Роман Безсмертный: Вопрос возвращения Крыма может быть решен только через крымских татар

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Кандидат в президенты Украины, который представлял официальный Киев в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины в эксклюзивном интервью изданию «Экономические новости» рассказал о своем видении решения конфликта на Донбассе и реальных механизмах возвращения Крыма в состав нашего государства, а также о своих убеждениях что, помимо стремления стать членом НАТО, Украина обязана инициировать создание Балто-Черноморского военно-политического союза в качестве защитного щита от российской агрессии. Об этом и многом другом читайте в материале издания.

Роман Бессмертный — украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Нардеп II, III, IV и V созывов. Преподаватель и почетный профессор КНУКіМ. Постоянный представитель Президента Кучмы в ВРУ (1997-2002). Вице-премьер-министр Украины по вопросам административно-территориальной реформы в 2005 году. Председатель совета партии «Народный Союз — Наша Украина» (2005-2006), председатель исполкома партии (2006-2007), руководитель фракции «Наша Украина» в ВРУ (май — декабрь 2006). Заместитель Главы Секретариата Президента Украины (2007-2008). Посол Украины в Беларуси (с февраля 2010 — июнь 2011г.). Представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.

Как Вы оцениваете список кандидатов в президенты Украины? Вас не пугает такое количество конкурентов?

Это количество свидетельствует о кризисе украинской политики и ее непрофессионализме. По сути, мы начинаем с нуля. Находимся в фазе количественного отбора, а не качественного. Это начальная селекция, некий процесс первичного накопления украинского политикума.

Что побудило лично Вас выдвигаться в президенты?

Хочу вернуть в политику профессионализм. Ненавижу ложь, популизм и глупость. Я знаю, что делать, есть план действий, изложенный в Манифесте «Про майбутнє». Имею знания, опыт и политическую волю. Готов принимать решения и нести за них ответственность. Если надо, это будут жесткие решения. А просто сидеть и наблюдать, как дальше разваливается страна, я не имею права.

Были сложности при регистрации в ЦИК? Нужно ли сделать более жесткими требования к кандидатам с тем, чтобы отсеять откровенных «фриков» и далеких от политики кандидатов?

Сложностей не было. Но требования надо делать жестче. Во-первых, поднимать залог до 5 млн. гривен. Во-вторых, предусматривать санкции за прямой или скрытый подкуп избирателей, вплоть до снятия с избирательного процесса. То, что сейчас происходит, является нарушением принципа равенства и прав человека. Такие вещи, как злоупотребление бюджетными средствами ради подкупа голосов, переходят все границы. Законодательство должно быть гораздо жестче как по процедуре регистрации, так и к контролю за ходом избирательной кампании.

Программы кандидатов в президенты часто очень похожи. В чем Ваша уникальность?

Моя программа не о том, сколько лампочек нужно вкрутить в подъезде или на сколько поднять прожиточный минимум. Откройте Конституцию, почитайте о полномочиях президента. Где там хоть слово, например, о коммунальных тарифах? Это как президент должен этим заниматься? А программы кандидатов изобилуют такими обещаниями. Я не отношусь к тем, кто сладко лжет. Все, что могу, — это лишь тяжело работать ради того, чтобы создать условия, при которых может увеличиться покупательная способность украинцев.

Эти вопросы решатся, когда будут созданы эффективные институты государства, действующие в интересах человека. Готов это делать и пишу об этом в своей программе.

Кроме того, это единственная программа, которая отражает идеологию неоконсерватизма. Об этой идеологию могу говорить сутками. Но если коротко, то это уважение, содействие и помощь людям труда, которые зарабатывают своим умом и силами. Они не ждут подачек от государства. Им только нужно дать свободу для работы. От этого выиграет и само государство. Кто сейчас об этом говорит? Все остальные программы носят или социалистический, или социал-либеральный, или социал-демократический характер.

Ваша позиция по тарифной политике государства и сотрудничества с МВФ?

С Международным валютным фондом нужно работать. Точка.

Невозможно говорить о тарифной политике в стране, которая не имеет рынка, конкуренции, начиная от транзита, транспортировки, реализации, предоставления коммунальных услуг и т.д. Все это превращается просто в политику и демагогию, где цифры и тарифы просто берутся с неба.

