Николай Давыдюк: Мечта Путина — въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Главная » Политика » Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Закрыть Отправить

Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет полномасштабную войну против Украины до конца 2020 года, почему Козак не хочет больше видеть Ермака за столом переговоров, как поведет себя Зеленский при срыве перемирия, какие перспективы у закона об особом статус Донбасса, нужны ли Украине миротворцы на Донбассе, и какой сценарий готовит Путин для Беларуси, об этом и многом другом мы поговорили с политическим экспертом Николаем Давыдюком.

Леонид Макарович вместо Леонида Даниловича. Зачем, по Вашему мнению, 86-летнего Кравчука Президент Зеленский взял в «минский формат»?, информируют Экономические Новости.

По моему мнению, Леонид Кучма выглядел сильнее чем Кравчук. И не только с точки зрения возраста. Но и как переговорщик, который последовательно отстаивает проукраинские позиции.

Мне не известно, почему Зеленский предложил возглавить Минский формат Кравчуку. Возможно, он сознательно ослабляет нашу переговорную группу. А может, благодаря кадровым изменениям, Зеленский пытается несколько оживить данный формат.

Мне кажется, что первая версия выглядит более логичной. Но, тем не менее, у Кравчука — определенное реноме и политический статус. Поэтому есть надежда, что он не сможет переступить через оппозицию, через национальные интересы и суверенитет Украины, и в этой переговорной группе будет отстаивать интересы государства. Надеюсь, что характерная черта Кравчука — и вашим, и нашим — здесь не будет доминировать. Мы знаем, что Кравчук известен своими хитростями. И если он будет и дальше «играть», возглавляя Трехстороннее контактную группу, то это может очень плохо закончиться для Украины.

Читайте: Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины

Леонид Кравчук уже озвучил первый компромисс по Донбассу. Он предложил создать свободную экономическую зону на Донбассе. Кроме того он считает, что должен быть создан специальный Фонд восстановления Донбасса. И в этот фонд должны войти США, Великобритания и другие страны, с которыми мы подписали Будапештский меморандум, сдав ядерное оружие, что стоило нам около 300 млрд долларов. Как Вы считаете, справедлива такая постановка вопроса и насколько она реалистична в нынешних геополитических реалиях?

Предложение правильное, но первым и крупнейшим донором этого Фонда должна быть Россия, которая, собственно, и уничтожила всю инфраструктуру и пять лет планомерно «вымывала» экономику Донбасса. В целом, Леонид Кравчук — это хорошее напоминание о Будапештский меморандуме. О том, что он вообще существовал. Кравчук один из тех, кто «слил» главные козыри Украины, а сейчас, спустя 30 лет, пытается апеллировать к участникам этого процесса. Безусловно, это не была история успеха Леонида Кравчука и теперь не совсем понятно, как с той неудачной истории он хочет сделать историю успеха. Для меня это загадка.

В общем, риторика правильная и она нужна. Россия должна платить репарации, и западный мир, который хочет снять санкции и вернуться на российские рынки, тоже может присоединиться к восстановлению разрушенного региона.

Читайте: Фрегат оккупационного флота РФ в Крыму обстрелял побережье

Если говорить о мире после Второй мировой войны, действительно, план Маршалла помог реанимировать и оживить экономики, которые были уничтожены в ходе войны. Например, Италия продемонстрировала беспрецедентный рост экономики, который стал возможен в результате финансирования, которое было предоставлено в послевоенный период.

Поэтому, если идея Кравчука будет реализована, а не останется только на словах, то это очень хорошая вещь. Но есть подозрение, что все эти тезисы были анонсированы Кравчуком для замыливания глаз и только для того, чтобы имплементировать себя в статусе переговорщика.

Как Вы оцениваете перспективы нового перемирия на Донбассе. Например, в первый день «тишины» ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня. При этом Хомчак говорит, что обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется?

