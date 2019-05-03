Итоги дня: Украинский вариант акции «Бессмертный полк», рост зарплат и санкции против РФ

Главная » Политика » Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ

Закрыть Отправить

Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. гривен, Украина готовит санкции за паспортное решение Российской Федерации, а глава МИД Павел Климкин предложил украинский вариант акции «Бессмертный полк», — такими были главные новости сегодня, 3 мая.

Человек дня — генерал-майор Игорь Момот, который служил в Государственной пограничной службе. Сегодня, 3 мая, Петр Порошенко посмертно присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Во время вручения награды, президент отметил, что в самые тяжелые дни Момот демонстрировал мужество, патриотизм и образцовое выполнение воинского долга. «О его храбрости знали и украинские воины, и враги»…, информируют Экономические Новости.

Санкции против России

Читайте: Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказал о том, что в Украине уже готовится ответ на приказа Кремля об упрощении процедур выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса. Украина готовит санкции против страны-агрессора.

Санкции за «Северный поток-2»

Кроме того, посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве путинского газопровода «Северный поток — 2».

Читайте: Итоги дня: Кадровые перемены, снижение цены на газ и плохие новости для автомобилистов

Альтернатива «Бессмертного полка»

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв канала «Интер» провести в столице акцию «Никто не забыт. Ничто не забыто» аналогичную акции «Бессмертный полк» РФ. «Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении», — написал на странице в социальной сети дипломат.

Отметим, начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил о том, что на марше 9 мая ожидается до пяти тысяч людей.

Рост зарплат

В Госстате сообщили о том, что реальная зарплата в стране в прошлом месяце в сравнении с этим же периодом прошлого года выросла сразу на 12,процентов. Таким образом, средняя заработная плата в Украине превысила 10 тысяч гривен.

Фани в Индии

Тропический циклон Фани накрыл Индию — эвакуировано уже больше миллион людей.т Кроме того, власти пытаются сделать все возможное, дабы сохранить храм Джаганнатхи, которому больше восьмисот лет.

Погода в Украине: штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о том, что из-за ухудшения погодных условий на западе страны и в центре объявлен желтый уровень опасности. Завтра, 4 мая, в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с