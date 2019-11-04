Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

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Украина и еще три государства нанесли новый санкционный удар по России, Канада передаст украинцам серьезную военную помощь, а президент Владимир Зеленский поручил улучшить охрану арсеналов, — такими были главные новости сегодня, — такими были главные новости сегодня, 4 ноября.

Человек дня — правозащитница Екатерина Гандзюк, которая ровно год назад умерла после того, как её облили кислотой. Сегодня по всей Украине проходили акции протеста: активисты требовали наказать виновных. Великобритания, Франция, Германия Соединенные Штаты Америки ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на активистку Катерину Гандзюк, информируют Экономические Новости.

Санкционный удар по РФ

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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить до марта следующего года персональных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из Российской Федерации и Украины. Санкционные меры со стороны Европы предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд.

Помощь от Канады

Канада готовится поставить в Украину первую партию снайперских винтовок: оформление всей необходимой документации находится на завершающем этапе. Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказал о том, что некоторая задержка возникла не по вине Канады, а из-за партнеров.

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Улучшение охраны арсеналов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины. Кроме того, правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Зарплатные задержки

Заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталья Левицкая рассказала о том, что задолженность по зарплате в Украине превысила три млрд гривен. В профсоюзе рассказали о том, что украинцы массово уезжают работать в другие страны, в том числе, из-за растущей задолженности по заработным платам.

Заторможенный цены

Благодаря укреплению национальной валюты, цены в стране в последние месяцы росли не столь быстрыми темпами, как этого ждали. В Национальном банке Украины сообщили о том, что благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение темпов роста цен обусловили улучшение инфляционных ожиданий бизнеса, населения, банков и аналитиков, создав основания для дальнейшего смягчения монетарной политики.