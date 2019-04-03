Итоги дня: Жесткая месть за «Ведьму» и «Деда», защита Черного моря и снижение цены на газ

Главная » Политика » Итоги дня: Жесткая месть за "Ведьму" и "Деда", защита Черного моря и снижение цены на газ Итоги дня: Жесткая месть за "Ведьму" и "Деда", защита Черного моря и снижение цены на газ

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Украинские военные отомстили за смерть своих героев, «Нафтогаз» отчитался о снижении цены на газ, НАТО готовит меры в защиту судов Украины в Азовском и Черном морях, — такими были главные новости сегодня, 3 апреля.

Человек дня —, информируют Экономические Новости.

Вызов Зеленского

Команда кандидата в президенты, победившего в первом туре, Владимира Зеленского выдвинула требования своему конкуренту Петру Порошенко. Например — обеспечить отмену декларирования доходов и расходов для общественных активистов. Кроме того, Зеленский заявил о том,что готов к дебатам на Олимпийском и потребовал пройти тест на алкоголь и наркотики.

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Ответ Порошенко

Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко в ответ на требования заявила о том, что менять законодательство может парламент, а не президент. Геращенко прошлась по всем пунктам, указанным командой Зеленского и добавила: «Начните с себя и призовите своих депутатов — фанов и критиков П голосовать ЗА, а не зе».

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Цена на газ опустилась

НАК «Нафтогаз Украины» еще с 1 апреля снизил цену на газ для населения с 8,55 гривен за кубометр до 8,38 гривен за куб. Таким образом, цена снизилась на 17 копеек за кубометр. А вот промышленные потребители «Нафтогаза» будут покупать «голубое топливо» на условиях предоплаты, по цене 5990 гривен за тыс.куб.м.

Море под защитой

Министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены рассмотреть пакет военных мер реагирования на агрессию Российской Федерации, который будет гарантировать безопасность для прохода судов из Украины через Керченский пролив и в Азовском море. В США отметили, что союзники в Альянсе должны быть уверены в том, что акватория является открытой для свободного судоходства, «что страны Черноморского бассейна и расположенные вокруг защищены от вмешательства России».

Кровавая месть за товарищей

Мина,попавшая в блиндаж, унесла сразу две жизни украинских героев. «Ведьма» и «Дед» были настоящими героями, защитниками своей страны. Украинские военные не оставили это без ответа — ответным огнем военных было ликвидировано троих оккупантов и ранено еще восемь.

Захват украинских моряков

Сегодня, 3 апреля, стало известно о том, что в Гвинейском заливе 30 марта нигерийские пираты проникли на борт корабля-контейнеровоза и захватила в заложники экипаж,среди которого есть и украинцы. Сейчас их семьям предложена всевозможная помощь, а в Министерстве иностранных дел принимают меры в указанной чрезвычайной ситуации в соответствии с определенными полномочиями

Отмена ликвидации

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева об отмене ликвидации ПАО «КБ «Хрещатик». Выплаты вкладчикам теперь приостановлены.