Что касается перемирия, мне кажется, что Кремль политически использует данный кейс только для того, чтобы сблизиться с украинскими политиками и параллельно навязывать им свои интересы. Как мы помним, ни одно перемирие не продолжалось долго. Все они готовились, как правило, несколько месяцев, происходили десятки встреч, а в результате перемирие длилось не более одного дня. Однажды перемирие держалось дольше одного дня, но это скорее исключение из правил.

Следует отметить, что украинская армия дисциплинированна и действительно придерживается взятого политиками слова. Боевики и российские офицеры, которые присутствуют по ту сторону оккупированного Донбасса, свое слово не держат. А Путин использует эти сближения, консультации и переговоры, в своих целях как инструмент влияния на нашу внутренне-политическую ситуацию. В дальнейшем перемирие его не интересует, поскольку он оккупант. Он пришел на нашу землю убивать. Его задача — не поиск перемирия.

Вообще, это все имитация и миф, что Россия переговорщик, который сидит по ту сторону и ждет от нас определенных шагов, чтобы мы с ними начали цивилизованно разговаривать. Это довольно смешно выглядит. На мой взгляд, Украине не нужно ждать с моря погоды, когда в России будет хорошее настроение, и, возможно, они решат вывести войска из Донбасса. Россия только тогда захочет это сделать, когда мы за свой счет заплатим им ту цену, которая будет им нужна.

Наша стратегия должна заключаться в другом, создавать международную коалицию и использовать международно-политическую конъюнктуру таким образом, чтобы заставить Путина уйти с этой территории, или сделать оккупацию нашей территории настолько дорогой, чтобы он сам вывел свои войска. Вот это, на мой взгляд, хорошая стратегия.

Приведу пример Финляндии в прошлом веке. Это аналогичная история. Ведь для Сталина было слишком дорого и невыгодно оккупировать Финляндию и он ее просто оставил. Да, безусловно, они влияли на политику этой страны, но Финляндия не была оккупирована. Они вывели свои войска и это сработало. К большому сожалению, мы не учим уроки истории и уже несколько лет играем в игры навязанные Москвой.

Вам не кажется, что Москва пошла на очередное перемирие для банального отвлечения внимания и уже этой осенью Россия начнет новый этап агрессии против Украины. На ваш взгляд, насколько велика вероятность, что Путин действительно решится на полномасштабную войну против Украины до конца 2020 года?

Мне кажется, что Кремль сейчас больше занят Белоруссией, выборами и дестабилизацией ситуации там, чем Украиной. Путину важно, чтобы Лукашенко сам пришел сдаваться и присоединяться к имперскому проекту, о котором он так мечтает.

Кроме того, Кремлю хотелось бы снять санкции, чтобы поднять экономический уровень страны, ведь последние 6-7 лет Путин занимался тем, что влиял на политические процессы и выборы в Германии, Украине, Мексике, в Штатах и ​​многих других странах и сильно запустил ситуацию внутри страны. Действительно, протесты в Хабаровске — это не случайное и спонтанное явление. Это серьезный предупредительный звоночек для Кремля.

Кроме того, мы еще не видели Кавказа и того, как он может протестовать. Не следует забывать и о ситуации с рейтингами Путина, которые скатились с 73% до 30%. А это существенный показатель кризиса, который приближается. Путин хочет откупиться за счет экономики, ведь без снятия санкций они не смогут обеспечить экономический рост. А ключ к снятию санкций — это Крым и Донбасс. Поэтому они сейчас пытаются за счет Донбасса оставить за собой Крым, снять санкции и начать работать на свою экономику. Именно поэтому Кремль в последнее время так форсировал события. Путин понимает, что ставка, которую они делают в Штатах, может как выиграть так и проиграть. Сейчас для него шанс, еще до выборов в США, снять санкции. Поэтому нам так активно навязывали быстрые выборы на Донбассе, обмены и т.д.

Кстати, обратите внимание, что мы сами «забивали голы» в свои ворота, отдавая российских офицеров в рамках обмена пленными, теперь оставшись без козырей на руках. Мы слышали бравады, что мы возвращаем своих людей, но Россия просто на улицах в Донецке набирала случайных прохожих с украинскими паспортами. Так, философия нашей страны такова, что мы за каждого гражданина боремся, но зачем было отдавать российских офицеров? Вот в чем вопрос и кто за это будет отвечать? Ведь мы отпускали военных преступников, а сейчас сидим как в сказке бабушка у разбитого корыта, без достаточной доказательной базы.

