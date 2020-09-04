Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?

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Нынешний политический сезон в Украине будет непростым для украинской власти, так как работать придется не только в сложных социально-экономических условиях и ухудшения ситуации с распространением коронавируса, но и с оглядкой на будущие выборы в местные органы власти. Уже 5 сентября официально стартует избирательная кампания.

На кону политический расклад в местных советах, контроль над ключевыми украинскими городами и сердцем политической жизни страны – столицей Украины. Кто не побоялся бросить вызов пропрезидентским силам и каковы шансы на реванш оппозиционных сил, разбирались «Экономические новости».

Не секрет, что местные выборы для украинской власти – это окончание выборного цикла, который, теоретически, может обеспечить им доминирование на всех ступенях властной системы, не только в центре, но и на местах. Поэтому победы 2019 года Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» многие эксперты рассматривают в связке с кампанией лета – осени 2020 года по выборам мэров и в местные советы. В то же время тот факт, что нынешняя избирательная кампания проходит через год после того, как Зе-команда пришла к управлению страной может внести свои коррективы в политический пасьянс в стране.

Слуги-микробы

Первый рабочий день Верховной Рады начался с громкого скандала. Президента Владимира Зеленского с трибуны парламента обвинили в коррупции, а главу его офиса Андрея Ермака – в работе на спецслужбы России. Обвинения прозвучали не просто со стороны оппозиционных сил, для которых критика действующей власти обычное дело, а от члена Зе-команды – народного депутата Гео Лероса. Реакция президента была незамедлительной. Лероса исключили из фракции «Слуга народа».

Так, на съезде партии «Слуга народа» в понедельник, на котором официально презентовали кандидатов в мэры областных центров Украины, президент Владимир Зеленский в своем выступлении часть депутатов своей команды открыто назвал «микробами».

«Некоторые люди забыли, как они сюда (в парламент — ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена», — заявил Зеленский. В свою очередь, депутат Гео Лерос обратился к президенту уже с трибуны парламента: «Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими «микробами и бактериями» заразили всю страну». Словесная перебранка не прекратилась и в последующие дни. Накануне президент публично назвал своего бывшего соратника «предателем и взяточником». А тот в ответ назвал Зеленского «клоуном и ларечным решалой».

Отметим, отношения Владимира Зеленского и его внештатного советника Гео Лероса испортились после того, как Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак, договаривается о продаже государственных должностей. После публикации видеозапесей против Гео Лероса были возбуждены несколько уголовных дел, а неизвестные сожгли его личный автомобиль.

Рейтинги пошатнулись

Если посмотреть на показатели рейтинга президента Владимира Зеленского, то можно отметить, что они держатся на довольно высоком уровне, по данным различных опросов, колеблясь в районе 40%. Если бы первый тур выборов президента состоялся сегодня, то Зеленский вряд ли получил бы меньше голосов, чем весной прошлого года. Но важно смотреть не только на итоговые показатели опросов, но и на динамику. А динамика для главы государства неутешительна, и свидетельствует о том, что часть его электората, который во втором туре президентских выборов проголосовала за него по принципу «против Порошенко», начинает отсеиваться. Есть и косвенные показатели, которые указывают на это, как, например, рост рейтинга оппозиционных партий, прежде всего Оппозиционная платформа «За жизнь» (ОПЗЖ) и «Европейской солидарности» (ЕС).

Так, если бы досрочные выборы в ВР прошли уже в ближайшую неделю, то в парламент попали бы лишь четыре политические силы и имели бы совсем иной рейтинг нежели год назад. Об этом свидетельствуют недавние результаты опроса Аналитической группы «Социопрогноз». В частности, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать – 26,9% избирателей, ОПЗЖ получила бы 22,1% поддержки избирателей, ЕС — 12,6%, партия «Батькивщина» — 9,6%. А вот партия «Голос» вообще бы не набрала необходимое количество голосов.

