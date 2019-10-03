Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Президент Владимир Зеленский предложил новый состав ЦИК, Рада проголосовала за законопроект о столице, а в Украину уже торопиться прохладная и влажная осенняя погода, — такими были главные новости сегодня, 3 сентября.
Человек дня — бывший замглавы СНБО Алексей Данилов, который стал новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Указ об этом появился на сайте главы государства сегодня, 3 октября. У Алексея Данилова очень богатое прошлое. Так, а 90-х он занимал кресло мэра Луганска, в 2004 году возглавлял штаб Виктора Ющенко, далее — был губернатором и избрался в Верховную Раду от БЮТ, информируют Экономические Новости.
Отмена «зрады»
Сегодня ближе к вечеру президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинскому народу. Там он заявил, что «зрада» отменяется и попытался объяснить, что же значит пресловутая «формула Штайнмайера»:
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Сценарии выборов
Офис президента Украины Владимира Зеленского на этом этапе рассматривает два сценария проведения выборов на территории ОРДЛО. Они могут состоятся либо вместе с очередными местными выборами по всей территории страны в октябре 2020 года, либо же это будут внеочередные выборы весной-летом.
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Протесты аграриев
Сегодня под стенами Верховной Рады Украины собралось большое количество аграриев, которые протестовали против открытия рынка земли в стране. Их связывает опасения, что земли, несмотря на обещания, всё же будут проданы иностранцам и требуют гарантий. Протестующие вышли с плакатам, на которых написаны лозунги «Нет продаже земли», «Не продавай родину», «Нет продаже земли иностранцам».
Закон о столице
Сегодня, 3 октября, нардепы, в соответствии с утвержденной повесткой, приняли проект закона № 2143−3 «О столице Украины — городе-герое Киеве». В городе предлагается восстановить районные советы как представительские органы жителей районов Киева. Согласно законопроекту, должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) предлагается разделить.
Доллар и евро дорожают
С самого начала этой недели валюта больше не радует украинцев. В частности, сегодня с утра американский доллар прибавил в цене 47 копеек, евро – 55 копеек.
Правила приличия в Раде
Новая Верховная Рада — моложе и либеральнее своих предшественников, без лишних комплексов и предрассудков. Порой — даже слишком… Именно потому спикер ВРУ Дмитрий Разумков решил напомнить депутатам, что Рада — это не место для еды, курения или… удовлетворения других физиологических потребностей:
Заблокированные деньги и коррупция
Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что заблокировал военную помощь для Украины из-за сильнейшей коррупции. Он остро заявил о том, что в Украине «одна из самых ужасных коррупций во всем мире». Также, он ненавидит то, что Америка часто является единственной страной, которая раздаёт другим деньги и призвал Евросоюз больше помогать Киеву.
Погода в Украине: идет похолодание
Надеемся, сегодня вы успели насладиться тёплой погодой, так как уже завтра в Украине сильно похолодает. По информации синоптиков, в ближайшие сутки холодный и влажный воздух охватит большинство регионов страны, дневная температура снизится. Только на востоке и юго-востоке сохранится теплая погода, а вот в столице завтра температура ночью опустится до 8°, днём прогреется в пределах 11-13.