Как поведет себя Зеленский при срыве перемирия и поднимет ли это перемирие стремительно падающий рейтинг Зеленского?

В случае срыва перемирия будут говорить о далеко идущих целях. О том, что достигнем мира через год. Будут говорить о новых целях в нормандской формате, будапештском формате, в минском формате. Будут говорить и хлопать в ладоши, что мы молодцы и не сдали страну. Аналогично вел себя и Порошенко. Сначала он искал мир, потом понял, что с этими людьми о мире договориться трудно, и нужно говорить с ними грубой силой. Грубая сила — это как раз таки партнерство с другими странами, которые сильнее нас, и которые смогут обеспечить нам поддержку.

Безусловно, Россия это тот соперник, который превосходит нас по численности армии и экономической мощи , примерно где-то 1 к 16-ти. Понятно, что один на один войну нам не выиграть и мы можем противостоять, заручившись поддержкой других государств. Например, Израиль один против арабского мира устоять не сможет. Но заручившись поддержкой США и Европейских стран он становится в разы сильнее и только при таких условиях может противостоять врагу.

Россия не рассматривает более Ермака как человека, с которым Кремль хотел бы вести переговоры. То есть, перестанет существовать связь Ермак-Козак, благодаря которой в прошлом году было решено немало проблем: освобождение моряков и Сенцова, масштабные обмены пленными, встреча в Париже, договоренности по газу, по которым «Газпром» выплатил Украины 3 млрд долларов долга. Говорят, что все эти действия были, так сказать, авансом со стороны России в отношении Украины в обмен на какие-то дальнейшие шаги, которые обещал Ермак. По вашему мнению, что именно мог обещать Ермак? В чем смысл этого демарша? На что он нацелен? Возможно, это такая форма политического давления, призванная заставить Украину провести выборы в ОРДЛО?

Не исключаю возможность, что Россия пытается таким образом шантажировать Украину. Сам тезис о том, что Россия выходит из переговоров, выглядит очень смешно. Ведь Россия и есть агрессор в данном конфликте. Кроме того, это письмо ни к чему не обязывает. Вообще переговоры Ермака и Козака велись за закрытыми дверями. Мы вообще не имеем никакой информации, что там на самом деле происходило. И сейчас этими редкими письмами, практически через год работы, мы пытаемся понять какие-то детали закулисья.

Зеленский вел эти переговоры сознательно закрыто. Я вообще не думаю, что переговоры ведутся на уровне Ермака и Козака. Они ведутся на уровне Зеленского и Кремля, как собирательного образа, так как не всегда переговоры велись непосредственно с Путиным, поскольку в последнее время Путин даже не хочет коммуницировать с украинской стороной. Кроме того, Украина попадает в игры между башнями Кремля: Сурковым, Козаком, Затулиным, Кадыровым и другими.

Уверен, что Украина не является сейчас для России флагманским проектом, который несет историю успеха для Путина. Белоруссия сейчас в разы интереснее для него, с точки зрения внутренней пропаганды. Кроме того, не забываем и о выборах в США, которые не остались без внимания Москвы.

По моему глубокому убеждению, нам нужно сейчас усиливать армию, усиливать экономику, формировать мировую коалицию и делать так, чтобы здесь жилось лучше не просто чем на оккупированном Донбассе, а жилось лучше чем в России. Вот тогда это будет победа. А если на эту «потасовку» обращать внимание, то мы точно ничего не выиграем. Они нас просто втянут в свое болото и сделают нас похожими на себя.

