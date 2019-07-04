Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий

Главная » Политика » Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий

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Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий, «Слуга народа» теряет позиции перед выборами, а консул рассказал о том, как выросло количество украинцев в Польше, — такими были главные новости сегодня, 4 июля.

Человек дня — чемпионка Европейских игр Анна Соловей, которая оказалась в эпицентре громкого скандала. Всё началось с того, что президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко в социальных сетях оскорбил чемпионку и даже пригрозил ей. Сегодня, 4 июля, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов встретился с победительницей Европейских игр и заявил о поддержке отставки президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко. Кроме того, сегодня Анна обратилась к своим коллегам, которые не оказали ей поддержку в скандальной ситуации, информируют Экономические Новости.

Выборы-2019: свежий рейтинг

Опрос, проведенный Социологической группой «Рейтинг» на протяжении 29 июня — 3 июля, показал, что в лидерах остаюстя все те партии, но количество голосов несколько изменилось. Так, рейтиг «Слуги народа» действующего президента Украины несколько просел. «Слугу народа» готовы поддержать 42,3%, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 13,4%, партия «Европейская Солидарность» (8,3%), партия «Голос» (7,2%) и «Батькивщина» (7,2%).

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Пережеребьевка партий

Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий. Председатель Ценральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания в четверг считает, что это сделано для того, чтобы сорвать грядущие выборы в Украине.

Контрабанда стоп

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Налоговая и таможенная служба Великобритании совместно со Службой безопасности Украины разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны Европейского союза.

Путин и Папа Римский обсудили Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Папа Римский Франциск сегодня, 4 июля, обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и поговорили об Украине. Встреча продлилась более 50 минут в библиотеке Апостольского дворца.

В Риме украинская диаспора «тепло» встретила российского президента. Около пятидесяти представителей диаспоры выкрикивали лозунги: «Putin go home», «Путин, руки прочь от Украины!».

Затонувшая подлодка

1 июля затонула подводная лодка «Лошарик» РФ , о чём Министерство обороны страны сообщило 2 июля. Официальные данные удивляют людей, которым трудно поверить в том, что разведывательная подложка была полна капитанов. Причиной взрыва называют взрыв газа. Официальнае потери — 14 сгоревших моряков. Назначение этой подлодки, вокруг которой есть множество секретов, долгое время было полной тайной, но несколько лет назад в Пентагоне заявили о том, что «Лошарик» — это диверсионный аппарат для установки различных устройств. Они предназначены для разрушения различной подводной инфраструктуры, таких как кабелей связи. В случае глобального конфликта АС-12 может серьёзно подорвать работу интернета и уничтожить магистральные кабели связи между материками. В связи с множеством конспирологических теорий можно пока что сказать одно очень точно — всей правды люди не смогут узнать никогда.

Наши в Польше

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса рассказала о том, что за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч и до 1,5 млн.Официальная статистика гласит о том, что управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодняшний день гражданам Украины выдано 196 тыс разрешений на жительство. Кроме того, сегодня стало известно, что именно украинцы тратят больше всего денег в Польше. Так, в среднем один человек в соседней европейской стране оставляет двести долларов. Покупают все: бытовую химию, одежду, продукты и напитки.

Погода в Украине: будьте готовы

Жителей юга Украине предупредили об ухудшении погоды. На юге страны уже сегодня ожидаются грозы и шквалы 15–20 м/с, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. А вот народный синоптик сообщила о том, что скоро в страну придет антициклон Winnie, который принесет украинцам сухую погоду, но местами возможны осадки.