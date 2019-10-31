РусУкр

Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь

Главная » Политика » Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь
 
Печать Отправить на почту

 

 

«Слуга народа» приняла закон о незаконном обогащении, Венгрия неожиданно пошла на уступки, а в этом ноябре на территории Украины будут аномальные температурные качели, — такими были главные новости Украины и мира сегодня, 31 октября.

Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь

Человек дня — народный депутат Украины (группа «За будущее») Ярослав Дубневич. В этот день монобольшинство в Раде поддержало представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь

Новый закон

Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь
Народные депутаты в четверг, 31 октября, во втором чтении и в целом приняли президентский законопроект под номером 1031, которым вводится уголовное наказание за незаконное обогащение. Наказание может быть самым разным. В частности, если факт незаконного обогащения будет доказан, это грозит виновному лишением воли на срок от пяти до десяти лет с запретом работать на определенных должностях до трех лет.

Читайте: Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

Газовые дела

Также, Верховная Рада приняла закон о анбандлинге «Нафтогаза» — отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.

Неожиданное решение Венгрии

Читайте: Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев

Сегодня, 31 октября, комиссия Украина — НАТО, обнародовала совместное заявление. Перед этим Венгрия наложила на него вето, но в самую последнюю минуту изменила свое решение. В совместном заявлении Украина и Альянс потребовали от Российской Федерации завершить войну на Донбассе, вернуть оккупированные земли, а также аннексированный крымский полуостров. Венгрия накладывала вето на документ, так как требовала внести в текст требования к Украине, касающиеся закона об образовании.

Польская автокефальная церковь не признала ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины. Отметим, что самой большой христианской конфессией в Польше является католическая церковь, которую возглавляет римский папа.

Погода в Украине: возвращается аномальное тепло

Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь

В начале следующего месяца в Украине еще будет наблюдаться аномально теплая погода, хоть и не столь жаркая как в середине октября. Вместе с тем, синоптики сообщают о том, что в последний осенний месяц во всей регионах ожидаются сильные температурные качели: то сильный холод, но неожиданное тепло. К слову, сегодня, в последний день октября, в столице выпал первый снег.

Автор: Оксана Ельченко
31.10.2019 21:02:19
Посещений: 252

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, "желтый режим" в зоне ООС и защита Черного моря
 Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев
Итоги дня: Старт большой приватизации, отмена главного налога и выход украинцев из тени
 Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со "слугами"

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Костюмы на Хэллоуин которые заслуживают приз

Все фото »

 