демонстрирует беспрекословную поддержку инициатив президента, появилось еще одно обстоятельство – альтернативный законопроект, который подала группа депутатов из разных фракций во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

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Вместо обычного затишья утра понедельника в ВР на этот раз лихорадочно искали выход из конституционного кризиса. Большинство фракций склоняются к тому, что решение должно быть более умеренным, чем то, что предложил Владимир Зеленский. Пока фракция СН определялась относительно президентского законопроекта, группа народных депутатов во главе с председателем парламента Дмитрием Разумковым зарегистрировали альтернативный документ (№4304). В нем предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которые были отменены решением КС.

В частности, получать от чиновников информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на агентство задач; иметь автоматизированный доступ к системам, реестрам, банкам данных государственных органов или органов местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами; вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни относительно субъектов, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции». Одновременно на протяжении двух месяцев депутаты хотят внести изменения, которые бы учитывали положения КС.

«Безусловно, ВР не может согласиться на президентский сценарий. В конце концов, принятие неконституционного решения может стать основанием для роспуска парламента. Поэтому мы, совместно с представителями большинства, предлагаем иной путь выхода из сложившейся патовой ситуации», — сказал «ЭН» депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин. «Первым шагом будет поднять кворум в КС для начала работы и принятия решений с 12 до 18 человек. Таким образом, КС вынужден будет принимать решения консенсусом и отрицательных решений ожидать тогда не приходится. Вторым шагом — восстановить полномочия НАПК по проверке деклараций и вернуть статью о вранье в декларации в Уголовный Кодекс. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован Дмитрием Разумковым и более сотней депутатов. Вот эти два шага. Это все в рамках закона, в отличие от президентского законопроекта. И не требует выхода ВР за пределы Конституции. А также имеет поддержку большинства в парламенте», — говорит парламентарий.

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По его словам, в четверг-пятницу уже может состояться голосование в ВР по данному поводу. «Если будет согласована позиция большинства, то в пятницу этот вопрос уже будет решен. Коллеги по большинству также воплотили предложение «Голоса» по обращению к судьям КС с призывом уйти в отставку. Если по меньшей мере четверо судей последуют этому и КС это поддержит, то в принципе мы будем иметь ту же ситуацию, что и с увеличением кворума. Мы получим возможность перезагрузить суд на более прозрачных основаниях. Такой вариант тоже возможен, даже без голосования ВР. Это может сделать КСУ в любое время», — резюмировал депутат.

Ультиматум Зеленского

Президент в свою очередь требует от СН жестко разобраться с КС. Он записал видеообращение к депутатам с таким требованием: «Если тот хаос, который творит КС за деньги мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ от общества будет жестким. Но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет, то берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность. Время уговоров закончилось. Нужно принять жесткие решения по КС. Обязательно! Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности». Для большей убедительности Зеленский в понедельник вечером встретился со «слугами народа».

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«Мы хотим подробно изучить все варианты конституционного кризиса и рассмотреть на заседании фракции. Тогда будем более четко понимать о количестве голосов. Но в целом партия поддерживает законопроект президента», — сказала зампредседателя фракции СН Евгения Кравчук.

Вердикт комитета

Тем временем, во вторник Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова, рекомендовав включить его в повестку дня четвертой сессии и принять за основу и в целом.

При обсуждении вопроса секретарь комитета Владимир Кабаченко (фракция «Батькивщины») напомнил, что на сегодня в парламенте зарегистрировано всего два законопроекты по урегулированию ситуации. При этом ни один из них не решает проблему. «Если все же мы должны сравнивать, какой именно из законопроектов мы будем выносить на рассмотрение ВР на этой неделе, то, конечно, что альтернатива Разумкова более правильная и целесообразная в этой ситуации», — пояснил Кабаченко.

В свою очередь председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексей Жмеренецький (фракция СН) предложил рекомендовать Совету определиться относительно соответствующих законопроектов. «Учитывая, что будет несколько вариантов решения этого конституционного кризиса, и каждое из них будет иметь свои недостатки, то в конце именно зал будет решать, примет парламент на себя ответственность применить тот или иной инструмент для ее решения. Поэтому мое предложение — принять положительное решение и выпустить его в зал, чтоб парламент определялся», — отметил Жмеренецький.

Тонкости антикоррупционного законодательства и рука Кремля

Напомним, на прошлой неделе украинская государственность потерпела удар сродни времен оккупации Донбасса. КС отменил борьбу с коррупцией, закрыв электронные декларации чиновников, чем спровоцировал активные протесты под стенами здания и шок на политическом олимпе Украины и Запада. Ведь украинским чиновникам фактически вернули безнаказанность. Бомба замедленного действия была заложена давно. Так как решение предыдущей власти о создании антикоррупционных органов принималось в спешке и не выписывалось качественно.

