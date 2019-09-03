Итоги дня: Исторический день в Раде, Конституционная революция и судьба боевика, которого желает Путин

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить народу вносить законопроекты, с нардепов сняли неприкасаемость, а нидерландские следователи хотят допросить боевика Цемаха, — такими были главные новости сегодня, 3 сентября.

Человек дня — певец Михаил Шуфутинский, чья песня сегодня, 3 сентября, не звучала разве что из чайников и утюгов. Стоит отметить, что автор песни Игорь Николаев признался в том, за датой 3 сентября ничего не стоит, «просто строчка идеально легла на мелодию Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Также, несколько дней тому сам певец Михаил Шуфутинский опубликовал в своей Instagram видео, в котором напомнил о приближении 3 сентября и подчеркнул, что не хочет быть в этот день «совсем один», информируют Экономические Новости.

Историческое решение

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Сегодня, 3 сентября, ВРУ поддержала во втором чтении законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности. Голос «за» отдали 373 народных депутата. Изначально проект закона был внесен бывшим президентом Украины Петром Порошенко и его решили не менять, дабы опять не затягивать процесс отмены неприкосновенности. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

300 дупататов

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Верховная рада во вторник, 3 сентября, направила в Конституционный суд Украины проект закона под номером 1017 авторства главы государства Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до трехсот народных депутатов.

Инициатива Зеленского

Верховная Рада Украины направила законопроект о законодательной инициативе народа для получения заключения в Конституционный суд. «За» на пленарном заседании сегодня проголосовали 338 народных депутатов. Целью законопроекта является обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в стране путем расширения перечня её субъектов.

Судьба Цемаха

Суд продлил арест экс-начальнику «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимиру Цемаху, которого считают свидетелем по делу крушения MH17 на Донбассе и за которого, как полагается, торгуется российский президент. Тем не менее, комментировать возможный обмен боевика Цемаха в процедуре обмена удерживамыми лицами с Россией его адвокат Роман Гонтарев категорически отказался.

Следователи из Нидерландов, которые занимаются сбитым пассажирским лайнером Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, выразили желание поговорить с Владимиром Цемахом. Новость о том, что его могут обменять на украинских политзаключенных, взбудоражила следователей, потому они активизировались.

Секреты роста экономики

Премьер Украины Алексей Гончарук рассказал о том, как намерен добиться роста экономики в Украны. Два драйвера, по мнению главы правительства — это прямые иностранные инвестиции и величение продуктивности труда. Именно с их помощью он намерен добиться роста экономики на 40 процентов за пять лет.

Погода в Украине: будет прохладно

В ближайшие сутки погоду в северо-западных областях страны будет определять более прохладный воздух, а вот Левобережью повезло больше: оно останется во власти более теплой воздушной массы.Температура ночью в западных, северных и на крайнем востоке опустится до десяти градусов тепла, на остальной территории — от 16 до 20 градусов; днем 19−24°, на Левобережье Украины — от 25 до 30 градусов.