Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального

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Соединенные Штаты получили нового президента, который уже активно начал выполнять свои обязанности, развитые страны прививаются от коронавируса, а в Украине приняли ряд важных решений, - такими были главные новости января 2021.

В эту новогоднюю ночь, скорее всего, не было ни одного человека, который бы в полночь не пожелал столь долгожданного покоя! Невероятно «трешовый» 2020 год в очередной раз доказал, что отсутствие новостей — это поистине хорошие новости. Но, увы, как говорится — думал так, а вышло эдак… Уже в самом начале года мир поразили новости из Соединенных Штатов. 6 января толпа протестующих, поддерживающих попытки Дональда Трампа отменить результат президентских выборов, решила взять Капитолий США, информируют Экономические Новости.

Прорвавшись через службу безопасности, американцы (и не только!) нанесли ущерб и на несколько часов заняли части столь важного для страны здания. Это событие назвали «самым тёмным днем в истории страны», а также — «подарком Путину». В результате ФБР открыло 160 дел, а три участника мятежа могут на протяжении двадцати лет перечитывать старые твиты Трампа. А нет — не смогут: экс-президента заблокировали в социальных сетях.

Несмотря на попытки Дональда удержать место в Белом доме, всё же в январе Штаты официально получили нового президента. Эти перемены были максимально желанны для Украины, так как Джо Байден очень давно имеет дело с нашей страной.

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Первый шаги…

Байден у руля — это исторический шанс для Украины и Европы. Он вполне может вдохнуть новую жизнь в уставший регион и поможет странам сплотиться вокруг важных вопросов. В Украине отметили, что уже чувствуется возросший интерес Вашингтона к Украине и что новая администрация уже держит руку на пульсе. В целом же, среди приоритетов нового главы Белого дома — защита климата, отмена «усиления борьбы с иммигрантами» и сотрудничество с ВОЗ.

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…и звонки Байдена

Новый президент совершил ряд телефонных звонков. Например, с Владимиром Путиным. В Белом доме говорят о том, что в этом разговоре Байден совершенно «не сдерживался», в частности комментируя ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. Конечно же, поговорили и об Украине: в Вашингтоне напомнили о решительной поддержке суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии. Кроме того, Байден поговорил с Ангелой Меркель, которой повторил, что российский газопровод «Северный поток – 2» неблагоприятен для Европы.

Мир на кончике иглы

В 2021 году наша планета продолжает борьбу с пандемией COVID-19. С начала распространения SARS-CoV-2 инфекцию выявили более чем у 102 миллионов людей. Более 2,2 млн жителей планеты скончались в результате заражения, выздоровели более 74 млн пациентов. Сейчас нет сомнений, что 2021 год станет периодом глобальной вакцинации и развитые страны уже побеждают в этой войне. Например, в Израиле треть населения страны получили прививки, около 1,7 млн израильтян вакцинированы дважды. Но все хорошие вести омрачает тот факт, что вакцинация показала мощнейший разлом между богатыми и бедными странами. В ВОЗ и других организациях забили тревогу: там призывают богатые страны отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату. Международные эксперты огорчили украинцев тем фактом, что наша страна получит доступ к массовой вакцинации не ранее 2023 года, вместе с самыми бедными африканскими странами. Украинские власти спрогнозировали, что к концу 2022 года бесплатно вакцинируют не менее 50% населения, а группы риска получат прививку уже в этом феврале.

Арест Навального и Тик-ток революция в России

На протяжении января украинцы, желая того или нет, были свидетелями событий, которые сотрясали Россию. Возвращение оппозиционера Алексея Навального и его последующий театральный арест, а далее — протесты населения. Вот только выступления эти оказались своеобразными и с весьма «зелёным» локомотивом. Задержание Навального больше всего задело российскую молодёжь, которая начала массово менять портреты своего несменного президента. Это страшно задело власти, так как все это выглядело, как звонкая пощечина от детей. Все это показало, что в России началось качественное, фундаментальное, тектоническое изменение в общественных настроениях и поколение, которое не видело у власти ничего, кроме одного ботоксного лица, как и в Беларуси, решило показать «фе» забетонированной реальности. Пускай даже и перед камерой и в дань великому Тик-току.

