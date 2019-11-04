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Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

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Украина и еще три государства нанесли новый санкционный удар по России, Канада передаст украинцам серьезную военную помощь, а президент Владимир Зеленский поручил улучшить охрану арсеналов, — такими были главные новости сегодня, — такими были главные новости сегодня, 4 ноября.

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

Человек дня — правозащитница Екатерина Гандзюк, которая ровно год назад умерла после того, как её облили кислотой. Сегодня по всей Украине проходили акции протеста: активисты требовали наказать виновных. Великобритания, Франция, Германия Соединенные Штаты Америки ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на активистку Катерину Гандзюк, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

Санкционный удар по РФ

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить до марта следующего года персональных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из Российской Федерации и Украины. Санкционные меры со стороны Европы предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд.

Помощь от Канады

Канада готовится поставить в Украину первую партию снайперских винтовок: оформление всей необходимой документации находится на завершающем этапе. Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказал о том, что некоторая задержка возникла не по вине Канады, а из-за партнеров.

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Улучшение охраны арсеналов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины. Кроме того, правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Зарплатные задержки

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

Заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталья Левицкая рассказала о том, что задолженность по зарплате в Украине превысила три млрд гривен. В профсоюзе рассказали о том, что украинцы массово уезжают работать в другие страны, в том числе, из-за растущей задолженности по заработным платам.

Заторможенный цены

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

Благодаря укреплению национальной валюты, цены в стране в последние месяцы росли не столь быстрыми темпами, как этого ждали. В Национальном банке Украины сообщили о том, что благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение темпов роста цен обусловили улучшение инфляционных ожиданий бизнеса, населения, банков и аналитиков, создав основания для дальнейшего смягчения монетарной политики.

Автор: Инна Погрибная
04.11.2019 20:28:41
Посещений: 175
Инна Погрибная

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