На сегодняшний день у нас отдельно существует потребитель и тот, кто предоставляет услуги и формирует тариф. Причина в том, что эта среда неконкурентная, монопольная, здесь не может быть сформирована цена из соотношения спрос-предложение.

Нужно создать конкурирующую среду, то есть рынок. Для этого надо, чтобы Антимонопольный комитет наконец-то начал выполнять свои обязанности и разрушил все монопольные звенья во всех составляющих тарифной политики. Мы можем жаловаться на то, что цены на хлеб, бензин высокие или низкие, но в этих сферах существует хоть какая-то конкуренция. То, что происходит в системе коммунальных услуг — это монополия, на которой паразитируют государственные чиновники.

Что Вы предлагаете по решению конфликта на Донбассе и возврату Крыма? Насколько реально решить этот вопрос в будущем?

Мы с группой единомышленников разработали глубинный план безопасной реинтеграции оккупированных территорий. Это целостная программа решения проблемы войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Таким образом, правовая база, начиная от концепции, заканчивая законопроектами и даже подзаконными актами, уже существует. Как новоизбранный Президент я готов сразу использовать эти серьезные наработки.

Ставку надо делать на инициативную агрессивную дипломатию и боеспособную армию. Украина должна продолжать работу ради введения миротворческой миссии на Донбасс. Она должна быть комбинированной и только под эгидой ООН.

Нужна новая модель безопасности в отношениях между Киевом и Москвой, в том числе, ради освобождения военнопленных. Не надо бояться начинать прямой диалог с Кремлем. Сначала на техническом уровне уполномоченных лиц, если главы государств не могут общаться друг с другом. Поиск путей завершения войны дипломатическим путем в коем случае не означает сдачу интересов Украины.

Параллельно нам надо наладить диалог с мирным населением, которое остается жить по ту сторону линии разграничения. Должна быть принята программа по отселению всех желающих с территории оккупированного Донбасса и Крыма. Также необходима программа оздоровления детей с оккупированных территорий здесь, на мирной земле. Украина — это их Родина, потеря целого поколения будет очень дорого стоить нам в будущем.

Единственным субъектом в диалоге являются территориальные общины, их представители, избранные на общем собрании граждан села, поселка или города. Никакие ОРДЛО не могут участвовать в этом диалоге. С теми, кто убивал, пытал, брал в руки оружие, помогал оккупантам надо вести себя исключительно как с уголовными преступниками, согласно законам Украины.

Вопрос возвращения Крыма может быть решен только через крымских татар, поэтому в Конституции Украины нужно закрепить Крымскотатарскую автономию. Кроме того, на территории материковой Украины уже давно должны быть сформированы институты крымской власти всех уровней. Начиная от представительных органов крымскотатарского народа до парламентских учреждений, исполнительной и местной власти — все это должно работать. Территориально крымская власть «в экзиле» может находиться в Херсоне, Николаеве или Запорожье.

Как Вы оцениваете перспективы Украины относительно членства в НАТО?

Украина станет членом НАТО. Но настало то время, когда нашей стране надо смотреть на ситуацию шире. Я настаиваю на том, что Украина должна инициировать создание Балто-Черноморского военно-политического союза в качестве защитного щита от российской агрессии. Такой союз не противоречит пребыванию страны в НАТО, а наоборот — только усиливает защиту от врага. К сожалению, Североатлантический Альянс не способен оперативно защитить своих членов из Центральной и Восточной Европы от мгновенного нападения. Такая неготовность только провоцирует агрессора. На евразийском континенте разрушены базовые вопросы безопасности подходы: разрушены принципы Хельсинкского акта 1975 г., не работает ни Будапештский меморандум, ни заключенные ранее двусторонние соглашения между странами.

Очевидно, что именно Украина является тем государством, должна инициировать создание нового оборонного блока. Во-первых, мы, как никто, понимаем угрозу со стороны России. Во-вторых, наше государство на собственном примере получило опыт объединения всех возможных сил в борьбе с агрессором.

