Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!

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Результаты выборов в Европарламент оказались далеко не такими, как их прогнозировали. Как и все в Европе, электоральные итоги оказались более мягкими и не такими страшными, но неоднозначными, сложными и запутанными.

Кратко охарактеризовать результаты выборов в Европарламент можно следующим образом. Не случилось предрекавшегося накануне «правого потопа», то есть массового захода в Европарламент национал-популистов и евроскептиков. Они нарастили свое присутствие в Страсбурге, но отнюдь не критично, хотя и будут претендовать на ряд серьезных постов в структурах Евросоюза. Кстати, силы эти достаточно разобщены и будут представлены тремя фракциями, поэтому единого «националистического интернационала» пока не предвидится. К тому же, при ближайшем рассмотрении, в этой категории депутатов и партий, получивших места в общеевропейском законодательном и представительском органе, далеко не все являются фанатами Москвы и «друзьями Путина». Более того, далеко не все их них являются такими уж оголтелыми популистами и ярыми нацистами, многие вполне оправданно выступают за традиционные европейские ценности, защиту прав и идентичности коренного населения своих стран и Европы в целом перед лицом нашествия мигрантов и все более негативных последствий такого нашествия. Наконец, многие евроскептики все больше выступают не против Евросоюза как такового, а против «перегибов в центре», то есть в Брюсселе; часто они поддерживают экономическую интеграцию, но выступают против мелочной регламентации, навязывания политики по приему иммигрантов и так далее, информируют Экономические Новости.

Существенно просели результаты двух ведущих проевросоюзовских партий – правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) и левоцентристов из Альянса социалистов и демократов, которые теперь не смогут, как ранее, сформировать коалицию. Зато нарастили свое присутствие в Европарламенте две другие проевросоюзовские силы в лице Либеральных демократов и Зеленых.

В результате, ожидать от нового состава Европарламента каких-либо телодвижений на тему «роспуска Евросоюза» определенно не стоит. Хотя дебаты вокруг эффективности союза, формы и способа его существования, вплоть до экзистенциальных проблем смысла евросоюзовского бытия, видимо, предстоят немалые. К тому же, печальный опыт Brexit’а остудил пыл многих евроскептиков, которые на наглядном примере убедились, что «бла-бла» на тему выхода из ЕС или развала оного – это одно, а суровые реальности в связи с этим – это совершенно другое. Поскольку даже Великобритания, имеющая вековые традиции государственности, мощную экономику, ядерный статус, весомое положение в мире, переживает выход из ЕС столь болезненно. И далеко не факт, что выход в конечном итоге произойдет!

Словом, в целом выборы в Европарламент не слишком изменили общую картинку.

Однако, если от общего перейти к результатам выборов по некоторым странам, то картина окажется куда более неоднозначной, драматичной, причудливой, местами даже «прикольной». Во Франции партия Макрона проиграла партии Марин ЛеПен. В Германии христианские демократы Меркель хоть и удержали первенство, но существенно потеряли в поддержке, на второе место вышли Зеленые, оттеснив на третье место все более теряющих голоса социал-демократов, зато национал-популисты из «Альтернативы для Германии» взяли только четвертое место, хотя им предрекали чуть ли не победу.

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Наконец, Великобритания продолжает забавлять досужую публику своим то ли чисто английским, то ли, наоборот, давно уже не английским юмором. Первое место на выборах в парламент Евросоюза взяла новоиспеченная Brexit-party, созданная в 2016 году исключительно в поддержку результатов референдума о выходе Британии из Евросоюза! Но это еще не все «приколы»! Возглавляет партию такой себе Найджел Фэрадж (Nigel Paul Farage), ранее возглавлявший United Kingdom Independence Party (UKIP), сиречь Партию независимости Соединенного Королевства. Тот факт, что бывшая Британская империя, на которой когда-то «не заходило солнце», ставит вопрос о «независимости» от меленького Брюсселя, является не меньшим курьезом, чем то, что упомянутый Фэрадж, являющийся последовательным сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, с 1999 года неизменно является депутатом парламента Евросоюза.

