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Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны «Северного потока» и две победы Украины

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В Украине выбрали нового премьера, в Киев едут две миссии ВОЗ, а в «Нафтогазе» рассказали о войне с «Северным потоком-2», — такими были главные новости сегодня, 4 марта.

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны Северного потока и две победы Украины

Человек дняДенис Шмыгаль, которого сегодня, 4 марта, выбрали новым премьером вместо Алексей Гончарука. «За» это назначение проголосовал 291 нардеп (242 – это голоса «слуг народа»), «против» – 59, «воздержались» – 46 избранников. Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове, с 2000-х занимался бизнесом, поднимаясь по карьерной лестнице от менеджера до генерального директора. В 2018 году стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС. Шмыгаля трудно назвать «профаном» в экономике, но эксперты сомневаются, хватит ли ему опыта для кресла главы правительства, информируют Экономические Новости.

Перемены в правительстве

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны «Северного потока» и две победы Украины

Новый состав КМУ сегодня, 4 марта, подержали 277 нардепов ВРУ. В правительстве нового премьера Шмыгаля на своих должностях остались министры Аваков, Федоров, Криклий и Малюська. Кроме того, новыми министрами Украины назначены:

Читайте: Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев

министр Кабинета министров Олег Немчинов (вместо Дмитрия Дубилета);
министр по делам ветеранов Сергей Бессараб (вместо Оксаны Коляды);
министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (вместо Владимира Бородянского);
министр здравоохранения Илья Емец (вместо Зоряны Скалецкой);
министр социальной политики Марина Лазебная (вместо Юлии Соколовской);
министр финансов Игорь Уманский (вместо Оксаны Маркаровой);
министр развития общин и территорий Алексей Чернышев (вместо Дениса Шмыгаля);
вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (вместо Оксаны Коляды).

Оппозиция негодует из-за того, что не понимает, что собой представляет новое правительство и каким курсом намерены повести нашу страну.

«Похороны» Северного потока-2

Читайте: Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете рассказал о том, что сегодня ведутся переговоры о том, как окончательно «похоронить» путинский газопровод «Северный поток-2». По его словам, санкционная политика США в отношении Nord Stream 2 — важнейший шаг в поддержку энергетической безопасности Украины.

Коронавирус COVID-19

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны «Северного потока» и две победы Украины

Коронавирус продолжает расширять географию и распускать «лапы» на новые страны. Так, о первых случаях выявления вируса заявили в Лихтенштейне, Чили, Аргентине, Украине, Гибралтаре. Среди прочих новостей о вирусе: ученые заявили о мутации коронавируса, разбив его на два подтипа – типа S и L. Кроме того, в Китае зафиксирован первый случай энцефалита из-за коронавируса.

Самая горячая точка Донбасса

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны «Северного потока» и две победы Украины

В пресс-центре операции Объединенных сил рассказали о том, что наиболее напряженной обстановка в феврале была в районе населенного пункта Орехово. Также, в прошлом месяце боевики выстрелили больше полторы тысячи боеприпасов по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Птица в ЕС

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны «Северного потока» и две победы Украины

В Европе наконец-то снят запрет на импорт и транзит территорией Европейского союза украинской продукции птицеводства. Посол Николай Точицкий отметил, что сегодня Украины одержала две победы в аграрном и санитарном и фитосанитарном секторах.

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Автор: Инна Погрибная
04.03.2020 21:11:56
Посещений: 43
Инна Погрибная

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