РусУкр

Итоги дня: Прыжок «зеленого», «чистка» в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Главная » Политика » Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
 
Печать Отправить на почту

 

 

Зеленский утвердил новый состав СНБО, в обменниках резко подскочил курс доллара, а в Украину приехала сменщица посла США, — такими были главные новости сегодня, 31 мая.
Итоги дня: Прыжок зеленого, чистка в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Человек дня — Кристина Квин, сменщица посла США, которая сегодня прибыла в Украину. Кристина родилась в Калифорнии, с 2013 по 2019 год работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве Соединенных Штатов в Париже, информируют Экономические Новости.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Итоги дня: Прыжок «зеленого», «чистка» в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Новый состав СНБО

Читайте: Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма

Итоги дня: Прыжок «зеленого», «чистка» в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Глава государства Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Указом из состава Совета национальной безопасности и обороны выходит Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець. Также, новый президент уволил генерала армии Петра Цигикала с военной службы и освободил от должности председателя Государственной пограничной службы.

Кроме того, в пятницу Зеленский провел СНБО по угольной отрасли. Проблематика энергетики была обсуждена в формате совещания, а спустя две недели будут приняты решения. Глава государства отметил, что на протяжении 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%.

Читайте: Итоги дня: Военная рука помощи от США, звездная Рада и шаурма Зеленского

Порошенко — глава новой партии

Итоги дня: Прыжок «зеленого», «чистка» в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» (переименованная партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность»). Это решение было принято единогласно на съезде партии в столице сегодня, 31 мая. В этом съезде приняли участие Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Геннадий Москаль и многие другие.

Рост доллара

Итоги дня: Прыжок «зеленого», «чистка» в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Курс наличного доллара в обменниках банков украинской столицы превысил 27 гривен. За несколько дней «зеленый» вырост в цене почти на 50 копеек. Вместе с тем, средний курс покупки европейской валютывырос на 16 копеек до 29,5868 UAH/EUR, курс продажи повысился почти на 17 копеек до 30,1249 UAH/EUR.

Погода в Украине

Итоги дня: Прыжок «зеленого», «чистка» в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Первые выходные этого лета немного удивят украинцев, так как 1-2 июня, в стране будут атмосферные прыжки и колебание температур. В Карпатах температура опустится до семи тепла в то время, как на востоке страны градусник прогреется сразу до 35.

Автор: Инна Погрибная
31.05.2019 21:00:18
Посещений: 342
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
 Итоги дня: Военная рука помощи от США, звездная Рада и шаурма Зеленского
Итоги дня: LIFT Зеленского, камбэк Саакашвили и "противоядие" от агрессии РФ в воде
 Итоги дня: Друзья Украины в Европарламенте, шанс на свободу моряков и закалка "Нептуна"
Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и "ответка" Привата
 Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену
Итоги дня: Дата перевыборов, мощный удар по "Северному потоку" и "Терминатор" на страже мира в Украине
Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Первый день щенков собак на службе

Все фото »

 