Еще одна «шутка английского юмора», которую должны по достоинству оценить гурманы международной политики, состоит в следующем. Если новоявленная Brexit-party под руководством весьма своеобразного Фэраджа взяла на выборах в Европарламент первую премию, то правящие нынче консерваторы из старейшей партии Туманного Альбиона оказались на последнем проходном месте, получив, кроме унизительного результата, минимальное количество депутатских мест в Страсбурге. Не слишком консерваторов обогнали и их извечные антиподы-лейбористы, заняв на одну позицию выше.

Высокая явка и общие результаты

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Европейские комментаторы отметили высокую явку избирателей на этих выборах, которые, в зависимости от страны, начались 23 мая и продолжались 4 дня. Из 420 миллионов граждан ЕС, имевших право голоса, около 51% избирателей пришли на выборы. Это действительно самая высокая явка на выборы в новом столетии. Правда, такая «массовость» вызывает ухмылку в Украине, где даже 70-процентная явка отнюдь не является достижением, тем более, коллективным подвигом. Однако в Европе придерживаются иного мнения, и европейские политики рассыпаются в комплиментах к электорату, восхваляя его активность, сознательность и политическую зрелость.

«Люди осознали, что выборы дают им власть, и эту власть нужно использовать. На выборах представлены партии, которые хотят разрушить ЕС. Партии, называющие себя националистическими, но продающие свою страну русским. Наверное, это заставило людей задуматься и на этот раз все же пойти на выборы», – пояснила высокую явку на выборы комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которую Альянс либералов и демократов за Европу выдвигает кандидатом на пост главы Еврокомиссии.

В свою очередь, Франс Тиммерманс, являющийся кандидатом на пост главы Еврокомиссии от социал-демократов, с энтузиазмом отметил высокую явку на выборах и назвал ее «отличным сигналом для работающей демократии».

Итак, общие результаты выборов по партиям и количеству полученных ими мест, по данным сайта Европарламента суть следующие.

EPP (Европейская народная партия) – 178 мест;

S&D (Прогрессивный Альянс социалистов и демократов) – 152;

ALDE&R (Альянс либералов и демократов для Европы) – 108;

Greens/EFA (Группа Зеленых/Европейский свободный альянс) – 67;

ECR (Группа европейских консерваторов и реформистов) – 61;

GUE/NGL (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – северных зеленых левых) – 39;

EFDD (Европа свободы и прямой демократии) – 53;

ENF (Группа Европы наций и свободы) – 55;

NI (депутаты неприсоединившиеся к другим политсил) – 7;

Не входят ни в одну политическую группу – 31 депутат.

Всего в Европарламенте 751 место.

Таким образом, ставшее привычным в последние десятилетия право/лево-центристское и проевросоюзовское большинство, состоящее из Народной партии и социалистов/демократов, невозможно по чисто арифметическим причинам. Ранее именно эти партии успешно делили между собой ключевые должности президента Европейской комиссии, председателя Европейского Совета, главы Европарламента, руководителя Европейской службы внешних действий (аналог министерства иностранных дел в ЕС). Если ранее считалось, что должность главы Еврокомиссии уже почти лежит в кармане у народника Манфреда Вебера, представителя германской ХДС, то теперь его шансы оцениваются существенно скромнее.

Теперь же для создания коалиции придется привлекать либерал-демократов и зеленых. Могут подтянуться, по прогнозам даже «Европейские консерваторы и реформисты», которые считаются евроскептиками, но «без фанатизма», прежде всего, без постановок на тему роспуска ЕС и/или выхода из него. В целом, с созданием проевросоюзовского большинства проблем пока не предвидится. Но поскольку, повторим, привычный и хорошо накатанный междусобойчик между «народниками» и «социал-демократами» невозможен, то коалиция может выйти более фрагментированной и слабой. Более того, торги по созданию коалиции и разделу должностей могут серьезно затянуться по причине большого количества желающих принять участие, каждый из которых выступает со своей программой и «хотелками».