Помните, как при Порошенко россияне, через ботофермы и других различные гибридные инструменты, влияли на внутреннюю политику Украины. Впоследствии, мы сами стали такими как они и начали использовать на внутреннем политическом рынке подобные инструменты и методы. Так же и здесь. Если мы начнем отбиваться от их интриг их же методами, интриги и грязь начнут распространяться в середине нашей страны. И это будет очень негативный сценарий, к которому они нас подталкивают. Телеграмм каналы сейчас — главный инструмент политической коммуникации в Украине. Но опять же, это не наша история. Это российское интернет-приложение и они свои проблемы и болезни пытаются перенести на нашу здоровую голову. Я бы не переоценивал все эти интриги с их стороны и не обращал бы на них особого внимания.

Некоторые парламентарии утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время инициировать закон об особом статусе Донбасса для выполнения обязательств по минским соглашениям. На Ваш взгляд, такое возможно?

Думаю, что в этом случае Зеленский пойдет по стопам Порошенко. Потому что протянуть в Конституцию полностью имплементированный особый статус отдельно взятых территорий — это, по сути, федерализация государства. Без референдума — это не провести. А имитация народовластия, которое Зеленский ярко обещал на выборах, скатится исключительно к мобильному приложению. Поэтому референдум по этому вопросу под большим вопросом. На самом деле, для того чтобы закрепить особый статус Донбасса, нужно не просто отвечать на запрос населения, надо вести страну.

Зеленский еще ни разу не вел страну. Он всегда подстраивался под настроение аудитории. А вести за собой страну означает, что иногда нужно идти против его мнению, против его желания. Посмотрите, даже не популярные законы, такие как земля и игорный бизнес, Зеленский принимает не до конца, он всегда смотрит на социологию, он боится гнева населения. У него есть внутреннее лидерство для своей команды, но им не было продемонстрировано национального лидерства.

Чтобы принять особый статус Донбасса и дальше быть готовым к последствиям такого решения, нужно страну развернуть совсем в другую сторону. Порошенко побоялся. Янукович откровенно не смог. У Зеленского этот вызов есть. На сегодня он популярный политик в стране, но выглядит сомнительно, что он сможет республику сделать федерацией. Это может вызвать протесты, большое сопротивление внутри страны. Наш политический коктейль — в разы сложнее чем в России. У нас «ингредиентов» очень много. Поэтому Зеленскому не просто будет это сделать. Но определенные попытки, безусловно, будут.

Зеленский год назад и Зеленский сейчас в переговорах — это уже два разных человека. Нынешний Зеленский более опытный, «прокачанный», менее инфантильный, больше не говорит о «перестать стрелять» и «мир в глазах Путина». Но в вопросе федерализации страны и изменении курса оступиться очень легко. Кравчука всю его карьеру преследует то, что он сдал ядерное оружие.

Вячеслав Чорновил и Левко Лукьяненко — люди, которые имеют больше политического флера в вопросе независимости, чем Кравчук. Так же и Зеленского могут запомнить с федерализацией как президента, который сдал страну. И тогда ты будешь не шоуменом, не комиком, не «Рейганом», как он мечтает, а ты останешься в памяти человеком, который сдал государство. Это опасные вещи, которые потом войдут в историю. Кроме того, очень легко что-то подписать, но потом трудно внутри страны это имплементировать. Страна может воспринимать решение, а может не воспринимать. Кстати, часть законов, которые приняли Слуги — не заработали, поскольку они не стали частью «конституционного тела», которым живет государство. Так же с федерализацией. Это очень сложные материи.

Говорят, что в целом «минские договоренности» привели к существенному деэскалации на фронте. Да, это правда. Напряжение на фронте снизилась. Вместе с тем, некоторые наблюдатели видят в «минских договоренностях» — «ликвидационную комиссию» государственности Украины. А как считаете Вы? Есть ли перспективы у этого формата?

Здесь много вопросов к Порошенко, когда он подписывал Минские соглашения. Нужно было быть более внимательным и менее покладистым, так как слишком легко он на это пошел. Кроме того, есть определенная логика и последовательность этих Минских договоренностей. Эта последовательность не такая как пытается добиться Россия, что сначала выборы, а потом все, что вы пожелаете. Если мы пойдем на то, чтобы легализовать убийц на базе местных Советов, тогда больше ничего и не надо. Тогда ставится точка. Но если есть последовательность и по ней планомерно идти, то в этом есть определенный смысл.

