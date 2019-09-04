Итоги дня: Удар по РФ от ЕС, наказание за янтарь и золотые квартиры

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ЕС принял решение по санкциям, Кабмин уволил Виталия Кличко, а Евросоюз закрыл свои границы для украинских овощей и фруктов, — такими были главные новости сегодня, 4 сентября.

Человек дня — украинский писатель и диссидент Василь Стус. Сегодня, 4 сентября, в Украине день памяти этого поэта, переводчика, литературоведа и правозащитника. Именно в ночь с 3 на 4 сентября он умер в карцере на Урале. Официальная версия смерти этого самобытного уникального поэта – остановка сердца, информируют Экономические Новости.

Сегодня, в Киеве презентовали фильм о Василие Стусе «Запрещенный». Премьеру фильма, за которую пришлось побороться, приурочили к годовщине смерти диссидента. Стуса сыграл актер Дмитрий Ярошенко, который невероятно похож на поэта. Настолько сильно, что это сходство шокировало даже дочку покойного поэта.

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Санкции против России

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал в среду, 4 сентября, решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По информации, которая появилась в информагентстве, теперь должно последовать официальное решение Совета Евросоюза, которое должно быть принято на следующей неделе по письменной процедуре.

Увольнение Кличко

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Кабмин в среду за закрытыми дверьми поддержал увольнения главы КГГА Виталия Кличко. Главной претензией к градоначальнику является то, что тот якобы не может быть эффективным менеджером, так как на него воздействуют группы влияния.Вместе с тем сам Виталий Кличко на своем брифинге заявил: за время его работы бюджет столицы вырос в несколько раз, отремонтированы километры дорог, реализованы инфраструктурные проекты.

Наказание за янтарь

Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ проект закона об уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу. В законопроекте говорится о том, что «незаконная добыча янтаря наказывается штрафом (от 12 до 51 тысяч гривен) или ограничением/лишением свободы на от 1 до 3 лет. А вот за повторное совершение этого же преступления можно будет лишиться свободы до семи лет.

Вместе с тем, президент наложил вето на законопроект о химической кастрации педофилов.

Закрытая граница

Украинская плодоовощная ассоциация сообщила о том, что с начала сентября текущего года импортеры фруктов в странах Европейского союза отказываются покупать яблоки и груши из Украины и других стран, которые не входят в ЕС. Причина — вступление в силу директивы 2019/523, которая предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.Госпродпотребслужба уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров, так как в нашей стране подобных проблем не фиксировалось, но ответа не получила. А вот украинские экспортеры уже принялись решать этот вопрос самостоятельно, дабы ускорить этот процесс.

Уплаченный долг



В пресс-службе центробанка рассказали о том, что Украина уже рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, которая была открыта в 2014 году.Последний платеж, который Украина перевела 3 сентября, составлял 156,4 млн долларов.

Цены на недвижимость растут

К осени цены на квартиры обычно резко возрастают, но этот год шокировал соискателей ростом в двадцать процентов. Стоимость растет буквально каждый день, и уже сейчас нужно отдать за однушку без ремонта и вдали от метро от пяти тысяч.