Кстати, успех либерал-демократов, которые получили 86 мест и имеют серьезные шансы войти в правящую коалицию, объясняется тем, что в эту фракцию вошла партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Республика на марше». Во время предыдущих выборов в Европарламент в 2014 году этой партии еще не существовало. Напомним, что сам Макрон вообще-то вышел из недр ныне переживающей упадок французской соцпартии, хотя Макрона и связывают с финансистом Ротшильдом.

Фракция «Зеленые – Европейский свободный альянс» также увеличилась 69 мест по причине успеха Зеленых в Германии и некоторых других странах.

Евроскептики и национал-полулисты, которыми было принято пугать перед выборами, образовали две фракции. Большинство одной из них – «Европы свободы и наций» – составляет французский «Национальный союз» во главе с Марин Ле Пен. Объединение этой фракции «Европой свободы и прямой демократии» пока что считается проблематичным.

Местные штрихи к общей картине

Не менее интересны и важны результаты выборов в Европарламент по ряду стран, поскольку они показывают определенные тенденции.

Начать, пожалуй, стоит даже не с «локомотивов Евросоюза», а с Великобритании, которая, напомним, все никак не выйдет из Евросоюза. Причем складывается впечатление, что Туманный Альбион в конечном итоге может так и остаться в ЕС. Выборы в Европарламент в Британии проходили на фоне громкой отставки нынешнего премьера Терезы Мэй. На ее место уже метят 13 различных претендентов, и их количество может увеличиться. Но не факт, что смена главы правящих в составе коалиции консерваторов произойдет успешно и/или поможет сохранить коалицию и правительство. Сценарий досрочных выборов является весьма вероятным, и в этом смысле интересны результаты выборов в ЕП, в котором Британия пока что имела квоту в количестве 73 мандата.

Итак, упомянутая «Брексит-парти» Найджела Фараджа получила 31,6% голосов. Будучи сторонниками сохранения Британии в ЕС, либерал-демократы заняли второе место с 20,3% голосов. Лейбористы, которые больше склонны к ЕС, взяли 14,1% голосов. И только на четвертом месте с 9,1% голосов оказались правящие консерваторы. И дело не только в электоральном провале старейшей консервативной партии, а в фактическом разрушении привычной британской двухпартийной модели.

Результаты выборов в Германии тоже не совсем традиционны. Правящий блок ХДС/ХСС занял первое место, но взял всего 28% голосов, что очень мало. В СМИ появилась информация о том, что канцлер Ангела Меркель выразила крайнюю обеспокоенность и недовольство итогами выборов в ЕП. Поэтому она якобы передумала досрочно слагать свои полномочия и крайне недовольна своей преемницей на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Правда, сама Меркель это не подтверждает, но известно, что дыма без огня не бывает.

Однако это не все неожиданности выборов в Германии. Второе место заняли Зеленые с результатом 21,8%, что стало весомым вкладом в высокий общеевропейский результат Зеленых. Зеленые отодвинули на третье место социал-демократов, взявших около 15%, что также является особенностью нынешних выборов, поскольку более высокое место Зеленых по отношению к социал-демократам можно считать экзотикой. И только четвертое место с 10,5% голосов заняли национал-популисты и евроскептики из Альтернативы для Германии, которыми в последнее время принято было пугать досужую публику.

Во Франции результаты выборов в ЕП тоже являются своеобразными. Партия Макрона «La Republique En Marche!» с 21,9% в принципиальном споре хоть и немного, но уступила национал-популистам из «Национального объединения» Марин Ле Пен, взявших 24,08% голосов. Напомним, что это не первая победа партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент. В 2014 году «Национальный фронт», переименованный теперь в «Национальное объединение», также стал лидером французской части выборов в Европарламент. Также напомним, что партии Макрона тогда еще не существовало, а сам Макрон тогда был еще малоизвестным политиком.

Обсуждать результаты выборов во всех 28 странах ЕС бессмысленно и долго. Напоследок лишь еще раз отметим, что национал-популистского потопа в Европе не случилось, равно как и прихода к власти «друзей Путина». Но конфигурация власти в Евросоюзе существенно усложняется, а сама Европа все более погрязает в своих проблемах, и вполне возможно, что Европе будет не до Украины.