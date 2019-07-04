В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!

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Апокалиптические пророчества о том, что во время саммита Большой Двадцатки (Great Twenty) в японской Осаке 28-29 июня сего года Украину «сдадут» и/или «сольют» в результате некоей «сделки» между Москвой и Вашингтоном, не оправдались. Более того, во время встречи Трампа и Путина об Украине хоть и говорили, но не слишком много.

Отметим, что только эта встреча и только лидеров США и России могла как-то серьезно повлиять на Украину, поскольку остальным во время саммита G20 до Украины, похоже, вообще особого дела не было. И это в целом есть хорошо! Подогревавшиеся так называемыми порохоботами опасения о том, что «без нас за нас что-то решат», которые все же имели основания, оказались напрасными, поскольку в мире есть проблемы поважнее, чем Украина.

Таковыми более важными, прежде всего, для Трампа и Путина проблемами оказались Иран, Сирия и даже совершенно далекая и мало кому понятная у нас Венесуэла. И только после этого в списке обсуждавшихся вопросов значится Украина, информируют Экономические Новости.

Об этом свидетельствует официальное сообщение Белого Дома.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. Читайте: В Украине нашли ядовитого тарантула — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

Кроме того, есть архиважная тема нового договора об ограничении ядерных вооружений, еще одной стороной которого Вашингтон, кроме себя и Москвы, как это было ранее, видит Китай. А еще есть проблема американо-китайской торговой войны, которая может привести к глобальному экономическому кризису, но по результатам саммита G20 в Осаке была на время приостановлена для переговоров Вашингтона и Пекина.

Наконец, есть проблема Северной Кореи и ее ядерного разоружения. Именно с Ким Чен Ыном Трамп встречался прямо после саммита в Осаке. Трамп радостно назвал эту встречу важной и результативной, но такая характеристика результатов вызывает серьезные сомнения.

Читайте: Шантаж Москвы: Встреча Путина и Трампа под вопросом

Словом, в мире хватает проблем и без Украины, которая, повторим, хоть и обсуждалась, но была отодвинута на задний план. Но все же вопрос Украины поднимался, о чем ниже.

Как Пу и Тра в японской Осаке встречались

Впечатление от встречи Трампа и Путина сложилось двоякое, как говорили на уроках марксизма-ленинизма, «диалектически противоречивое».

С одной стороны, это была первая неплохо подготовленная встреча этих двух персонажей, во время которой они пытались найти общий язык и даже понравиться друг другу, отпуская комплименты.

Впрочем, в комплиментах больше преуспел Трамп. Американское издание «Washington Examiner» в кричащем заголовке сообщило, что Трамп назвал Путина «great guy and terrific person», что можно перевести как «крутой пацан и потрясающая личность». И действительно, Трамп сделал подобное заявление для российского государственного телеканала «Россия 24».

Обращает на себя внимание тот факт, что Трамп, оставаясь в душе коммерсантом, сделал упор на развитие торгово-экономических отношений с Россией, которую он, наряду с Америкой, назвал «великой державой». Этим он явно польстил «московским товарищам», поскольку после развала СССР, который действительно относился к категории великих держав, величие России долго и заслуженно ставилось под сомнение.

С дипломатической точки зрения многие экспромты Трампа по части комплиментов в адрес Москвы и лично Путина вызвали целый ряд вопросов. Но здесь следует помнить две вещи. Во-первых, Трамп – явно выраженный «хозяин своего слова» в том смысле, что сразу после восторженных отзывов о каком-либо лидере или стране он может в твиттере угрожать им страшной карой или атомной войной. Во-вторых, Трамп – не политик и, тем более, не дипломат, а потому его поведение очень часто вообще ни в какие протоколы не вписывается, и американским дипломатам очень часто приходится всячески сглаживать впечатления и последствия его «экзерсисов».

В Москве были более сдержанными и дипломатичными в оценках результатов встречи Путина с Трампом, но также не скрывали своего удовлетворения тем, что «жизнь налаживается», в смысле налаживаются взаимоотношения с Америкой.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что «стороны подтвердили достигнутые ранее договоренности и желание обсуждать широкий спектр вопросов».

«Настрой очень хороший, атмосфера конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности. Мы обозначили подтверждение наших инициатив, которые в этих вопросах были представлены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, будут иметь поручение заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», – заявил Лавров в эфире канала «Россия24».

А помощник российского президента Юрий Ушаков, сказал, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. По словам Ушакова, президент США отреагировал позитивно.

Стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон также с энтузиазмом откликнулся на приглашение Путина посетить празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

Напомним, что в 2015 году мировые лидеры проигнорировали приглашение посетить празднования 70-летия Победы из-за агрессии Москвы в Украине и в знак солидарности с Украиной. Как видим, многое за четыре года поменялось, причем не в нашу пользу…

Кстати, от встречи с Путиным на предыдущем саммите Большой Двадцатки в Бразилии в конце 2018 года Трамп отказался, в том числе из-за пленения наших моряков в Керченском проливе, куда их преступно направил Порошенко. Прошло чуть более полугода, наши моряки все еще находятся в московском плену, где им «шьют» большие сроки за «незаконное пересечение границ» Крыма, напомним, анненксированного у Украины. Но Трамп круто изменил своих взгляды на жизнь, и теперь считает возможным не просто встретиться с Путиным, но и рассыпаться в комплиментах к нему. Таковы они, пресловутые западные «стандарты» и «ценности»…

Впрочем, далеко не все даже в России оценивают встречу Трампа и Путина так уж положительно. Например, российский комментатор-международник Федор Лукьянов полагает, что Трампу и Путину, собственно, США и России, говорить особо не о чем, поскольку отсутствует взаимная повестка дня.

