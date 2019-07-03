Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат

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В Украине предложили наказывать за нецензурную лексику, премьер Канады анонсировал новые санкции против России и пообещал новую военную поддержку Украине, а украинцы выбрали самую необходимую реформу, — такими были главные новости сегодня, 3 июля.

Человек дня — итальянец Давид-Мария Сассоли, которого признали новым председателем Европарламента. Сассоли представляет группу Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Ранее работал журналистом, но в 2014 году решил пойти в большую политику. С 2014 года был на должности вице-президента Европарламента, информируют Экономические Новости.

ПАСЕ, пока!

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Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно прекратила свою работу в Украине. Они находились в украинской столице 2 и 3 июля для оценки предвыборной ситуации перед внеочередными парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 21 июля. Но учитывая тот факт, что председатель ВРУ сообщил президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами, они покинули Украину.

Цена восстановления Донбасса

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Глава Украинского государства Владимир Зеленский считает, что на восстановление Донбасса нужно более 10 миллиардов евро и пргласил иностранных инвесторов на форум в Мариуполе. Во время разговора с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером Зеленский заявил о том, что Украине нужна помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Желанная реформа

Украинцы считают, что в первую очередь в Украине необходимо провести антикоррупционную, медицинскую, пенсионную реформы, а также реформы органов правопорядка и люстрации чиновников. Об этом свидетельствуют свежие данные исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Таким образом, коррупцию украинцы так и считают главным врагом нашей страны.

Призыв в армию завершился

В Украине подошел к концу весенний призыв на срочную военную службу в этом году, призвано и направлено в войска 17 тыс. 370 человек. В ВСУ заявили о том, что военкоматы выполнили задачи по призыву на сто процентов, но озвученная цифра призывников ниже, нежели постановил Кабмин.

Переговоры в Канаде

По результатам переговоров президента Владимира Зеленского и престера Джастина Трюдо можно быть уверенными в том, что Канада остается одним из главных адвокатов и большим другом Украины. Трюдо заявил о том, что сейчас обсуждаются новые санкции против Российской Федерации из-за агрессии этой страны в отношении Украины. Также, по словам премьер-министра страны, Канада включила Украину в список стран для продажи канадского оружия. Это решение принято для поддержки Киева в противостоянии РФ, действия которой «представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву».

Реестр педофилов

На заседании в среду, 3 июля, Комитет ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов решил рекомендовать парламенту принять законопроект о создании реестра педофилов и усиление ответственности за эти преступления. Рассмотрение этого законопроекта стало возможным благодаря петиции, которая собрала более 30 тыс. подписей.

Дематюкация языка

Сегодня украинцы целый день активно обсуждали инициативу Ольги Богомолец запретить мат в украинском языке. Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию, который языком оригинала также называется «про дематюкацію мови».