Альтернативы Минскому формату, по моему мнению, пока нет. Безусловно, круто звучит — будапештский формат, но он звучит только на украинском языке. Вы слышали, чтобы Ангела Меркель о нем говорила, чтобы Макрона о нем говорил, чтобы выступал Трамп или Байден, которые упоминали об этом меморандуме и хотели вернуться к этому вопросу. Мир динамичен. То, что было 30 лет — давно забыли. Мир помнит минский формат, давайте будем от него отталкиваться, потому что может случиться так, что мы выйдем на будапештский формат и за столом будем сидеть сами. Безусловно, мы должны к нему апеллировать, но мы должны понимать, что все это будет не так просто реализовать.

На самом деле, в свое время Порошенко нужно было встречаться не там, где ему предлагали, в Минске. Надо было символично, без привязки к будапештскому меморандуму, идти на встречу в Будапеште. А потом начинать хотя бы медийно отматывать до тех договоренностей, и на этом можно было бы неплохо сыграть.

Я не верю, что в сегодняшней международной ситуации эта карта является выигрышной. Сейчас Украине нужно смотреть как закончатся выборы в Штатах, как изменится мир после этих выборов. И уже в обновленном мире пытаться искать действенные инструменты для влияния на Россию. Кроме того, Украине нужно подумать как использовать пандемию в свою пользу, как воспользоваться санкциями против России, а доставать карту, которой 30 лет, очень не кстати.

По Вашему мнению, Украине нужны миротворцы для урегулирования конфликта в Донбассе? Ведь, если вспомнить, то именно Россия вынесла на рассмотрение ООН вопрос введения миротворцев на территорию Донбасса? Возможно, Украине следует этим воспользоваться? Но, с другой стороны, уже есть неоднократный печальный опыт применения российских «миротворцев» в Абхазии и Приднестровье. Не приведет ли это к тому, что тогда российские войска будут присутствовать на Донбассе вполне официально и законно, к чему Россия и стремится?

На въезде в Приднестровье стоят БТР-ры, которые заехали туда в 90-х и оттуда ни разу не выезжали. На самом деле, присутствие Козака в переговорном процессе несколько настораживает, поскольку именно он — один из тех архитекторов, который и заморозил конфликт в Приднестровье, превратив его в серую зону, где процветает контрабанда, русская мафия и происходит все то, чего мы бы не хотели видеть на своей территории. Но миротворцы, как временный, переходный этап, могут быть, поскольку все равно нужно передавать власть. Нам бы хотелось, и это наше требование, чтобы контроль сразу отдали нашей полиции и нашей армии. Но давайте будем реалистами. Россия просто так на это не согласится, потому миротворцы могут быть использованы на переходном этапе.

Вопрос, кто эти миротворцы? Если они будут с дружественных к России республик, например, завербованные в Беларуси российские агенты с белорусскими паспортами, или казахи, которые будут докладывать в Кремль, тогда такие миротворцы не нужны на территории Донбасса. Кроме того, мы понимаем, что для России НАТО — это красная линия и они никогда на это не пойдут, потому что даже идеологически они в своей стране это не смогут объяснить. Но можно искать не ангажированные и нейтральные страны, которые помогли бы Украине пройти этот трансферный период. Например, Швеция, Бразилия, и другие страны, которые имеют безупречное реноме в мире, и которые точно не будут продаваться за рубли Газпрома.

Думаю, что трансферный период может быть коротким. Предположительно, миссия миротворцев может действовать около года. А потом зайдут украинские военные администрации. Кроме того, нам нужно вернуть в регион: прессу, полицию, обеспечить нашим гражданам мир и порядок, выключить эти зомбо-ящики, которые там сейчас активно работают. Только после этого можно начать готовить выборы. Именно — в таком порядке. Тогда это может выглядеть, как нормальный сценарий, который приемлем для Украины. К сожалению, Россия такой сценарий в отношении оккупированных территорий не рассматривает.

