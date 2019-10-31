Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь

Главная » Политика » Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь

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«Слуга народа» приняла закон о незаконном обогащении, Венгрия неожиданно пошла на уступки, а в этом ноябре на территории Украины будут аномальные температурные качели, — такими были главные новости Украины и мира сегодня, 31 октября.

Человек дня — народный депутат Украины (группа «За будущее») Ярослав Дубневич. В этот день монобольшинство в Раде поддержало представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа, информируют Экономические Новости.

Новый закон



Народные депутаты в четверг, 31 октября, во втором чтении и в целом приняли президентский законопроект под номером 1031, которым вводится уголовное наказание за незаконное обогащение. Наказание может быть самым разным. В частности, если факт незаконного обогащения будет доказан, это грозит виновному лишением воли на срок от пяти до десяти лет с запретом работать на определенных должностях до трех лет.

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Газовые дела

Также, Верховная Рада приняла закон о анбандлинге «Нафтогаза» — отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.

Неожиданное решение Венгрии

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Сегодня, 31 октября, комиссия Украина — НАТО, обнародовала совместное заявление. Перед этим Венгрия наложила на него вето, но в самую последнюю минуту изменила свое решение. В совместном заявлении Украина и Альянс потребовали от Российской Федерации завершить войну на Донбассе, вернуть оккупированные земли, а также аннексированный крымский полуостров. Венгрия накладывала вето на документ, так как требовала внести в текст требования к Украине, касающиеся закона об образовании.

Польская автокефальная церковь не признала ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины. Отметим, что самой большой христианской конфессией в Польше является католическая церковь, которую возглавляет римский папа.

Погода в Украине: возвращается аномальное тепло

В начале следующего месяца в Украине еще будет наблюдаться аномально теплая погода, хоть и не столь жаркая как в середине октября. Вместе с тем, синоптики сообщают о том, что в последний осенний месяц во всей регионах ожидаются сильные температурные качели: то сильный холод, но неожиданное тепло. К слову, сегодня, в последний день октября, в столице выпал первый снег.