И вот 47 депутатов, в основном от Оппозиционной платформы «За жизнь» (ОПЗЖ), внесли представление в КС, а судьи вынесли вердикт, который фактически сворачивает европейский выбор Украины. Решение приняли спешно в закрытом режиме. Кроме того, суд рассмотрел больше вопросов, нежели просили депутаты. Посчитали неконституционным публичный реестр деклараций, контроль НАПК за конфликтами интересов чиновников, а также криминальную ответственность за неправдивые сведения в декларациях. Более того, КС в отдельное производство выделил и сам факт создания Высшего антикоррупционного суда (ВАС).

В результате все производства по ст.361 Криминального Кодекса должны быть закрыты. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) опубликовало первую порцию тех, кто благодаря решению КС избежит ответственности. Среди них и бывший министр энергетики Игорь Насалик, который припрятал заем от физлица на 1 млн. 200 тыс. долл. Одиозный одесский глава Игорь Труханов, дело против которого находится уже в ВАС. Экс-нардеп Максим Поляков, известный по скандальному «бурштыновому» делу. Экс-зам секретарь СНБО Олег Гладковский также избежит наказания за то, что «забыл» задекларировать элитную недвижимость.

Среди фигурантов криминальных дел НАБУ также и судьи КС, которые отменили ответственность за незаконное обогащение. Более того, глава КС Александр Тупицкий не задекларировал земельный участок в оккупированном Крыму, которую приобрел в 2018 году по российским законам. Теперь притянуть его к ответственности будет невозможно, потому что свои активы он не задекларировал своевременно. Интересно, что и сам глава КС признал этот факт. Почему не внес имущество в Реестр он банально объяснил тем, что просто «не знает, как это сделать». Недостоверные данные внесли еще как минимум двое судей КС. Выходит, что, в первую очередь, представители судебной ветви власти обезопасили от наказания самих себя. И рассматривали дело, пребывая в конфликте интересов.

Многие уверены, что это не просто совпадение. Еще летом НАБУ раскрыло преступную схему при участии судей КС и Окружного административного суда Киева (ОАС). Одиозному главе Павлу Вовку, его заместителю и еще пятерым судьям огласили подозрение в попытке завладения госвластью. В частности, на опубликованных пленках, господин Вовк хвалится, что контролирует КС, мол, тот у него «в кармане». Однако, несмотря на все доказательства, Высший совет судей (ВСС) до сих пор не отстранил того от должности.

«Мы получили подтверждение, что эти три учреждения: ОАС, КС и ВСС действуют как одно целое. Фактически та система, которую мы вскрыли в ходе этого дела, в такой способ сейчас защищается», — заявил директор НАБУ Артем Ситник.

Поэтому эксперты и чиновники в один голос заговорили об угрозе нацбезопасности Украины со стороны судей и отдельных политических сил, усматривая в их действиях руку Кремля. «Это очередная атака российской агентуры», -заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Президент Владимир Зеленский решил ударить в ответ и подал в ВР законопроект, в котором действия КС определены как попытка захвата госвласти. А их последнее решение – «никчемное». В случае принятия соответствующего документа парламентом полномочия нынешнего состава КСУ будет приостановлены. И начнется конкурс на новых судей.

Страхи оппозиции

С другой стороны, соблазн сделать судебную власть полностью подконтрольной Банковой очень большой. Поэтому оппозиция обвиняет президента в попытке узурпации власти. В оппозиционных фракциях не скрывают, что больше всего боятся перезагрузки КС, в котором власть получит большинство. Шестеро ставленников по президентской квоте и еще столько же от парламента в лице СН.

«Мы проходим полную проверку деклараций. «Слуги» еще ни разу эту проверку не проходили. Зеленский дважды не подал изменения в декларации — и перед тем, как вступал на президентский пост, забыл о своей вилле, и сейчас забыл о 5 млн. дивидендов», — напомнила депутат фракции «Европейская солидарность» (ЕС) Ирина Геращенко. «Сейчас весь этот сыр-бор пытаются решить не законно, а через конституционный переворот, ликвидировав КС. И после на 100% своей прокуратуры, ГБР, еще создать 100% свой КС для того, чтобы все вздоры президента он поддерживал единолично и бесповоротно», — добавила она.