«ОПЗЖ осенью выйдет уже «ноздря в ноздрю» с партией «Слуга народа». Можно предположить, что ОПЗЖ наберет и больше голосов перед самыми выборами, буквально за недели», – отмечает военный и политический эксперт Юрий Дудкин. По его словам, рейтинг партии Зеленского тает из-за проблем в экономике Украины, с которыми не может справиться новая власть.

Вызовы для власти

Во-первых, снова накрывающая Украину и не только волна эпидемии коронавируса. «Причём с каждым днем ситуация становится более сложной и даже удручающей. Растет не только количество заболевших, но и смертей от covid-19. Как справиться с этим власть, учитывая то, что полного локдауна или карантина она не сможет ввести просто по экономическим соображениям? Сумеет ли выдержать эту экономическую нагрузку и так достаточно слабая медицинская система страны и вместе с ней политическая система Украины? Эти вопросы остаются открытыми», — сказал «ЭН» эксперт.

Второй вызов заключается в том, что местные выборы с самого начала приобрели скандальный и достаточно жесткий характер противостояния местных элит и центральных властей. «И всё идёт к тому, что это противостояние после завершения выборов вряд ли уменьшиться, купируется или станет менее выраженным. Чем и как закончится местные выборы, учитывая то, что партия «Слуга народа» эти выборы уже на старте проиграла, так как не смогла предложить ни одного внятного и понятного кандидата в мэры, особенно в больших городах, я пока не берусь прогнозировать», — говорит Карасев. По его мнению, единственным более-менее пристойным результатом для правящей верхушки представляется шанс получить фракции в местных советах и право на участие в формировании коалиции правящего большинства.

Третьим вызовом, как отмечает эксперт, остается война на Донбассе, а также ситуация в Беларуси. «Любое нарушение равновесия в Беларуси автоматически будет сказываться и на внутриполитическом равновесии в самой Украине. Таким образом, по совокупности этих, а также ряда других, но не второстепенных факторов и резонов, осенний политический сезон протестирует способность новой власти действовать в крайне неблагоприятных, сложных и жестких условиях. И по результатам 2020 года в Украине, с учётом внутриполитических и внешнеполитических событий и сдвигов, станет приведет ли осенний политический сезон к правительственно-парламентскому кризису. И главный вопрос: есть ли перспектива у нынешней власти и у президента Зеленского провести на своей должности всю каденцию? Поскольку совокупность факторов, которые я отметил, а также нарастающая волна скандалов внутри команды Зеленского, обвинений новой власти в разного рода прегрешениях и даже изменах, которые начинают вбрасываться в медиапространство, актуализируют тему импичмента президента и досрочных выборов не только парламента, но и президента», — заключил Карасев.

Заложник собственного тренда

По его словам, большинство этих людей не имеют никакого авторитета, часть абсолютно никому не известна, часть имеет достаточно одиозный шлейф или выдвигаются по чисто техническим причинам. «Но все эти химические фокусы являются частью непосредственной игры Зеленского и его Офиса. Они полностью взяли на себя ответственность за кандидатов. Они их выбрали и ведут их агитационную кампанию. Сейчас активные поездки Зеленского по регионам направлены именно на это», — заявил он.

По словам Чорновила, Зеленский сделал одну стратегическую ошибку, которая сегодня серьезно играет против него. «Во время инаугурации он инициировал отставку ВР. Формально была попытка заявить, что это было из-за отсутствия коалиции. Но на самом деле это было абсолютно искусственное заявление. На тот момент Рада имела поддержу 12%. Это один из лучших результатов, хотя действительно очень низкий. Но Зеленский запустил тренд, и все поняли, что, когда результат твоей поддержки критически низкий, ты теряешь не только легитимность, но, согласно новому тренду, должен уйти совсем. И для Зеленского вопрос именно такой поддержки сегодня носит очень опасную тенденцию. Для него мудрее было бы полностью дистанцироваться от местных выборов. Но он пошел другим путем. Но результаты будут не в его пользу», — считает политолог. По этой причине сейчас брошены все силы, чтоб каким-то образом спасти ситуацию.

