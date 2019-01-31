Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Главная » Политика » Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

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Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на развод, — такими были главные новости сегодня, — 31 января.

Резолюция ЕП, информируют Экономические Новости.

В четверг, 31 января, стало известно о том, что Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо «легитимным временным» главой страны. Крометого, евродепутаты проголосовали за резолюцию с призывом к странам Европейского союза признать легитимность Гуайдо.

Отметим, российский политолог Лилия Шевцова считает, что ситуация с Венесуэлой стала настоящим тестом для Москвы и Вашингтона. По её мнению, Венесуэла стала тестом не только на готовность Кремля к новой фазе конфронтации с американцами, но и на готовность США к новым шагам по сдерживанию РФ.

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Выборы-2019

Итоги социологического исследования, проведенного центром «Социс», КМИС и Центром Разумкова показали, что сейчас лидерами предвыборных симпатий украинцев являются Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко. Также, по результатам опроса, за политика Юлию Тимошенко готовы поддержать 15,7 процентов респондентов.

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Лидер по экспорту

По итогам прошлого года IT-индустрия в нашей стране заняла второе место по объему экспорта, продав за рубеж продукции на 4,5 млрд долларов. Годом ранее объем экспорта IT-индустрии составил 3,6 миллиардов долларов или 3,4% ВВП страны.

Развод Ани Лорак

Известная артистка Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти десять лет и имеет дочку Софию. Так, сегодня, 31 января, Шевченковский районный суд Киева на заседании официально расторг брак Лорак и Налчаджиоглу.

Хорошие новости

Ученые в Мексике не могут нарадоваться: популяция бабочек-мигрантов увеличилась почти в два раза. Красавцы-монархи каждый год преодолевают тысячи километров из Канады и севера США в теплую Мексику и в этом году их стало сразу в два с половиной раза больше!