«Если будет зачищен КС, то абсолютная власть, монопольная, безраздельная, будет в руках президента. А президент будет в руках внешнего управления», — в свою очередь заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, из-за данного конфликта на второй план отошла борьба с пандемией коронавируса. «Президент сосредоточился на более «насущном» вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт», — сказала депутат. Она отметила, что после того, как КС начал рассматривать закон о продаже земли, «на него обрушилось всё криминальное лобби, и начался настоящий террор». Парламентарий призвала защитить от «террора» КС, страну и её граждан, а также не уничтожать остатки государственности.

Юридический нюанс

Возмущение руководства государства можно понять, поскольку принятое решение КС фактически сделало возможным отмену безвизового режима для граждан Украины. Кроме того, может приостановиться сотрудничество с МВФ, что в свою очередь, негативно скажется на экономической ситуации и международных отношениях. В сложившейся ситуации, безусловно, реакция должна быть жесткой и адекватной, однако такой, которая соответствует Конституции Украины и действующему законодательству.

«Внесение на рассмотрение ВР предложения считать решение КС ничтожным — не выход из ситуации, а, скорее, попытка продемонстрировать желание решить этот вопрос быстро», — считает адвокат, партнер Адвокатского объединения Legal Strategy Василий Федитник. По его мнению, изменения в Конституцию Украины могут быть внесены только по специальной процедуре, предусмотренной ст. 155, в случае, если подан законопроект предварительно одобренный большинством от конституционного состава ВР, а на следующей очередной сессии за него проголосовали не менее двух третей от конституционного состава. При этом обязательным является получение заключения КСУ относительно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции, чего конечно, в этом случае достичь не удастся. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что принятие закона простым большинством голосов, будет противоречить положениям Конституции, что является неконституционным.

«Поэтому единственным возможным вариантом является разработка и представление в парламент законопроекта с учетом замечаний, высказанных в решении КС в части, где предусматривается специальный порядок осуществления полномочий НАПК в отношении судей, его представления в парламент и уголовная ответственность за недостоверное декларирование в новой редакции. Если это предложение не будет учтено, а ВР признает решение КС ничтожным, это заложит основы для дискредитации и невыполнения в будущем обязательных и окончательных решений единственного в государстве органа конституционной юрисдикции. Это станет подрывом национальной безопасности, конституционного строя и вопиющим нарушением принципа верховенства права, закрепленного в Конституции Украины», — подытожил он.

Прогнозы экспертов

Политический эксперт Владимир Манько считает, что ситуация с решением конституционного кризиса может пойти по разным сценариям и все будет зависеть от позиции президента. «Он занял очень жесткую позицию. Сказал, что не отзовет свой законопроект, хотя документ явно антиконституционный. Не надо быть юристом для того, чтобы это утверждать. Он пишет о ничтожности решений КС, но это его законопроект является ничтожным. Если почитать, документ абсолютно юридически безграмотный и выходит за рамки законодательства и Конституции Украины», — сказал эксперт. По его словам, президентский законопроект все же протянут в ВР и в результате он станет законом, тогда стоит ожидать серьезную эскалацию политической ситуации в Украине.

«Юридические нормы будут отвергнуты. И все перейдут в политические плоскости. А политические плоскости могут привести страну к серьезным столкновениям, даже физическим», — прогнозирует Манько. В то же время невнесение президентского законопроекта на рассмотрение Рады свидетельствует о том, что, очевидно, документ пока не набирает необходимой поддержки среди самих представителей СН. Альтернативный, более компромиссный законопроект Дмитрия Разумкова сейчас может быть принят взамен. «Зеленский хочет потушить пожар. Но вместо того, чтобы черпать и лить воду на пламя, он черпает бензин своим законопроектом. Безусловно, спикер Разумков, как один из действующих членов Зе-команды, мог бы согласовывать свои действия с президентом. Альтернативный законопроект свидетельствует об определенной несогласованности, что внутри СН и вообще Зе-команды существует фрагментация, которая усиливается. Возможно, это приведет к созданию на базе СН новых течений, а потом даже политических проектов. Но это в будущем. Сейчас мы должны думать, как выйти из этого кризиса и сохранить страну. А президент должен подумать, будет ли его жесткая позиция способствовать выходу из кризиса или, наоборот, усилит его», — добавил эксперт.

Глава Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко видит несколько сценариев развития ситуации в сложившихся обстоятельствах. «На мой взгляд, более вероятный сценарий – это компромиссный выход из ситуации. Президентский законопроект в рамках этого сценария остается «стратегическим резервом». Это ружье, которое будет висеть на стене и напоминать всем, в первую очередь, членам КС – не нарывайтесь. Если они пойдут слишком далеко, переступят через «красные линии», то сценарий с роспуском может быть реализован», — сказал «ЭН» политолог.