Катализатором протестов без сомнений послужил фильм Навального о дворце Путина, который посмотрело рекордное количество людей. Получается, что подрывать легитимность хозяина Кремля Навальный выехал на Youtube-броневике. Именно потому социальные сети, да и вообще весь интернет, стал главным врагом нынешней власти, глиняные ноги которой начали безумно дрожать.

Закон на страже украинского языка

В нашей стране уже год как вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, украинский язык — обязательный для органов государственной власти и общественных сфер. С 16 января украинский язык стал обязательным в сфере обслуживания. И вот эксперты уже сегодня констатируют: несмотря на дискуссии, украинский язык становится все более распространенным в различных сферах. Теперь остаётся надеятся на то, что хоть где-то в нашей стране будет наблюдаться последовательность и логика, вместо постоянной турбулентности, хаоса и бесконечных политических манипуляций.

Бюро экономической безопасности…

В Украине произошло ещё одно важное событие. Так, отныне Служба безопасности Украины не будет заниматься экономическими преступлениями, то есть – кошмарить бизнес. Дискуссии о появление БЭБ велись уже очень давно, так как это позволит устранить силовые подразделения от контроля над бизнесом и давления на экономическую активность и бизнес. Это даст экономике Украины дополнительный толчок к развитию и росту. Теперь остаётся надеятся на то, что мы получили возможность прорыва для нашей страны, а не очередной карательный орган.

… и народовластие

Также, в этом месяце наши избранники во втором чтении и в целом приняли законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Это также давно обсуждаемый вопрос, который вызывает огромное количество споров и опасений. Опыт многих других стран подсказывает, что такой законопроект вполне может превратиться в самого настоящего Троянского коня, который попросту поможет получить всевластие, заменив любой законодательный орган «сладким» референдумом, который дарит временное ощущение власти населению. Готовы ли украинцы к этому? Ещё один вопрос, который пока что останется риторическим. Tempus consilium dabet.

Сюрреализм пропагандистов на Донбассе

Помпезнейший, но невероятно бессмысленный форум “Русский Донбасс”, на который, как на бал Сатаны, слетелись роспропагандисты, удивил своей сюрреалистичностью, начиная от идеи и заканчивая главными действующими лицами. В частности, некое недоумение вызывает то, что этнический армянин, родившийся в Москве, Тигран Кеосаян громко обозвал Донбасс своей родиной. Ещё одна, коренная «донбассянка», Маргарита Симоньян попросила «Россию-матушку забрать Донбасс домой». В МИД Украины предположили, что скрепы «русского мира» на оккупированных территориях не так уж непоколебимы и пообещали, что российский пропагандист Тигран Кеосаян, который пригрозил захватом Киева, присоединится к Симоньян и Бабаян в «черном списке» невъездных «мыжебратьев».

«Привет» из будущего

На фоне подобного мракобесия, кинопободно и просто фантастически выглядят новости технологий, которые показали, что будущее, которое ранее выглядело плодами фантазии талантливых футурологов-фантастов, оказалось уже здесь. Например, на Тайване почти достроили удивительный эко-небоскреб в виде нити ДНК, который будет поглощать углекислый газ. А в Канаде компания Horizon Aircraft удивила концептом летающего автомобиля Cavorite X5 с вертикальным взлетом, который может перевести пять пассажиров на расстояние до пяти тысяч километров. Ну а на самой масштабной выставке технологических стартапов CES представили чудеса, способные на несколько порядков усовершенствовать качество жизни уже сегодня. Например, — колыбель, которая анализирует паттерны сна, вибратор, измеряющий и анализирующий оргазмы, рюкзак с солнечной батареей или робот-питомец с искусственными «гормонами».