Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

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В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось бессрочное перемирие, - такими были главные новости июля в Украине и мире.

Июль-2020 был весьма волнительным для Украины и мира: выборы, протесты, громкие назначения и, конечно же, новая реальность в условиях карантина. В мире по состоянию на 31 июля зафиксировано 17 476 105 случаев инфицирования коронавирусом, при 676 759 летальных исходах и 10 939 473 случаях выздоровления. Люди с надеждой вычитывают новости в ожидании эффективного лечения или успешных испытаний вакцины, а правительства с тревогой готовятся ко второй волне. В ВОЗ заявили о том, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не ранее первой половины 2021 года. В свою очередь, миллиардер Билл Гейтс заявил, что благодаря противовирусным препаратам, используемым для лечения Covid-19, смертность от «короны» может существенно снизиться к концу года и общество сможет вернуться к привычной жизни, информируют Экономические Новости.

Громкая тишина на Донбассе

С 27 июля в зоне боевых действий на Донбассе началось бессрочное перемирие, договоренность о котором была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы. По словам украинских военных, уже в 0:20 ночи на понедельник, спустя двадцать минут после начала «полного и всеобъемлющего перемирия», позиции ВСУ были обстреляны из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В штабе ООС уверяют, что если во время обстрела будет угроза здоровью и жизни военнослужащих, или же будет угроза захвата территории, то Вооруженные силы готовы дать адекватный ответ. В ОБСЕ 30 июля поделилось своими подсчетами, сообщив, что после начала всеобъемлющего прекращения огня его нарушили 127 раз. К счастью, за время заключения перемирия, ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения, но факт того, что полной тишины на линии фронта не наступило, заставил многих отнестись к ситуации с дополнительным скепсисом.

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В плену у страха

Летнее полукарантинное спокойствие украинцев было нагло нарушено террористическим всплеском. 21 июля в эпицентре внимания оказался «луцкий террорист», который взял в заложники пассажиров маршрутки. Казалось бы, Украина уже который год живет в реалиях войны с соседним государством, но захват заложников средь мирного города стал настоящим шоком и откровением. Террорист-антисистемщик «Максим Плохой» с оружием и взрывчаткой продержал заложников в автобусе почти двенадцать часов. Требования захватчика также обескуражили общество. Он не хотел «миллионов-вертолетов», а хотел чтобы первые лица государства публично в интернете признали, что являются настоящими террористами. В результате все заложники оказались на свободе, а Максим Кривошу (настоящее имя террориста) вручили подозрение по четырем статьям УК Украины.

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«Новые лица» у руля

После неожиданного ухода Якова Смолия, который огорошил и украинцев, и внешних партнёров, Верховная Рада Украины в турборежиме назначила Кирилла Шевченко новым главой НБУ. Шевченко пообещал, что Нацбанк будет оставаться последовательным и продолжать выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и государственными органами-партнерами. Он также рассчитывает на то, что Нацбанк уже через пять лет может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.

Ещё одной важной новостью стало то, что вместо Леонида Кучмы украинской делегацией в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет руководить ещё один «бывший» — Леонид Кравчук. Политик, умеющий ходить между капелек, пообещал, что сделает все возможное для достижения мира на Донбассе.

Кроме того, в последние дни украинцы вспомнили ещё одно не совсем «новое лицо»: Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала назначение трижды бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. Сама Венедиктова пояснила это назначение тем, что «самое ценное, что есть у человека» — это его опыт».

Нельзя не упомянуть и ещё одно важное назначение, которое вызвало бурю эмоций у украинцев. На сей раз — речь идёт о сенсации в мире футбола. Так, в июле главным тренером «Динамо» стал экс-наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу, а уже 30 июля он провел первую тренировку в качестве главного тренера «бело-синих».

Дальний Восток волнуется раз

Интересные процессы наблюдаются сейчас и в России: там началась самая масштабная вспышка недовольства в Российской Федерации за всю постсоветскую историю. Зародилась «болячка» Путина в Хабаровском крае, где люди выступили в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, и распространилась на другие регионы. С начала июля люди, вышедшие на улицы, хотели открытого судебного процесса над Фургалом, но со временем здесь начали скандировать «Путин вор», «Путина в отставку», «Россия, просыпайся», «20 лет доверия нет»… С каждым разом на улицы выходит всё больше и больше людей.

Аншлюс Беларуси откладывается?

Второй летний месяц пролетел ещё и под знаком Беларуси. Именно к этом стране было приковано внимание очень многих. Попытки «Саши 3%» любыми методами удержать власть, охота на оппозиционеров, протесты белорусов, которые, казалось бы, ничего не ценят выше стабильности… Конечно же, не обошлось здесь и без следа кремлевской звезды. Так, многие эксперты убеждены в том, что Москва очень хотела бы использовать выборы, дабы подготовить аншлюс Беларуси, но ситуация несколько изменилась. Александр Лукашенко публично хочет «отбояриться» от путинский «крыши» и выступить в роли борца за независимости своей страны. Тем не менее, ни ситуация с задержанными боевиками, ни аресты и кропотливая работа белорусских пропагандистов, ни попытки запугать или умаслить население уже не могут остановить людей.

На улицы начали выходить даже те, кто ранее совершенно не интересовался политикой. Градус недовольства в обществе достиг предела и сегодня есть все предпосылки полагать, что произойдет нечто фантастическое: Беларусь получит нового президента.

Небесные «гости»

Этот июль стал особенным ещё и из-за неба, манящего нас множество лет. Пару месяцев тому в NASA заметили в небе космический объект, который приближается к нашей планете с очень далекого расстояния.Речь идет о комете NEOWISE, очень редком госте, который сблизился с нашей Землей на минимальное расстояние за 6800 лет. Кроме того, летний метеорный поток Персеиды начинает свою активность: наблюдать за ним мы начала уже 17 июля.