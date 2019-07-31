Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны

Главная » Политика » Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны

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Гривна пробила психологическую отметку, назван самый дешевый фрукт в Украине, а у Зеленского рассказали о планах по отмене маратория на продажу земле и продаже государственных банков, — такими были главные новости сегодня, 31 июля.

Человек дня — украинская активиста Екатерина Гандзюк. Ровно год назад, 31 июля 2018-го года, в Херсоне на неё было совершено нападение. Возле собственного дома советницу мэра города облили кислотой, в результате чего она получила тяжелые ожоги. После нескольких месяцев лечения 4 ноября активистка умерла в больнице в Киеве, информируют Экономические Новости.

Сегодня на стене Херсонского горсовета появился мурал — надпись «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны», а активисты напоминают о том, что никогда не забудут и не простят смерть активистки.

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Планы команды Зе

Заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает необходимым приватизировать в первую очередь государственные банки. По его словам, это поспособствует будет способствовать приходу на рынок страны крупнейших зарубежных кредитных организаций. Кроме того, у Зеленского заявили о том, что вскоре должна запуститься земельная реформа, которая давно является одним из самых болезненных вопросов для нашей страны.

Очередям бой

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №558/2019 «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». Кроме того, он поручил до 1 января 2020 года перевести в электронную форму и существенно упростить получение документов, связанных с рождением ребенка. Проектом еМалыш предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов в органы государственной власти с 11 до нуля, а количества требуемых документов — с 37 до одного.

Арест танкера: реакция России

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил о том, что оспаривать решение суда об аресте российского танкера NEYMA должен его собственник, так как судно находится в частном владении. По его словам, надо выяснить, кому принадлежит танкер, задержанный 25 июля Украиной.

Укрепление гривны

Наличный курс доллара в последний день июля упал ниже психологической отметки в 25 гривен. Эксперты уже заговорили об опасности такой ситуации, а украинцы, ранее сетовавшие на высокий доллар, начали паниковать уже из-за этого падения.

Олег Винник отмечает день рождения

Любимец украинских женщин и главный сердцеед украинской сцены в этот день отмечает день рождения. В эту среду известный поп-певец празднует свой 46 День рождения. Винник родился в украинском селе Вербовка Черкасской области, а карьеру сделал в Германии. В Украину певец вернулся в 2011 голу и практически зразу стал звездой, обожаемой украинками.