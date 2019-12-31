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Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости

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Мир встречает Новый год, правительство подбило итоги уходящего года, а в The Economist озвучили «идеальный план» Путина в Украине, — такими были главные новости сегодня, 31 декабря.

Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости

«Идеальный план» Путина в Украине, информируют Экономические Новости.

Редактор The Economist Аркадий Островский высказал в статье для спецпроекта «Мир в 2020»
Президент России Владимир Путин может пойти на формальное урегулирование ситуации на Донбассе для нормализации отношений с Европой и отмены санкций. Автор написал так: «Идеальный вариант согласно плану Путина – предоставление Украиной «особого статуса» Донбассу. Тогда местные выборы узаконят там пророссийских кандидатов. Донбасс будет де-юре контролироваться Киевом и де-факто Москвой».

Главная задача правительства

Глава КМУ считает первостепенной задачей на следующий год строительство дорог и назвал количество запланированных километров. В 2020 году планируют построить четыре тысячи километров дорог, хотя, отметил премьер страны, можно сделать и больше. Кроме того, Гончарук назвал этот год подготовительным, а вот в 2020 году должны происходить настоящие перемены.

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Зеленский поздравил Путина

Сегодня, 31 декабря, Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого коллеги обменялись поздравлениями и обсудили последние достижения. Президенты поздравили друг друга с праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое произошло 29 декабря. Также, стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Новый год 2020: мир встречает праздник

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Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости

В мире уже начали встречать Новый 2020-й год. Так, первым он наступил в Республике Кирибати. раньше всего на планете наступает новый календарный день, где раньше всего на нашей планете наступает новый календарный день. Далее Новый год продолжил шагать по планете и добрался до Новой Зеландии. Последними встретят праздник американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить, когда в украинской столице часы покажут 13:00 1 января.

Добрые новости 2019 года

Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости

Прошлый год выдался очень непростым, но всё же в нём было очень много хорошего. Мир стал куда экологичнее: молодые перуанские предприниматели изготавливают биоразлагаемую одноразовую посуду и контейнеры из листьев банановой пальмы, в Финляндии появился ресторан, которые превращает отходы в деликатесы. Мир стали чуть ближе к гендерному равенству: трансгендерность больше не считают психическим расстройством. По крайней мере, так решила Всемирная организация здравоохранения. Мир стал куда толерантнее к женщинам: они больше не боятся говорить о наболевшем и о том, что имеет значение.

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
31.12.2019 21:00:33
Посещений: 45

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