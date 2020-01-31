Итоги января: Сбежавшая принцесса, китайский монстр и огненный ад в Австралии

Главная » Политика » Итоги января: Сбежавшая принцесса, китайский монстр и огненный ад в Австралии Итоги января: Сбежавшая принцесса, китайский монстр и огненный ад в Австралии

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Пожары в Австралии, обострение ситуации на Ближнем Востоке и смертельный коронавирус, который с косой проходится по разным странам нашей планеты, — январь високосного года удивил человечество многими ситуациями.

Раз в четыре года человечество входит в високосный год, когда в году наступает 366 дней. Говорят, это очень непростое время, период катаклизмов и прочих неудач. Казалось бы, суеверия суевериями, но 2020 год начался как самый остросюжетный сериал, от которого невозможно оторвать взгляд даже на секунду: в любой момент может произойти что-то невероятное, информируют Экономические Новости.

Пожары в Австралии

В столице Австралии, в городе Канберре, объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных пожаров. Также, в стране держится очень высокая температура воздуха, на которую влияют затяжные пожары. Прогнозируется, что на этих выходных температура поднимется до 46 градусов! Мощные лесные пожары в Австралии начались ещё с сентября прошлого года. Выгорело уже восемь миллионов гектаров. Во многих населенных пунктах отсутствует энергоснабжение. Необузданное пламя могло отнять жизни около 1,25 млрд животных, некоторые виды и вовсе могли вымереть.

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Китайский вирусный дракон

Коронавирус, который распространяется с китайского Уханя, во всем мире поразил уже десять тысяч человек. С начала распространения нового вируса зафиксировано 213 смертей. И это только официальные показатели, так как в разных источниках называют цифры, которые вгоняют в панику. Врачи рассказали о том, что симптомы коронавируса могут появиться раннее всего через два дня после заражения, позднее всего — через две недели. То есть больной может 14 дней быть заражен, но даже не догадываться о болезни.

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Обостение на Ближнем Востоке



В начале года у людей были все причины заговорить о Третьей мировой войне. В ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада — в нем, в частности, американцы ликвидировали иранского генерала Сулеймани. После этого Иран пообещал «жестоко отомстить», а американцы призвали своих граждан покинуть Ирак. Ситуация накалилась до предела, но зачем — обе стороны резко убавили градус!

Катастрофа в Иране

Ситуация в Иране стала большой раной на сердце Украины. 8 января там разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане семи разных стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). В Иране официально признали, что ошибочно сбили самолет, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. Украинская сторона заявила о том, что не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств катастрофы.

Меган Марк покидает престол

После отказа бывших герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл от королевского звания в английском языке языуке появился новый глагол — to Meghan Markle.