«Нет ясной обрисованной повестки дня. И хотя раз за разом со скрипом и трудом эти встречи организуются, но результата от них нет никакого. Так было и в Гамбурге, так было и в Хельсинки, думаю, так будет и сейчас. И то, что встреча продолжалась 1 час 20 минут, об этом и свидетельствует – не о чем говорить», – заявил Лукьянов в российском издании Forbes.

«Украина Трампа явно не интересует. По Сирии что-то обсуждается, но речь идет об очень конкретных вопросах безопасности в Сирии и Израиле», – аргументирует Лукьянов свое мнение.

Возможно, Лукьянов, являющийся в России далеко не последним интеллектуалом, слишком сгущает краски, поскольку некоторых договоренностей достигнуть удалось. Прежде всего, США и Россия договорились о дальнейшей разработке системы контроля над оружием массового поражения, поскольку и Россия, и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а договор об ограничении стратегических наступательных вооружений находится на грани разрыва. Вашингтон настаивает, чтобы третьей стороной будущего договора стал Китай, Москва с этим согласна, но пока непонятна позиция Пекина.

Как и следовало ожидать, позиции Москвы и Вашингтона по Ирану и «Северному потоку – 2» абсолютно противоположны. Москва не отказывается от поддержки Тегерана, Европа также устраняется от «наезда» Америки на Иран, и в этом вопросе Трамп остается в одиночестве. Точно так же в вопросе газопровода Россию поддерживает старая Европа.

Зато северокорейский диктатор Ким Чен Ын пошел на очередной контакт с Трампом после встречи с Путиным во Владивостоке, и здесь Москва и Вашингтон действуют сообща.

Слухи о том, что Трамп якобы «сдал» Сирию Москве и Турции, пока не подтверждаются. Но Трамп согласился с закупкой Анкарой российских систем ПВО С-400. Кроме того, Трамп пока что отказался от требования устранить немедленно от власти Асада. Другое дело, что американская политическая система не даст Трампу возможность полностью отказаться от присутствия в Сирии, отдав ее Москве.

Украина «за скобками»

Возникает вопрос: некоторое потепление отношений между Вашингтоном и Москвой – это хорошо или плохо для Украины? Однозначного ответа нет, как нет и окончательного понимания того, о чем Трамп и Путин говорили конкретно в отношении Украины.

По ряду сообщений СМИ, на этих переговорах Украина была вынесена за скобки. Действительно, в составе делегации США не были замечены специалисты по Украине.

Во всяком случае, пока не подтвердились апокалиптические предсказания на тему «большой сделки» Москвы и Вашингтона, в результате которой произойдет «слив» Украины в пользу Москвы в обмен на решение в пользу США конфликтов в Иране или Венесуэле, где, как считается, Москва имеет большое влияние.

Прежде всего, трудно себе представить, чтобы иранские аятоллы сдались Америке в результате уговоров Москвы, собственно, любых уговоров. Это даже не фантазия, а просто бред. К тому же Москве очень нужен Тегеран для влияния в ближневосточном регионе, прежде всего в Заливе, являющемся одним из важнейших источников нефти и, соответственно, формирующем цены на нефть в мире, а здесь прямой интерес Москвы.

Не менее сложно с Венесуэлой, которая, как и почти вся Латинская Америка, пропитана антивашингтонскими настроениями по причине многолетней неоколониальной политики США в этом регионе. У нас слишком упрощают ситуацию в этом регионе, где антиамериканизм является modus vivendi, причем без всякой Москвы, которая этим лишь пользуется. И если даже Москва имеет влияние на верхушку венесуэльского режима Николаса Мадуро, то уж никак не на широкие народные массы, настроенные антиамерикански как с покойным Чавесом и Мадуро, так и без них. Все это к тому, что, даже если из Москвы, которая вложила в венесуэльскую нефть, по некоторым оценкам, 17 млрд долларов последует команда сдаться на милость Вашингтону, то из этого ничего не получится из-за настроя широких масс.

Дебатировавшаяся в СМИ американо-российская сделка в формате: «Москва уходит из Венесуэлы, а Вашингтон отдает Украину Москве», также является не более чем истеричной фантазией. Для США ослабление влияния в Украине будет поражением, равно как для России – уход из Венесуэлы. Политические системы Америки и России просто не дадут возможность Трампу и Путину совершить такой обмен.

Более того, представляется, что чем меньше мировые гегемоны озабочены Украиной, тем лучше для Украины. Исторические прецеденты, подтверждающие правильность этой мысли, имеются. Ведь в Украине уже пять лет идет война, конца ей не видно, равно как не видно подвижек в заключении мира хоть на каких-нибудь условиях.

Нечто подобное было в 1990-х годах в бывшей югославской республике Боснии и Герцеговине. Тогда американцы и лично Билл Клинтон на военной базе в Дейтоне чуть ли не насильно усадили за стол переговоров тогдашнего президента Сербии Слободана Милошевича, президента .орватии Франьо Туджмана и лидера боснийских мусульман Алию Изетбеговича. Американцы провели границы размежевания и буквально принудили указанную троицу с ними согласиться, подписав Дейтонские соглашения. Так возникла конфедерация Боснии и Герцеговины, существующая по сей день под протекторатом и при военном участии западных государств. И хотя мир там кое-как восторжествовал, налицо полнейшая утрата страной независимости и суверенитета, фактически марионеточный характер современной Боснии и Герцеговины.

Очень не хотелось бы такой судьбы для Украины, а потому мы сами должны найти способы и пути урегулирования конфликта хотя бы на Донбассе, поскольку Крым – это отдельный вопрос. Посему чем меньше мировые гегемоны озабочены Украиной, тем, на самом деле, лучше. Если Украину перестают вспоминать по поводу и без оного, это в реальности может быть очень даже неплохо.