Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом

Главная » Политика » Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом

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Президент Украины Владимир Зеленский начал важные встречи за границей, подозреваемые в убийстве пятилетнего мальчика полицейские отличились выходкой, а американский президент отличился новым луком, — такими были главные новости сегодня, 4 мая.

Человек дня — украинский теннисист Владислав Манафов, который выиграл первый матч основной сетки на челленджере в Казахстане. Во втором раунде основной сетки Манафов встретится с португальцем Гонсало Оливейрой, информируют Экономические Новости.

Встречи Зеленского

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Итак, новый президент Украины Владимир Зеленский начал свои визиты и важнейшие встречи с мировыми лидерами и важными партнерами нашей страны. Во вторник, 4 июня, в Брюсселе у него состоялся первый зарубежный визит, в рамках которого он встретился с президентом Еврокомиссии Жана-Клодом Юнкером. Зеленский подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса нашего государства и выразил благодарность за помощь Европейского союза в сдерживании агрессора.

Также, у Юнкера спросили, скучает ли он по бывшему президенту Петру Порошенко, на что он сказал, что у него теперь новый друг:

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Украина и НАТО

Также, сегодня на совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Российской Федерацией и выполнению Минских договоренностей.

Убийство ребенка полицейскими

Подозреваемые в убийстве ребенка под Киевом полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Кроме того, в деле начали фигурировать еще два персонажа, один из них — ребенок. Якобы отец дал ему оружие, и именно тот произвел роковой выстрел, унесший жизнь маленького мальчика.

Также, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова и выразили им свои соболезнования.

А вот многие украинцы требуют самого жесткого наказания для виновных в происшествии и требуют отставки Арсена Аваков.

Убийство Гандзюк: признание вины

Все обвиняемые, а это пять человек, признали вину в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и согласились на сделку со следствием.Сообщается о том, подозреваемый в организации нападения на активистку Сергей Торбин по заказу лиц, которых не называют, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении. Эксперты предупреждают о том, что исполнителям убийства дадут по 7-8 лет тюрьмы, и они смогут оказаться на свободе через четыре года по УДО. Это отнюдь не то, чего требуют активисты. Главная опасность в том, что заказчиков могут так и не назвать.

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