По его мнению, скорее всего, ВР будут одобрены меры, которые восстановят действия антикоррупционных институтов в прежнем объеме. Это будет временным решением. Чуть позже может быть обновлено, с учетом замечаний КС, антикоррупционное законодательство, но так, чтоб оно не пострадало по сути. «То есть, сугубо процедурные некоторые пункты выправят, но сохранят дееспособность антикоррупционных институтов. И, возможно, причем это достаточно вероятный сценарий, в рамках этих компромиссных мер могут быть приняты изменения к Закону Украины о КС, который нейтрализует риски каких-либо провокационных и конфликтных решений данного органа. Потому что риск таких решений существует. Это наиболее вероятный сценарий. Достаточно компромиссный и достаточно конструктивный. Тогда никакого большого политико-правового кризиса не будет. Напряжение останется, проблемы останутся и фактически начнется позиционное перетягивание каната», — считает Фесенко.

Еще один сценарий – менее компромиссный. «КС конфликтный и принимает новые конфликтные решения. Либо по языковому закону, либо по банковскому, земельному и т.д. Тогда число депутатов, которые пока воздерживаются от поддержки президентского законопроекта, может увеличиться. Тем более, если президент одновременно согласует процедуру обновления состава КСУ и будет понятно, что не будет его монопольного доминирования в новом составе КСУ. В таком случае может набраться необходимое число депутатов для обсуждения соответствующего решения. Да, это будет противостояние. Но тогда перевес будет не на стороне КС», — говорит политолог. Правда, судьи КС могут попытаться блокировать данное решение. «Но надо понимать, что у них нет инструментов исполнительной власти и финансовых инструментов. Максимум, где они могут действовать, что тоже может быть очень серьезно и создавать кучу проблем, это судебные решения. Блокирование тех или иных решений президента, правительства и т.д. Однако перекрыть кислород и КС, и некоторым другим институтам будет вполне возможно. Но это в том случае, если сам КС пойдет на такой конфликтный сценарий. Все-таки определенный охлаждающий эффект от президентского законопроекта имеется. Мне кажется, что члены КС включили инстинкт самосохранения и стали немного думать о последствиях. Хотя те кукловоды, которые подталкивали к такому решению, попытаются подтолкнуть КС к новым конфликтным решениям. Им важен политический кризис. Коломойскому, Медведчуку и некоторым другим, в том числе Порошенко. Им нужен новый политический кризис. Они подталкивают к этому. На мой взгляд, пока это менее вероятный сценарий, но риск его воплощения тоже есть. Ну и могут быть какие-то нестандартные, промежуточные варианты развития ситуации», — говорит Фесенко.

«Вероятность роспуска ВР существует, но насколько я понял президента, (а я смотрел и спрашивал его, и могу оценивать ситуацию не просто по выдернутой цитате, а комплексно), на такой шаг он пойдет в очень крайнем случае. Это не первоочередная мера. Если уже будет «война, так война», то тогда он пойдет на роспуск ВР. Но в случае с досрочными выборами парламента, на мой взгляд, ни одна политическая сила не получит перевес. Вот такой парадокс», — резюмировал политолог.

В свою очередь глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев убежден, что президентский законопроект все же будет поддержан монобольшинством в парламенте. «Кто такие СН без президента, если они не поддержат Зеленского? Скажите, СН без президента что-то могут? Они разве выигрывают выборы? Поэтому им некуда будет деваться. Они пытаются сейчас найти альтернативный путь, обращаться к КС с требованием уйти в отставку и т.д. Но это не то, что надо президенту. Президенту нужна четкая поддержка его законопроекта в зале, хотя бы в первом чтении. Поэтому, думаю, что они этого добьются», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, ко второму чтению законопроект может претерпеть значительные изменения. «Что дальше? Второе чтение. Но вы же понимаете, что первое и второе чтение различают законы первоначальные и законы окончательного варианта. Думаю, когда эмоции стихнут и ситуация станет более спокойной, тогда можно будет более спокойно действовать по обновлению состава КС. Обратите внимание, что я говорю не о «замене», а «обновлению» КС. Если даже поменять такое слово, то уже будет нащупан путь к компромиссу. Потому что давайте положим руку на сердце и признаем: там что все хорошие судьи собрались? Безусловно, есть авторитетные судьи, но есть и те, к которым много претензий и по имущественным и по другим вещам», — резюмировал политолог.