Достаточно ли осуществляется мероприятий в сфере борьбы с коррупцией в нашей стране? Почему созданые антикоррупционные органы все еще тормозят в своем развитии?

Сколько новых органов не создавай — хоть десять НАБУ и двадцать НАЗК — в нынешних условиях оно все равно не поедет. Знаете почему? Потому что нет правильного институционального фундамента. Я недаром все время повторяю тезис о необходимости перезапуска государства заново. На меня смотрят, не понимая этого слова. Но речь идет о тех вещах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Надо правильно выстроить институты власти и чтобы каждый из них выполнял свои функции. На примере борьбы с коррупцией обратите внимание, какие органы прописаны в Конституции Украины. Это Антимонопольный комитет и Фонд госимущества. Выполняют они свои конституционные полномочия? Нет. Потому что у них по семь «нянек», а их руководители должны слушаться и президента, и руководителя правительства, и депутатов …

Новые антикоррупционные органы направлены на наказание коррупционеров. Но, к сожалению, в Украине не устраняются причины коррупции, сама почва для ее возникновения. Бездействующие Фонд госимущества и Антимонопольный комитет не могут решиться на это. Пока эти структуры будут в таком бесправном состоянии, у НАБУ, НАЗК, САП, Антикоррупционного суда будет столько работы, что они с ней просто физически справиться не смогут.

Как Вы оцениваете справедливость распределения времени для агитации в медиапространстве? Соблюдаются правила игры?

В Украине нарушались, нарушаются и будут нарушаться принципы равного доступа к СМИ, реализация права на рекламу и т.д. Свобода слова живет «на коротком поводке».

У нас нет прозрачного рынка рекламы, конкурентной среды, поэтому есть избранные кандидаты, которые паразитируют на соответствующих каналах соответствующих олигархов. Есть и такие, которые используют властные полномочия, чтобы «попасть в телевизор».

Медиа — это монопольные системы, которые продолжают действовать как собственность участников олигархического клуба. Можно только пожалеть журналистов и менеджеров этого процесса, им некуда деться, поэтому и принимают дикие правила игры в этом сегменте.

Можно ли сломать эту систему? Достаточно года, чтобы возник рынок рекламы, а телеканалы начали работать в соответствии с информационной политикой, определяемой основополагающими документами и законами государства. Тогда можно реализовать и равный доступ кандидатов к СМИ.

Есть ли у Вас реальные примеры нечестной борьбы по отношению к вам со стороны оппонентов?

Политика — это политика, в ней надо быть готовым ко всему.

Так или иначе, лидеры предвыборной гонки уже известны и, очевидно, что Ваши ставки на эти президентские выборы несколько иные. На какие личные достижения Вы возлагаете надежду и как планируете распорядиться результатом в дальнейшем?

Я впервые в жизни участвую в президентских выборах. Готов достойно сдать этот экзамен, как и все последующие вместе с своей командой. Нами руководят не наши личные интересы, а идеи государства и построения Великой Украины.

Кого бы Вы поддержали во втором туре, если Вам не удастся набрать достаточное количество голосов избирателей?

На сегодня совершенно непонятно, кто станет лидером, кто выйдет во второй тур выборов. Придет время — будет ответ.

Планируете объединяться с другими политическими силами на парламентских выборах?

Я бы очень хотел видеть в процессе ведения парламентской избирательной кампании те политические силы, которые исповедуют идеалы неоконсерватизма. Если такие будут — добро пожаловать. К сожалению, наша партия «Рух +380», которая сейчас проходит процесс регистрации в Министерстве юстиции, вынуждена конкурировать или с социалистами, или с социал-демократами, или в крайнем случае с социал-либералами. Но это, как правило, левые или левоцентристские течения. Есть политические силы, которые исповедуют национально-демократические ультралевые идеи, но я никогда таких взглядов ни придерживался. Поймите, что мы живем в стране, где давно все настолько разделено и разворовано, что уже ничего делить. Нет уже ресурсов для выполнения популистских обещаний. Нам надо думать о том, как поднять реальный сектор экономики, как поддержать людей дела. Поэтому «РУХ +380» выступает за поддержку человека труда, среднего класса. Именно с этими идеями мы пойдем и на парламентские выборы.