«Абсолютно непонятно каким образом увеличили доходную часть сметы страны, хотя она не имеет ни единой предпосылки для этого. Откуда-то взялись 5-6 млрд. грн. И на эту сумму увеличили прожиточный минимум. В нынешних экономических условиях поднятие минимальной зарплаты – это катастрофа для бизнеса. Но они это сделали, потому что этом можно раскручивать избирательную кампанию. У нас нарастает ситуация с коронавирусом и вместо того, чтоб тратить деньги на соответствующие статьи, деньги оттуда забрали на т.н. «Большое строительство» Зеленского. Хотя «большим» его не назовешь. Это завершение строительства практически готовых объектов, сделанных предшественниками, но, по каким-то причинам, позже замороженных. Но, в отличие от вируса, это зримые вещи. И поэтому играют в такую рискованную игру», — констатировал он.

Битва за столицу

Об участии в мэрской гонке уже заявили ведущий и шоумен Сергей Притула – партия «Голос», экс-народный депутат Борислав Береза, от партии «Свобода» – Андрей Ильенко, Ирина Верещук – от партии «Слуга Народа», Алексей Кучеренко от «Батькивщины». Действующий мэр Виталий Кличко пойдет на выборы столичного градоначальника под флагами партии «Удар».

А вот «ЕС» пятого президента Украины держит интригу. На съезде 31 августа партия заявила о походе на местные выборы. Имена кандидатов в мэры крупных городов обещают озвучить до 15 сентября. До последнего в партии не исключали, что могут выдвинуть нардепа Алексея Гончаренко. Однако появление на улицах столицы билбордов Петра Порошенко с лозунгами «Наша мета – Європейський Київ» многих ввело в заблуждение и подняло шумиху в СМИ – мол, лично Порошенко думает над походом в мэры Киева.

Политолог, основатель Центра «Эйдос» Виктор Таран сказал, что по его информации, в настоящее время переговоры между «ЕС» и «УДАРом» о совместной коалиции в будущем составе Киевсовета продолжаются, но результата пока нет, и появлением билбордов Петр Порошенко намекает Виталию Кличко, что выдвижение Петра Алексеевича по Киеву может полностью изменить электоральное поле, и рейтинг Кличко, который сейчас составляет 40%, может поделиться пополам. И тогда, по словам Виктора Тарана, совсем непонятно, кто выиграет в Киеве. В тоже время сам Кличко стал больше тяготеть к Офису президента. Очевидно, именно поэтому Зе-команда не стала предлагать более сильного кандидата со своей стороны дабы не мешать тому победить в Киеве.

Свою избирательную кампанию в Киеве уже во всю ведет предприниматель и политический деятель Андрей Пальчевский. Он проводит встречи с различными группами избирателей – от предпринимателей до учителей, и пытается привлечь к себе внимание нестандартными ходами (в частности, он заявил, за время кампании поживет в разных районах Киева).

Массированную агитационную кампанию в столице начал и Алексей Кучеренко, кандидат от «Батькивщины», – от активного присутствия на телевидении до раздачи печатных рекламных материалов. В тоже время, у этого кандидата шансы на победу не слишком высоки.«Кучеренко для киевлян не является настолько узнаваемым. Он известен как эксперт для людей, которые регулярно смотрят информационные программы. Этого недостаточно. Сможет ли он восполнить этот пробел – вопрос открытый. Доминировать может другое. Имидж «Батькивщины». Но тут ситуация еще хуже. Партия пошла в пике. И то, что Юлия Тимошенко выключена из кампании из-за болезни на старте избирательной кампании, когда необходимо делать максимальную раскрутку и хорошо представить своего кандидата, играет не в его пользу. При отсутствии серьезного наступательного имиджа партии «Батькивщина» у Кучеренко шансы не очень высокие. Причем напрямую у Кличко он голоса забирать не будет. А будет забирать у тех, кто и так оппозиционный к Кличку. Потому что электорат Тимошенко и электорат ее партии уже оппозиционный к нынешнему мэру. То есть, за Кучеренко не проголосуют те, которые стандартно голосуют за Кличко», — отметил Чорновил.