Уже шесть лет идет война на Донбассе. По некоторым оценкам, Москва тратит на это более $ 5 млрд в год. По Вашему мнению, сколько еще РФ сможет финансировать войну на Донбассе, учитывая экономическую и политическую ситуацию внутри страны?

Если по $ 5 млрд, то еще очень надолго. Здесь могут сыграть другие факторы в пользу Украины. Например, начнутся проблемы внутри России, будут расти протестные настроения и под их влиянием могут существенно меняться векторы Кремля. А как результат, это сможет влиять и на общую ситуацию в Донбассе. Кроме того, надо не забывать, что Россия вторглась не только на Донбасс, но и аннексировала Крым. Это также наша территория и с этим тоже надо думать как работать. Кроме того, в России всегда было два стратегических союзника — это газ и нефть. Сейчас мы видим, что цены проседают. И Россия действительно теряет свои доходы, что плохо отражается на ее экономике. Также продолжают действовать санкции, пандемия коронавируса и много других факторов, которые сейчас больше работают на нас, чем на них.

Хотя, время не всегда наш союзник. Не нужно забывать, что первого сентября в Крыму и на Донбассе в школу пойдут дети, родившиеся уже при российских солдатах и ​​боевиках. Это может оказаться потерянное поколение. Поэтому этот фактор также нужно учитывать и стараться искать решения. Здесь должен быть баланс — не затягивать, но и не бежать при первом удобном случае, идя на уступки врагу.

Россия сейчас в непростой ситуации. И меня очень удивляет позиция российского населения, за счет которого ведется эта война. Именно они платят своей медициной, образованием, инфраструктурой за войну в другой стране. Почему они не протестуют? Ведь американцы массово протестовали против войны во Вьетнаме, разрушая рейтинги политиков, демонстрируя свой протест. В России, к сожалению, этого мы не наблюдаем.

Говорят, что Лукашенко принял решение о задержании группы российских боевиков Вагнера на основании доклада СБУ, а также материалов, переданных Макею сотрудниками иностранных посольств в Минске. И что одним из условий спецоперации была передача задержанных россиян, подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе, Киеву. Пойдет ли на это Лукашенко, насколько это возможно, ведь это приведет к серьезной эскалации конфликта между Минском и Москвой?

Я уверен, что Лукашенко без указаний Путина никого выдавать не будет и ни один волос с их голов не упадет. Лукашенко не настолько самостоятелен. Кроме того, он понимает критичность сложившейся ситуации, осознавая, что это личный спецотряд Путина. Это бойцы, за которых он не отвечает, но которыми на 100% управляет. Безусловно, для Украины было бы замечательно экстрадировать тех бойцов, которые воевали на Донбассе с тем, чтобы отдать их под суд. Это было бы правильно, нормально, и по соседски. Но пойдут ли на это белорусы, вопрос остается открытым. С точки зрения политической целесообразности, то Лукашенко это не нужно. Кроме того, нам нечего предложить ему взамен. Для меня большой вопрос, на какие компромиссы может пойти Украина, чтобы Лукашенко сделал подобный жест. Мы видим, что украинские политики на этот счет молчат и пишут запрос на «трансфер» бойцов Вагнера в Украину уже три дня.

Вообще, я считаю, что Лукашенко не будет ссориться с Путиным и тихонько вернет бойцов России, или вообще отпустит. Кроме того, Россия тоже очень хитро медийно обыгрывает эту ситуацию говоря о том, что Беларусь была трансфером и они летели в третью страну.

Кроме того, существует план, согласно которому Путин может сыграть в Венесуэлу, ослабляя Лукашенко. И тогда торги об объединении двух государств будут реальностью. В этом случае роль Лукашенко будет тождественна роли Януковича. В случае, если Лукашенко пойдет на «грязные сценарии» против своего населения и оппозиции, он может делегитимизировать себя как Президент. А мы знаем, что с Кыргызстана бежали президенты, и из Украины бежали президенте, а Путин их будет принимать у себя.

