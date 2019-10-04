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Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

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Монобольшинство в ВРУ утвердило программу КМУ, ЦИК выбрала новых главу, его замов и секретаря, а под Львовом разбился самолет, — такими были главные новости сегодня, 4 октября.

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

Человек дня — Олег Диденко (Слуга народа), который сегодня, 4 октября, стал новым главой обновленной Центральной комиссии Украины. Такое решение было принято в пятницу на первом заседании нового ЦИК. Заместителем главы стал Сергей Дубовик (от «Оппозиционной платформы – За жизнь»), информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

Новый состав ЦИК

Кроме того, сегодня в Украине полностью обновили состав ЦИК. Теперь он выглядит так:

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Оксана Боярчук – «Слуга народа»;
Юрий Булгак – «Европейская солидарность»;
Елена Гатауллина – «Слуга народа»;
Андрей Гевко – «Голос»;
Виктория Глущенко – «Батьківщина»;
Виталий Грень – «Слуга народа»;
Олег Диденко – «Слуга народа»;
Сергей Дубовик – «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Андрей Евстигнеев – «Слуга народа»;
Ирина Ефремова – «Слуга народа»;
Александра Кармаза – «Слуга народа»;
Павел Любченко – «Слуга народа»;
Юрий Мирошниченко – «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Владимир Перепелюк – «Слуга народа»;
Виталий Плукарь – «Слуга народа»;
Сергей Постивой – «Слуга народа»;
Юрий Фрицкий – «Слуга народа».

Программа Кабмина

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

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Монобольшинство в ВРУ на пленарном заседании сегодня одобрило программу деятельности Кабмина. Алексей Гончарук очертил цель правительства – рост экономики за 5 лет на 40 процентов. Также, глава украинского правительства в ходе презентации проекта программы работы Кабинета министров в Верховной Раде посчитал, сколько стоит цена украинского счастья. Так, бюджету страны не достаёт дополнительно около 150 милиардов гривен доходов, чтобы обеспечить улучшение жизни украинцев. Большинство одобрило экономический план Алексей Гончарука. Против — Оппозиционный блок, который раскритиковал правительство за якобы нереальность плана.

В свою очередь, сами украинцы сентябре текущего года назвали средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих. Это 19275 гривен.

Замедление роста экономики

В обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, который появился сегодня, сообщается о том, что по итогам восьми месяцев 2019 года рост валового внутреннего продукта Украины замедлился до 3,6% (+/-0,2).

Два президента

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

Сегодня президент Украины встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В рамках встречи они обсудили вопросы экономического сотрудничества стран в различных сферах. В частности — ракестроительстиво и проблематику нефти. Александр Лукашенко опять заявил о том, что его страна готова помочь Киеву с окончанием войны на Донбассе. Кроме того, белорусский президент в очередной раз заговорил о своей «идее фикс» провести совместно Олимпийские игры. Конечно же, не осталось и без казуса: Лукашенко случайно назвал Украину Россией, но стороны в свойственной себе манере отшутились.

Катастрофа под Львовом

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

Самолет АН-12 с регистрационным номером 50815B, разбившийся во Львове, фигурировал в скандале, связанном с контрабандой. Об этом сообщили журналисты, вспомнив скандал 2014-го года, в котором были вмешаны «молодые регионы». Воздушное судно летело из итальянского города Виго в Турцию. Оно должно был приземлится во Львове для дозаправки, прямо перед этим исчезло с радаров. В результате аварии погибло четверо людей.

Автор: Инна Погрибная
04.10.2019 21:00:06
Посещений: 42
Инна Погрибная

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