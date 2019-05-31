Итоги дня: Прыжок «зеленого», «чистка» в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Главная » Политика » Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Закрыть Отправить

Зеленский утвердил новый состав СНБО, в обменниках резко подскочил курс доллара, а в Украину приехала сменщица посла США, — такими были главные новости сегодня, 31 мая.

Человек дня — Кристина Квин, сменщица посла США, которая сегодня прибыла в Украину. Кристина родилась в Калифорнии, с 2013 по 2019 год работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве Соединенных Штатов в Париже, информируют Экономические Новости.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Новый состав СНБО

Читайте: Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма

Глава государства Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Указом из состава Совета национальной безопасности и обороны выходит Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець. Также, новый президент уволил генерала армии Петра Цигикала с военной службы и освободил от должности председателя Государственной пограничной службы.

Кроме того, в пятницу Зеленский провел СНБО по угольной отрасли. Проблематика энергетики была обсуждена в формате совещания, а спустя две недели будут приняты решения. Глава государства отметил, что на протяжении 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%.

Читайте: Итоги дня: Военная рука помощи от США, звездная Рада и шаурма Зеленского

Порошенко — глава новой партии

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» (переименованная партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность»). Это решение было принято единогласно на съезде партии в столице сегодня, 31 мая. В этом съезде приняли участие Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Геннадий Москаль и многие другие.

Рост доллара

Курс наличного доллара в обменниках банков украинской столицы превысил 27 гривен. За несколько дней «зеленый» вырост в цене почти на 50 копеек. Вместе с тем, средний курс покупки европейской валютывырос на 16 копеек до 29,5868 UAH/EUR, курс продажи повысился почти на 17 копеек до 30,1249 UAH/EUR.

Погода в Украине

Первые выходные этого лета немного удивят украинцев, так как 1-2 июня, в стране будут атмосферные прыжки и колебание температур. В Карпатах температура опустится до семи тепла в то время, как на востоке страны градусник прогреется сразу до 35.