Трактовать задержание вагнеровцев в Минске можно действительно по-разному. По Вашему мнению, хочет ли Россия реально дестабилизировать ситуацию в Беларуси? Говорят, что Путин хочет связать Лукашенко кровью — как это он сделал в 2014 году с Януковичем. Связав кровью Януковича, Путин получил Крым и часть Донбасса — хотя, конечно, рассчитывал на большее. От Лукашенко Путину нужна вся Беларусь. Что Вы думаете по этому поводу?

Этот сценарий выглядит очень правдоподобно. И он выглядит очень логичным, с точки зрения Кремля. Это их сценарии и они часто ими «играются». Путину было бы интересно присоединить всю страну. Недаром же в Кремле активно говорили последний год о присоединении Беларуси. Путину хочется въехать на колеснице в «арку победы», и чтобы рядом покорно шел Лукашенко. Путин пока этот сценарий и реализует.

Ведь Лукашенко методично, на протяжении многих лет, уничтожал оппозицию, политическую конкуренцию, монополизировал медиа, он взрастил государство с собой и сейчас получается так, что не он силен как государство, а государство слабо — как он сам. И государство сейчас не защищено. И те сценарии, которые имели место в Украине, когда добровольцы массово шли защищать страну, когда люди миллионами долларов жертвовали на воооружение, на автомобили, на логистику, на еду, на обмундирование, в Беларуси эти сценарии будет в разы труднее реализовать.

У нас гражданское общество было сильное и очень быстро воплощалось все задуманное. Лукашенко истреблял это гражданское общество. А сейчас, даже если он позовет это общество на помощь, то оно не захочет ему помочь. Государство сейчас в большой опасности и Путин это понимает. Он это использует, он на это давит. Учитывая все эти факторы, предстоящие выборы будут очень сложными для Беларуси. Мы также сильно вовлечены в эти выборы, ведь это вопрос региона, а не только внутренний вопрос Беларуси.

Последний митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской стал самым масштабным политическим событием в Беларуси за последние 10 лет. На Ваш взгляд, какими будут выборы в Беларуси, какие шансы у оппозиции победить Лукашенко? Чем это все закончится? Ваш прогноз.

На самом деле в Беларуси сейчас — две оппозиции. Есть низовая и настоящая оппозиция. Это люди, которые не хотят жить при диктатуре, люди выходят искренне на протесты за свою страну, им болит и они протестуют против похищений, убийств, тюрем. Но есть и другая оппозиция, которую назначили.

Я не верю, что госпожа Тихановская, муж которой в тюрьме, самостоятельный игрок. Я не верю, что она искренний и настоящий оппозиционер, который может что-то доказывать. Это — некий кейс Навального, поскольку есть определенный рычаг, которым ею руководят и она будет идти по заданному сценарию.

Не исключаю, что протесты могут родить новых лидеров. Беларусь — страна одаренных людей. Посмотрите, как у них развивается IT-направление, различные бизнесы. Они — талантливая нация, которая может родить нового достойного лидера на улице.

Я не думаю, что альтернатива заканчивается на тех кандидатах, которых выставил Лукашенко и назначил оппозицией. Она шире. Идет уже народный массовый протест, а это для Лукашенко крайне опасно. Он понимает, что проигрывая выборы, он теряет все. Поэтому противостоять ему нужно осторожно и с пониманием, что этот человек готов идти на любые шаги ради победы на выборах и подавления протестных настроений.

Поэтому в Беларуси может быть реализован сценарий по типу Венесуэлы. Это, когда может быть один лидер рожденный на улице и признанный миром, и другой диктатор, которого поддерживает Россия, и который будет сидеть в себя во дворце. При этом каждый из них будет считать себя легитимным президентом. Такой сценарий тоже возможен. Конечно, хотелось бы, чтобы выборы в Беларуси прошли нормально и страна получила своего законно избранного Президента. И не обязательно, чтобы это был Лукашенко. Но право это решать — нужно оставить за народом Беларуси.