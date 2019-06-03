Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге

Главная » Политика » Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге

Закрыть Отправить

Зеленский вернул в Минские переговоры Кучму, Трамп отправился в турне в Европу, а опрос показал, кто возможно проходит в Верховную Раду Украины, — такими были главные новости сегодня, 3 июня.

Человек дня — журналистка Юлия Мендель, которую президент Владимир Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря. Ранее девушка работала на телевидении, на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Кроме того, Мендель была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times, информируют Экономические Новости.

Суд в Гааге

Читайте: Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО

В Гааге проходят слушания Международного Суда ООН (Украина против РФ) относительно возражений России по делу о борьбе с финансированием терроризма расовой дискриминации. Делегацию на слушаниях от нашей страны возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она отметила, что Украина будет готова к пропаганде и провокациям со стороны России.

Возвращение Кучмы

Читайте: Итоги дня: Друзья Украины в Европарламенте, шанс на свободу моряков и закалка "Нептуна"

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса бывшего президента Украины Леонида Кучму. Глава государства рассказал, что встречался с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза и обсуждал очень важный вопрос для каждого украинца — прекращение войны на Донбассе.

Выборы-2019: партии в Раде

В результатах роллингового опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко говорится о том, что на выборах в ВРУ могут победить четыре партии, которые сейчас преодолевают барьер в 5 процентов. Так, если бы украинцы делали свой выбор в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина».

Путешествие Трампа

Эта работая неделя началась с того, что самолет Дональда Трампа приземлился в аэропорту Станстед в Лондоне. Государственный визит включает встречу с королевой Елизаветой II, церемонии по случаю юбилея высадки союзников в Нормандии, которые пройдут в Великобритании и Франции, а также остановку в Ирландии. Это непростая поездка для лидера американцев, так как она сопряжена со многими трудностями и даже скандалами. В частности, в Великобритании главу Белого дома подвергли резкой критике из-за слов о том, что Борис Джонсон отменно справиться с должностью премьера вместо Терезы Мей. Кроме того, не по вкусу британцам пришлись и советы по поводу выхода из Европейского союза, которые давал Трамп. Соцопросы показали, что против приезда Трампа – 54% лондонцев, за – лишь 24%.

К слову, скандал вызвало и том, что американский лидер оскорбил любимицу публики американку Меган Маркл. Глава Белого дома, узнав, что та не планирует с ним встретиться, обозвал жену принца Гарри «злобной особой». О нелюбви Меган к рыжему президенту знают все, она даже грозилась переехать жить в Канаду, если Трамп победит Хилари на президентских выборах. Но судьба экс-актрисы сложилась более интересным образом.

Новые правила

После длительных и очень непростых баталий Кабинет министров все же утвердил новые нормы правописания, над которыми комиссия по вопросам правописания трудилась на протяжении пяти лет! В правописание ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов. У украинцев есть достаточно времени, чтобы ознакомиться с инновациями и привыкнуть у ним.

Король ночи не приехал

Kyiv Comic Con 2019 прошел на отлично, хотя поклонники были несколько раздосадованы тем, что актер, сыгравший Короля ночи в «Игре престолов» не смог посетить украинскую столицу. Причина в том, что его ближайший родственник был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Это не все крутые ивенты прошедших выходных! Первый день лета в Украине в этом году запомнится умопомрачительным концертом самого танцевального артиста Украины Монатика! Он презентовал свою новую программу на стадионе, собрав не только огромное количество фанов, но и бомонд. К слову, на концерт приехал и президент Украины Владимир Зеленский с супругой.

Киев наполнили бабочки

В украинской столице в первые дни лето появилось огромное количество прекрасных бабочек, в частности, солнцевиков чертополоховых. В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины огромное количество ярких насекомых пояснили их миграцией на север. Жители и гости в это время делятся снимками бабочек в социальных сетях.