О решении баллотироваться на пост городского головы Киева объявил на съезде партии «Голос» и шоумэн Сергей Притула. «Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат», — заявил будущий кандидат, оправдывая недолгое пребывание в политике лидера данной политической силы Святослава Вакарчука.

«В моем понимании кандидат с достаточно невысокими шансами. Сможет ли он раскрутить свой рейтинг и создать угрозу Кличко — вопрос открытый. На самом деле, в отличие от Зеленского, который был кумиром в телепространстве для огромного количества людей, Притула для общей массы населения таковым не является. Он присутствует на менее рейтинговых каналах. Его «Варьяты-шоу» было воспринято в определенных украиноязычных средах. Но в Киеве таких фанатов раз-два и обчелся. А просто быть телеведущим в других шоу недостаточно», — говорит Чорновил.

Он убежден, что на выборах в столице нынешний мэр Виталий Кличко является безусловным фаворитом. «Шансы на победу в Киеве очень высоки. Это должен быть очень большой скандал, который бы за эти неполные два месяца смог обвалить его рейтинги. Конечно, почва для этого есть. Есть скандальные истории со строительством, имеется фон общей неудовлетворенности и усталость киевлян. Что-то по примеру как обваливали рейтинги Порошенко «гладковскими», «Оборонпромом» и т.д. Но в Киеве я пока что такого не вижу», — резюмировал политолог.

Выборы как нейтрализатор

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, считает очень показательным тот факт, что нынешние выборы в местные органы власти проходят на волне реформы децентрализации.

«Самоуправление очень окрепло. Особенно в крупных городах. И это одна из причин, почему позиции мэров крупных городов очень основательны и победить их будет крайне сложно. Скорее всего, они останутся на своих постах», — говорит Фесенко. Тем не менее, продолжил он, несмотря на то, что рейтинги Зеленского и его партии стали снижаться, у Зе-команды остаются неплохие шансы провести свои фракции практически во все городские и областные советы Украины.

«Думаю, что в очень многих городах и областях, не во всех, фракция «Слуга народа» будет участвовать в формировании правящих коалиций. Есть слухи, что предварительные переговоры об этом уже ведутся. Кроме того, с очень высокой вероятностью в большинстве областных центрах и областных советах, скорее всего, не будет одного победителя на выборах. Придется почти везде создавать коалиции правящего большинства. Но все, конечно, будет зависеть от результатов выборов. Это будет решающий фактор», — добавил он.

По словам Фесенко, стратегия Зе-команды заключается в том, чтобы провести как можно больше своих депутатов в местные советы и участвовать в коалициях правящего большинства. И если эта стратегия сработает, это в значительной мере снимет напряжение, которое уже сейчас есть в отношениях между центральной и местной властью.

«Помимо конфликта с Россией — это самый серьезный вызов сейчас для страны. Напряжение в отношениях между местным самоуправлением, особенно мерами крупных город и областных центров, и правительством. Думаю, после выборов будет предпринята попытка как-то снять напряжение и наладить конструктивное отношение. Продолжение противостояния и даже его обострение также возможно. Риски протестных акций традиционно очень высоки. Но я пока сдержанно отношусь к прогнозам, что будет новая революция осенью. Такой риск есть, конечно. Особенно, если мы говорим об Украине. Но когда в стране проходят выборы, то в большинстве случаев этот фактор снимает социальное напряжение. Так было в 2009 году накануне президентских выборов. Так произошло в 2014-2015 годах. В 2015 году риск был тоже очень серьезный, но местные выборы сняли это напряжение. Так и сейчас. Как не парадоксально, но именно местные выборы могут снять излишнее социально-политическое напряжение», — заключил политолог.